潛在客戶生成軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
潛在客戶生成軟體：釋放自動化勘探和轉換的力量 潛在客戶生成軟體使企業能夠簡化和優化獲取高品質潛在客戶、推動成長和最大化收入潛力的流程。透過利用先進的自動化、數據分析和多通路行銷策略，這項創新工具集徹底改變了組織識別、吸引潛在客戶並將其轉化為實際客戶的方式。 從本質上講，潛在客戶生成軟體旨在消除傳統潛在客戶生成方法中固有的猜測和低效率。它使企業能夠精確定位並覆蓋其理想的受眾群體，最終提高轉換率和投資回報率。 透過利用潛在客戶生成軟體的力量，企業可以加速成長，提高銷售效率，並在當今動態市場的競爭中保持領先地位。無論是為 B2B 銷售創造潛在客戶、捕捉電子商務交易的前景，還是推動訂閱服務的註冊，Lead Generation Software 都能協助組織釋放新的機會並推動永續的業務成長。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Typeform
typeform.com
Typeform 是無程式碼、精心設計、人性化表單、測驗、調查和非同步視訊解決方案的黃金標準。為您的客戶創造個人體驗，建立品牌形象和忠誠度，並加速您的成長。憑藉 120 多個現有集成，Typeform 可確保您所需的資料無縫插入您的工作流程，並允許您進行大規模通訊。具備企業級安全性和BU
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從《財富 500 強》高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這一邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。與您的工具無縫連接以及透過我們的整合和 API 實現的 CRM。 Prospector - 透過造訪我們強大的 B2B 聯絡人資料庫來尋找、聯絡並關閉您的潛在客戶。
Wiza
wiza.co
尋找準確的 B2B 聯絡資訊非常痛苦。 40% 的銷售人員表示尋找潛在客戶是他們工作中最困難的部分。 LinkedIn 提供了最新的潛在客戶庫，但沒有簡單的方法來接觸 LinkedIn 以外的潛在客戶。資料庫解決方案提供聯絡資訊，但工作資訊經常是錯誤的，並且電子郵件會被退回。存取即時驗證的聯絡人數據，送達率高達 99%。今天就開始使用 Wiza！
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
NetLine
netline.com
成功的 B2B 行銷人員從這裡開始。 NetLine 使 B2B 行銷人員能夠透過一體化買家參與平台擴大收入，該平台提供無與倫比的買家級意向數據和潛在客戶生成功能。營運唯一的買家級意向平台 INTENTIVE，提供即時洞察
Closely
closelyhq.com
Closely 是一個基於雲端的銷售參與平台，適用於任何規模的企業 - 從個人企業家到擁有專門銷售團隊的品牌。啟動自動外展活動、發展和管理您的 Linkedin 網路、匯出 B2B 電子郵件聯絡人並比以往更快地實現您的銷售目標。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Grata
grata.com
Grata 是領先的併購業務開發解決方案。 Grata 將交易工作流程統一為一體化解決方案，協助您尋找、研究中間市場公司並與之互動。 Grata 的 AUM 超過 400B 美元，提供尋找和完成更多中間市場交易所需的競爭優勢。加入世界領先的併購公司、管理顧問和企業的行列，與 Grata 一起徹底改變他們的業務發展策略。
Surfe
surfe.com
透過 Surfe 的簡單 Chrome 擴充功能新增聯絡人、尋找合格的電子郵件並將 LinkedIn 和 Sales Navigator 對話同步到 CRM。 Surfe 是將您的RM 與LinkedIn 整合的排名第一的解決方案，可• 消除手動資料輸入的需要• 透過豐富提高資料品質• 獲得聯絡人、潛在客戶和交易狀態的可見性• 提高銷售效率與HubSpot相容、Salesforce、Pipedrive、Copper 和 Salesloft。深受 Google、Uber、AWS、Bolt 的喜愛。將 LinkedIn 中的資料手動輸入到 CRM 需要數小時的時間，並且可能會導致數據不一致，從而對銷售業績產生負面影響。此外，在正確的時間存取正確的數據可能具有挑戰性，並且會阻礙創造收入。適合希望節省管理任務時間並在 CRM 數據中實現最佳準確性的銷售和收入團隊。作為符合 GDPR 和 ISO27001 認證的工具，Surfe 可以幫助您的團隊按照資料黃金標準進行運營，確保所有內容都經過結構化、分類、更新和保護。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Privyr
privyr.com
Privyr 專為在線上產生潛在客戶並需要透過手機或筆記型電腦輕鬆存取、聯繫和轉換潛在客戶的銷售和行銷專業人士而設計。我們幾乎受到各行業數百個專業人士的信任。我們的行動 CRM 直接連接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潛在客戶來源，並與 WhatsApp、SMS、iMessage、電子郵件和電話無縫協作。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用機器學習和全球人類研究人員網路來幫助 B2B 銷售和行銷團隊擴展其外撥流程。世界上發展最快的公司使用 LeadGenius 來尋找並與持久客戶建立聯繫。 LeadGenius 為 B2B 銷售和行銷團隊提供 3 項主要服務，這些服務可以單獨使用，也可以作為一個端到端解決方案使用：自訂潛在客戶生成、潛在客戶豐富和託管電子郵件外展。透過 LeadGenius，企業可以識別新客戶、更新和改進現有潛在客戶資料庫，並消除出站電子郵件中耗時的步驟。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠個性化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
LeadMine
leadmine.net
LeadMine 是簡單且強大的潛在客戶生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信賴。 LeadMine 致力於提供高素質、經過驗證且最重要的是準確的專業業務線索。使用我們的工具，您可以在五秒鐘內找到您的潛在客戶。
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 為您提供了一套產品，您可以將其用於行銷，以發展您的公司、尋找潛在客戶、發送電子郵件、創建聊天機器人、吸引訪客撰寫評論、防止您的網站出現虛假電子郵件、在您的網站上顯示社交通知還有更多。一套行銷和潛在客戶開發產品：套裝包括多種潛在客戶開發工具，您可以使用它們來發展您的公司。獲得更多潛在客戶和客戶：所有工具都旨在為您的公司帶來新的潛在客戶和客戶，以促進其發展。無限制地訪問所有產品：提供對所有軟體的無限制訪問，沒有任何限制，不再為每個線索付費。包括什麼？用於尋找新潛在客戶電子郵件的豐富資料軟體：從公司名單中尋找潛在客戶。您將能夠從公司或網域清單中獲取潛在客戶。該軟體非常適合 B2B 公司、銷售和成長駭客。尋找潛在客戶的最佳豐富軟體。非常適合透過冷電子郵件產生潛在客戶並尋找潛在客戶。尋找企業電子郵件和潛在客戶資訊。將潛在客戶和業務資料直接匯出到 Excel。從網站列表中提取電子郵件、電話和社交媒體：您可以上傳網域列表，並從 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取電子郵件、社交媒體 URL 和用戶名，以及每個網站所有頁面上的電話號碼。擷取所有電子郵件後，即可下載 Excel 格式的報表。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以節省您在研究和資料輸入方面的時間。我們會自動找到您需要的資訊。
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts 是一個包含超過 5000 萬在職專業人士和簡歷的精選資料庫。加強您的潛在客戶開發、行銷和招募工作。使用高級過濾來找到您的完美潛在客戶和候選人。它是市場上最實惠且易於使用的聯絡人資料庫和簡歷搜尋。
HeyReach
heyreach.io
LinkedIn 自動化軟體可協助機構和團隊擴大其 LinkedIn 範圍！使用市場上唯一的代理優先 LinkedIn 自動化工具，從多個同步帳戶安全地發送無限的連接請求和訊息。包含內容： - 組織中所有 LinkedIn 帳戶的統一儀表板 - 一個活動中的多帳戶輪換 - 無限 A/B 複製測試 - AI 超個性化連接請求訊息 - 一個收件匣適用於所有 LinkedIn 帳戶 - 處理所有您的LinkedIn 潛在客戶來自HeyReach - 與HubSpot 和Pipedrive 的本機整合- 從Sales Navigator 以CSV 格式匯出無限聯絡人
Freshsales
freshworks.com
通過上下文驅動的銷售加速您的收入 個性化參與度，縮短銷售週期並通過Freshsales發展業務 功能包裝的產品套件，適用於各種尺寸的企業。您的團隊會喜歡的令人耳目一新的雲軟件。支持|銷售| ITSM |雲PBX
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解決方案使行銷人員能夠在客戶生命週期的每一步吸引行銷目標。 Act-On 使客戶資料具有可操作性，因此行銷人員可以實現遠大夢想並建立智慧、有效的行銷自動化計劃來發展業務並產生更高的客戶終身價值- 所有這些都可以以最快的時間實現價值。取得簡報：https://act-on.com/demo/ Act-On 使行銷人員能夠： • 透過 B2B 需求產生、B2C 銷售和交易以及客戶行銷功能大規模發展和擴展業務。透過建立持續的、客製化的參與，將訪客轉變為潛在客戶，將潛在客戶轉變為合格的潛在客戶，並將合格的潛在客戶轉變為終身客戶，從而協調和優化整個客戶旅程（從認知到宣傳）。 • 透過自動化購買旅程、個人化溝通和活動以及提高品牌親和力和忠誠度，在整個客戶生命週期中提供卓越的品牌體驗。利用 Act-On 的自動化功能來吸引新的潛在客戶、吸引您的聯絡人並引導潛在客戶做出更頻繁、更有利可圖的購買決策。 • 透過執行全面的入職和培訓計劃、產品採用和客戶保留策略以及新產品和服務促銷，推動可衡量的產品採用和客戶保留。從新聯絡人到忠誠的合作夥伴，您可以使用 Act-On 吸引受眾，將他們轉變為品牌大使，並讓他們成為回頭客。 Act-On 平台透過互動式動態報告和分析來評估、展示和提高績效，旨在為任何規模、形狀、地點和規模的企業和行銷人員提供成長行銷價值。平台功能包括： • 自動化且適應性強的購買旅程• 與領先的CRM 系統和網路會議深度整合• 網站訪客參與度追蹤和意圖報告• 動態潛在客戶評分、細分和培育• 社群媒體聆聽、勘探、發佈和宣傳• 簡單- 設計網頁表單、登陸頁面和電子郵件範本 • 事件觸發和事務性電子郵件發送 • 基於實際使用計費的主動聯繫定價 我們進行行銷。我們了解您面臨的挑戰。我們隨時幫助您在每位客戶和每一次行銷活動中脫穎而出。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年來，LEADPYRAMID 一直是資料庫服務領域的先驅。對於正在尋找電子郵件和電話號碼目標前景的公司來說，它是一站式解決方案 Leadpyramid 是滿足所有資料庫要求的一站式解決方案。它是一種銷售情報工具，可幫助組織透過經過驗證的潛在客戶進一步拓展業務。它是公司為電子郵件行銷和電話行銷活動確定合適的 B2B 客戶的理想解決方案。 Leadpyramid 有能力為資訊科技 (IT)、醫療保健、人力資源、行銷或任何行業的任何決策者清單提供資料。該解決方案已幫助眾多組織為其以客戶為中心的行銷方法採購和創建正確的客製化解決方案。 LeadPyramid 一直在建立一個經過即時驗證的資料庫，讓您獲得最佳的資料庫交付準確性。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是模組化軟體，可透過監控競爭環境在您的業務中創造智慧。
Goava
goava.com
Goava 是一個透過發現最有價值的銷售線索來增加銷售的平台。我們幫助 B2B 銷售人員獲得有關潛在客戶的量身定制的見解。 Goavas 平台告訴您應該聯繫哪家公司、應該與誰交談以及應該談論什麼。簡單的介面使您能夠獲得無與倫比的計時並不公平地追蹤您的潛在客戶和客戶。
Fork
fork.ai
Fork是一家幫助雲端服務公司智慧獲客的公司。公司平台由系列產品組成，主要服務對象集中於IaaS、PaaS及SaaS層雲端服務企業。透過先進的數據分析技術和全網公開訊息，重構企業的業務資訊基礎，建構獨特的企業採購預算量化評估體系，並以此為基礎建立高效的企業客戶分析與匹配系統。
Company Guru
company.guru
Company Guru 入口網站可深入了解來自大量公司的廣泛業務數據。利用我們廣泛的資訊仔細觀察市場並節省資源。免費使用我們的門戶，幫助您的團隊增加銷售額並縮短形成有效目標清單的時間。
SonarList
sonarlist.io
在全球範圍內搜尋數據和商業電子郵件，並以經濟實惠的價格無限地驗證它們。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 協助 SaaS、代理商和電子商務服務企業發現和識別合格的 DTC 品牌，以進行行銷和銷售工作。 Charm 的平台提供了有關這些公司的大量數據，並包含 160 多個過濾器，使用戶能夠定義適合其目標受眾的獨特蒐尋標準。這些過濾器對於使用它們根據特定需求建立目標清單的機構特別有用。搜尋結果提供有關公司的資訊以及每個企業內決策者和員工的直接聯絡資訊。這種無縫流程可以輕鬆找到符合特定標準的公司並聯繫關鍵利益相關者，而無需使用其他外部來源或工具來補充研究。
Findymail
findymail.com
Findymail 可協助您尋找並驗證用於銷售推廣的 B2B 電子郵件。您還可以自動化目前在流行的勘探平台（例如 Linkedin Sales Navigator 或 Apollo）上進行的手動匯出工作，以便您可以更專注於完成交易，而不是資料收集。
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式數據智慧解決方案。我們簡單且用戶友好的勘探工具可幫助您識別並接觸您的利基市場中的正確潛在客戶。我們擁有英國數量最多的符合 GDPR 的 B2B 聯絡人，送達率為 95%。利用 InFynd 精確的 B2B 資料庫（其中包括超過 1500 萬條符合英國標準的 SDR）尋找、連接並達成更多交易。我們的數據支援行銷和銷售團隊高效、有效地擴大對外行銷活動。 InFynd 成立於 2020 年，是一款即將推出且前景廣闊的數據工具，受到從新創公司到企業的 100 多家客戶的信賴。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能強大的基於網路的潛在客戶生成軟體，它不僅可以找到相關的潛在客戶，還可以找到其聯絡方式。所有資料都可以保存在您的帳戶中，匯出並傳輸到其他網站，例如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。可以上傳自己的清單。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家網路技術分析器和領先資料供應商。透過在數百萬家公司的網站上追蹤數千種技術，Wappalyzer 可以幫助您識別新的潛在客戶並擴大您的潛在市場。
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何透過將匿名網站訪客轉化為潛在客戶來幫助您比競爭對手創造更多更好的銷售額
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是否該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦。我們建立訪客隊列是因為我們親眼目睹了市場上目前軟體中明顯需要改進的地方。不過，請不要相信我們的話，今天就免費試用吧！
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款電子郵件查找和業務資料豐富工具，用於 B2B 銷售推廣和電子郵件行銷。我們正在收集和製作公開數據，以提供先進的潛在客戶電子郵件研究平台，幫助專業人士發起高效的電子郵件行銷和外展活動，並獲取有關潛在收件人的寶貴數據。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith 是一個網站分析器、潛在客戶開發、競爭分析和商業智慧工具，為互聯網提供技術採用、電子商務數據和使用分析。
SigParser
sigparser.com
將您的電子郵件變成聯絡人。自動從您的電子郵件、電子郵件簽名和日曆中尋找每個聯絡詳細資訊。輕鬆與 CRM 和行銷應用程式同步，讓您的聯絡人保持最新狀態。
Apify
apify.com
了解用於網頁抓取、資料擷取和自動化的全端平台。由開發人員為開發人員建置。 + Apify Store 超過 1,600 個用於網頁抓取或自動化專案的預先建置抓取工具。抓取社群媒體、Google 地圖、Google 搜尋、YouTube 等。 + 使用開源工具進行開發 使用 Crawlee 簡化抓取，Crawlee 是我們流行的開源程式庫，用於在 Node.js 中建立可靠的抓取工具。或使用新的 Apify Python SDK。 + 依賴您最喜歡的函式庫 Apify 與 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 將您的程式碼轉變為 Apify Actor Actor 是無伺服器微應用，易於開發、運行、共享和整合。基礎設施、代理程式和儲存已準備就緒。 + 部署到雲端 無需配置。使用單一 CLI 命令或直接從 GitHub 建置。 + 從 Apify 控制台、CLI、API 執行您的 Actor，或安排您的 Actor 隨時啟動。 + 永遠不會被阻止使用我們龐大的資料中心和住宅代理池。依靠具有類人瀏覽器指紋的智慧型 IP 位址輪換。 + 儲存和共用抓取結果 使用分散式 URL 佇列進行抓取。儲存結構化資料或二進位。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式匯出資料集。 + 隨時間監控效能 檢查所有 Actor 運行、其日誌和運行時成本。監聽事件並取得自訂自動警報。 + 將您的 Actor 插入任何工作流程 使用現成的整合立即連接到數百個應用程序，或使用 Webhooks 和我們的 API 設定您自己的應用程式。 + 發布您的 Actor 加入數百名開發者的行列，在 Apify 商店上分享他們的 Actor 並賺錢。
Revscale
revscale.ai
無論您是要自動化個人化銷售推廣、簡化募款工作，還是希望招募新的團隊成員，Revscale 都會分析來自整個網路的買家意圖訊號和見解，並透過旨在實現轉換的社交接觸點和自動出站序列來吸引您的潛在客戶。
ReachStream
reachstream.com
ReachStream 是 B2B（企業對企業）資料解決方案提供商，為行銷和銷售目的提供高品質和準確的資料。它為企業提供了廣泛的數據存取權限，包括聯絡資訊、公司詳細資訊等，幫助他們識別和瞄準理想的潛在客戶。 ReachStream 的數據旨在支援數據驅動的行銷和銷售工作，使企業能夠有效地接觸目標受眾、培育潛在客戶並最終推動收入成長。該平台在當今動態的商業環境中尤其有價值，擁有最新且全面的數據對於成功至關重要。
Ombit
ombit.tech
OmBit：您的終極銷售與探勘工具！隆重介紹 OmBit：您的潛在客戶產生動力來源！希望加強您的潛在客戶開發工作？別再猶豫了！ OmBit 致力於徹底改變您尋找潛在客戶的方式。透過我們方便的瀏覽器擴展，您可以輕鬆地從 LinkedIn 和其他支援的網站中提取潛在客戶。一旦您掌握了線索，剩下的就由我們來處理！我們的智慧型系統將快速識別和驗證每個使用者的電子郵件地址，確保數據準確可靠。不再把時間浪費在無效聯絡人上！但這還不是全部！您也可以上傳自己的潛在客戶列表，我們也會對其進行檢查。我們會將其分類為有效、有風險或無效，讓您清楚了解潛在客戶的品質。現在，讓我們進入令人興奮的戰役世界吧！ 使用動態佔位符個人化您的電子郵件推廣。選擇發送電子郵件的最佳時間和日期。設定後續序列，以便在沒有回應時自動發送第二個訊息。你猜怎麼著？我們的神經網路甚至可以幫助您製作引人注目的電子郵件！想要掌控您的行銷活動嗎？我們的收件匣功能可以滿足您的需求！就在我們的平台上追蹤您的電子郵件行銷活動的統計數據、查看回應並參與對話。這就像擁有自己的潛在客戶開發指揮中心！等等，還有更多！ OmBit 還提供強大的團隊協作功能。邀請您的同事加入您的工作區，並無縫協作。團結一心，最大限度地提高生產力，取得偉大成果！那麼，您準備好利用 OmBit 來增強您的潛在客戶了嗎？今天就開始吧，看著您的業務飆升至新的高度！
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯絡人、CRM 整合等，成為您工作流程的無縫組成部分。從財富100 強到新創公司，世界上最高效的銷售和營銷團隊都依靠Enlyft 的人工智能驅動的需求生成來推動和優先考慮他們的勘探渠道，並贏得更多業務- 只需花費其預算的一小部分。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Alto、Enate、42Gears、MontyCloud 是我們的一些客戶。我們與大型企業以及小公司合作。我們始於 2017 年。我們的客戶專注於產品和服務公司。我們的主要客戶是那些針對國際客戶、希望專注於個人化推廣的客戶。
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一種 SaaS 解決方案，可直接豐富、清理和糾正 CRM 中的數據，無需任何人工幹預。該解決方案僅在我們的專有演算法和測試伺服器上運行，與所有豐富解決方案不同，Dropcontact 沒有聯絡人資料庫。這使得 Dropcontact 成為唯一 100% GDPR 合規的解決方案。自動清理、自動重複偵測和合併以及資料豐富（電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 個人資料等）可以解放銷售和行銷團隊，讓他們能夠專注於核心業務。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一款一體化冷電子郵件平台，旨在幫助企業實現高速成長。該工具專注於解鎖無限的潛在客戶、電子郵件、熱身和先進的人工智慧寫作功能，旨在加強外展工作。該平台提供對超過 7 億個經過驗證的 B2B 潛在客戶的龐大資料庫的訪問，使用戶能夠輕鬆發現並與他們的理想客戶互動。 高級過濾器和關鍵字對此進行了補充，可以根據行業、公司規模、位置和收入來獲取目標客戶。 Success.ai 還提供無限的電子郵件發送帳戶，允許用戶每天發送數千封電子郵件，而不會影響他們的聲譽。 此工具的預熱功能有助於確保最大的電子郵件發送效率，並防止電子郵件成為垃圾郵件，讓您高枕無憂，確保收件匣送達。人工智慧驅動的寫作功能允許用戶輕鬆製作客製化電子郵件，利用人工智慧來保持品牌真實性並產生數據驅動的影響。 AI個人化進一步提高參與度和回應率，使用戶能夠抓住更多機會。其他功能包括 InboxHub，它可以簡化潛在客戶回應和交易完成，以及強大的行銷活動分析，以最大限度地提高結果。 該工具還提供收件匣輪換功能，以便在多個帳戶之間自然地分配電子郵件發送，以及電子郵件驗證和批量網域測試，以保障送達率。總的來說，Success.ai 是一個全面的解決方案，旨在幫助企業加速成長，並在冷電子郵件行銷活動中取得最大的影響力和成功。
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。 Ocean.io 為 B2B 銷售和行銷團隊提供適合公司中合適人員的電子郵件和電話號碼。
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent 是一個基於 B2B 意圖的聯繫智慧平台，植根於機器學習和人工智慧。我們透過多源意圖訊號、準確的手機詳細資訊、即時驗證的聯絡人、人工智慧驅動的相似建模、針對 3500 萬決策者的無與倫比的企業結構和技術洞察來支援行銷和銷售管道。 Infotelligent 可協助企業找到具有較高購買傾向的客戶，並透過精確的聯絡資訊和閃電般快速的資料工作流程來增加銷售預訂。
Signum
signum.ai
隨時了解客戶公司、產業和職業發展的變化，並使用人工智慧產生的摘要進行有效的對話。
useArtemis
useartemis.co
尋找潛在客戶、透過電子郵件豐富內容並啟動多通路行銷活動。 加強您的外展工作，提取和豐富潛在客戶，然後透過 Linkedin 和電子郵件啟動多通路行銷活動。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一個人工智慧驅動的銷售勘探平台，用於線上 B2B 潛在客戶開發、可操作的銷售情報和自動化銷售序列。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Collective[i] 維持 CRM 資料的持續適用性，自動修正過時的聯絡人和目標潛在客戶資訊。對於銷售管理，Collective[i] 為每個機會提供透明度和 AI/ML 驅動的智慧。不再需要冗長的管道審查，也不再出現季度末的意外情況。管理人員可以充滿信心地承諾收入，隨時檢查重要機會，並透過完全了解其活動的數量和品質來更好地管理和留住傑出人才。 Collective[i] 為經理提供基於 Collective[i] 龐大網路的 AI/ML 生成的有關買家的情報。對於銷售專業人士來說，Collective[i] 為每個買家的旅程提供指導，人工智慧/機器學習驅動提示將時間集中在哪裡和誰身上，並突出顯示可以幫助加速銷售和提高獲勝率的社交和工作網絡成員。 Collective[i] 的技術具有變革性，是現代銷售組織技術堆疊的重要組成部分。