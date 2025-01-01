潛在客戶捕獲軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用潛在客戶捕獲軟體在競爭激烈的市場中發現新的銷售前景。面對激烈的競爭，企業搶在競爭對手之前主動尋找新的業務途徑至關重要。銷售專業人員使用潛在客戶捕獲軟體來確定潛在客戶，利用來自不同來源（包括直接潛在客戶、銷售代表、行銷專家和客戶支援代理）的資訊。 然而，捕捉新的商機僅代表銷售旅程的初始階段。除了使用潛在客戶捕獲軟體之外，公司還必須整合其他潛在客戶生成解決方案，例如潛在客戶挖掘、潛在客戶評分和潛在客戶情報。此外，利用銷售績效管理和銷售情報等工具對於成功將機會轉化為有形銷售至關重要。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
CallRail
callrail.com
CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。
Typeform
typeform.com
Typeform是一種無代碼的交互式表單和調查工具，旨在創建引人入勝的用戶體驗，並支持數據收集和分析。
Popl
popl.co
Popl 是一個數字名片平台，讓用戶輕鬆創建和分享可自訂的數字名片，並更新聯繫信息，支持多種共享方式。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 是一款 AI 驅動的銷售助理軟體，幫助銷售團隊識別潛在客戶、產生有效訊息並提供個性化見解以提升轉換率。
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared是一個全面的市場自動化和CRM平台，幫助企業管理潛在客戶捕獲、銷售和分析。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
Privyr
privyr.com
Privyr是一款移動CRM，幫助銷售和營銷專業人員在線管理潛在客戶，並通過多種通信平台進行聯繫和轉換。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
Manycontacts
manycontacts.com
Manycontacts 是一款 CRM 應用，能將 WhatsApp Business 連結至團隊，統一管理和回覆所有聊天內容。
Brave
getbrave.io
Brave 是一款轉換引擎，為 WordPress 網站提供 200 多種轉換小工具，幫助轉換訪客並實時追蹤轉換。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是一個自動化銷售協調平台，為 SMB 收入團隊提供網站訪客追蹤、數據整合及溝通工具，幫助提高銷售成效及機會識別。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是一款簡單的工具，可以集中捕捉、管理、追蹤潛在客戶，並轉化為商機，支援報價、發票和銷售訂單的發送。
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive主題是一個提供旨在增強網站轉換率的WordPress主題和插件的平台，適合建立有效的在線業務。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai 是一款聯繫搜索引擎，用於有效尋找和驗證決策者的聯繫資料，提供多種工具以簡化銷售和潛在客戶開發。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai是一套基於生成式人工智慧的銷售軟體，專為B2C和B2B2C企業設計，提供CRM、分析及自動化工具，提升銷售效率。
involve.me
involve.me
involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads是一款移動CRM應用，幫助小企業管理潛在客戶和客戶，跟踪銷售過程，優化客戶關係。
about.me
about.me
大約是一個幫助用戶輕鬆創建個人網站的平台，適合自由職業者和企業家展示技能和建立在線形象。
Interact
tryinteract.com
Interact AI 是一個自動化的測驗創建工具，方便企業無需深入AI知識即可生成定制測驗。
Sender
sender.net
Sender是一個電子郵件營銷平台，幫助企業自動化電子郵件活動，提供易用的設計工具和高級自動化功能以提升客戶參與度。
Gleam
gleam.io
Gleam是一個增長營銷平台，幫助企業透過比賽和贈品等活動來增加電子郵件訂閱者及社交媒體互動。
Retainly
retainly.app
Retainly 是一款幫助企業管理客戶關係的工具，增強客戶參與和保留率，提供個性化的交流和客戶見解。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是一款專為中小企業設計的客戶關係管理應用，幫助用戶有效管理銷售行動和潛在客戶，簡化銷售流程。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr是一款自動從LinkedIn提取聯繫信息的工具，幫助用戶管理潛在客戶並集成銷售應用。
HiHello
hihello.com
HiHello是一款數字名片應用，讓企業能夠創建可自定義的專業名片，並管理聯繫信息，適用於各種專業環境。
Landbot
landbot.io
Landbot是一個無需編碼的聊天機器人平台，讓企業輕鬆創建自動化對話，提高客戶互動和轉換率，支持多通道部署。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt是一款銷售自動化工具，與Gmail和Google Workspace應用程式無縫集成，用於管理潛在客戶和銷售流程。
GetProspect
getprospect.com
GetProspect是一款潛在客戶生成工具，可快速查找和驗證專業電子郵件，幫助B2B銷售、招聘和行銷人員。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms是一款線上表單構建器，使用者可輕鬆創建和管理各種自訂表單與調查，支援條件邏輯及多種整合功能。
Expandi
expandi.io
Expandi是一個自動化LinkedIn工具，支持透過智能序列結合LinkedIn消息和電子郵件進行多通道外展。
Beacon
beacon.by
Beacon 幫助用戶快速創建獨特而專業的引導磁鐵設計，過程僅需數分鐘。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine是一個多渠道潛在客戶挖掘平台，支持在LinkedIn、電子郵件和Twitter上管理和自動化銷售互動。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售智能工具，能根據多種條件（如地區、公司大小和行業）生成潛在客戶名單，並提供關鍵決策者的聯絡資訊。
Lusha
lusha.com
Lusha是一個B2B銷售情報平台，幫助銷售、行銷和招聘團隊獲取準確聯繫信息並支持潛在客戶生成。
Texau
texau.com
TexAu是一個自動化工具，可擷取社交媒體和專業網站的數據，提高用戶產生潛在客戶的效率和生產力。
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly是一個無需編碼的表單建立平台，幫助組織簡化數據收集、流程自動化及數據保護。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep是一個管理數字營銷促銷的工具，支持抽獎、比賽、贈品等活動，並提供分析和防欺詐功能。
GoSquared
gosquared.com
GoSquared 是首個可持續的電子郵件行銷平台，幫助用戶發送更好的電子郵件活動，擴大受眾並保護地球。
Kartra
home.kartra.com
卡特拉是一個綜合營銷平台，提供著陸頁、電子郵件行銷、會員網站等工具，幫助用戶管理在線銷售和營銷。
Surfe
surfe.com
Surfe 是一款簡單的 Chrome 擴充功能，幫助用戶添加聯絡人，查找合格郵件，並將 LinkedIn 與 CRM 進行同步。
UpViral
upviral.com
UpViral是一個病毒推廣平台，幫助用戶創建和管理比賽、贈品等活動，促進分享和引流以提高在線知名度。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit是一款互動體驗平台，幫助品牌通過測驗和問卷收集客戶數據並提升顧客參與度，優化商業表現。
Avochato
avochato.com
Avochato是一個商業通信平台，通過即時聊天和SMS簡化企業與客戶的互動，提升銷售和客戶支持效率。
bant.io
bant.io
Bant.io是一個整合的銷售加速平台，透過自動化及數據驅動的實驗幫助企業提升客戶獲取效率。
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder是一個在線表單建立器，幫助用戶收集數據和自動化工作流程，無需編碼技能，並遵循高安全標準。
ContactOut
contactout.com
ContactOut是一個提供精確B2B聯繫數據的平台，幫助用戶快速找到專業人員的電子郵件和電話信息。
NetLine
netline.com
NetLine是一個全面的買家參與平台，提供B2B行銷人員即時買家意圖數據和潛在客戶生成功能，幫助擴大收入。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox是一款行銷自動化軟體，提供電子郵件、廣告、著陸頁等行銷工具，幫助中小企業簡化數位行銷策略。
We-Connect
we-connect.io
We-Connect 是一個安全的業務拓展工具，提供一站式儀表板來管理潛在客戶、執行智能流程及分析行銷活動。可試用 14 天。
Youengage
youengage.me
Youengage 是一款無需編碼的應用程式，能創建互動體驗，包括測驗、調查、智能表單、計算器等，聚焦用戶反饋與互動。