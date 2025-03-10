ConvertFlow

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ConvertFlow 是一款一體式電子商務通路建構器。建立、測試和個人化彈出視窗、表單、測驗、產品推薦、登陸頁面等 - 無需編碼或開發人員。在轉換之前：您的轉換管道是一堆混亂的應用程式、插件、腳本和 zap。這不是個性化的。報告令人困惑。開發人員需要等待數週時間才能進行更改。收入成長意味著為更多流量付費。轉換之後：商店的所有轉換活動都組織在一個儀表板中。報告內容明確。運行漏斗實驗很容易。使用漏斗建構器進行更改只需幾分鐘。您可以提高 ROAS 並最大限度地提高每個網站訪客的收入。啟動清單成長管道： • 透過向新購物者和回頭客提供個人化優惠，更快地增加您的電子郵件和簡訊清單• 從100 多個清單訂閱範本中進行選擇• 啟動彈出視窗、黏性欄、嵌入內容和登陸頁面• 按產品興趣、購物車進行個人化及更多• 與Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步啟動產品測驗管道： • 產品測驗揭示購物者偏好，將購物者細分為正確的受眾並提出個性化產品推薦• 適用於各種行業的測驗模板• 顯示為彈出窗口、頁面和可嵌入格式• 使用答案和分數進行有條件的產品推薦• 將答案同步到Klaviyo、Attentive、MailChimp 等啟動購物車追加銷售管道： • 透過一鍵追加銷售和購物車交叉銷售增加AOV • 根據剛剛添加到購物車的產品觸發• 將交叉銷售顯示為彈出窗口、頁面上和嵌入內容• 購物者只需單擊一下即可將所有產品加入購物車• 將交叉銷售目標定位到回頭客細分市場啟動購物車放棄管道： • 透過以下方式防止購物車放棄：向退出購物者提供優惠• 當滑鼠移至退出時在桌面上觸發，或在行動裝置上點擊後退按鈕時觸發• 觸發購物車前放棄電子郵件和短信序列構建登陸頁面渠道： • 創建與您的廣告活動相匹配的A/B 測試登陸頁面，無需等待開發人員• 從數十個登陸頁面範本中進行選擇• 建立多步驟個人化銷售管道• 在您自己的自訂網域上託管頁面，同步到Shopify 頁面或嵌入到任何地方