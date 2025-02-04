潛在客戶捕獲軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖赫勒拿島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用潛在客戶捕獲軟體在競爭激烈的市場中發現新的銷售前景。面對激烈的競爭，企業搶在競爭對手之前主動尋找新的業務途徑至關重要。銷售專業人員使用潛在客戶捕獲軟體來確定潛在客戶，利用來自不同來源（包括直接潛在客戶、銷售代表、行銷專家和客戶支援代理）的資訊。 然而，捕捉新的商機僅代表銷售旅程的初始階段。除了使用潛在客戶捕獲軟體之外，公司還必須整合其他潛在客戶生成解決方案，例如潛在客戶挖掘、潛在客戶評分和潛在客戶情報。此外，利用銷售績效管理和銷售情報等工具對於成功將機會轉化為有形銷售至關重要。
提議新的應用程式
Beacon
beacon.by
Beacon 有助於在幾分鐘內為鉛磁鐵創建獨特、專業的設計。
CallPage
callpage.io
CallPage 是您網站上的一個小部件，可協助您的網站訪客在 28 秒內透過免費電話與您聯繫。 CallPage 小工具可讓您致電網站訪客，並協助您額外獲得 30-125% 的潛在客戶。透過 CallPage，您可以輕鬆： - 增加優質潛在客戶數量 - 降低客戶獲取成本 - 提高轉換率 - 改善客戶體驗
Upflowy
upflowy.com
Upflowy 是一款用於建立和最佳化 Web 體驗的拖放式無程式碼工具。輕鬆進行 A/B 測試註冊流程、銷售線索管道、客戶引導等。 Upflowy 為您提供了建立一個值得參與的故事所需的一切，只需點擊幾下即可。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 優化您的寄件者聲譽和收件匣放置。讓 Allegrow 與您的行銷自動化/銷售參與系統搭配使用，您可以增加您發送的電子郵件到達優先收件匣的百分比，而不是垃圾郵件資料夾或非重點資料夾。
Skylead
skylead.io
使用多管道外展、if/else 操作並連接無限的電子郵件帳戶，以最大限度地增加與潛在客戶的接觸點。 Skylead 是您的智慧型 LinkedIn 自動化工具和冷電子郵件軟體。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們找到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zapier 的本機整合），以保持您的銷售和行銷工作井然有序且精簡。使用 La Growth Machine 可以節省您的銷售、行銷和招募團隊的時間，並透過簡化潛在客戶開發和管理工作來提高生產力。不相信我們？立即報名免費試用 LaGrowthMachine，親自體驗其優點！
Lusha
lusha.com
Lusha 是一個進入市場的情報平台，專為銷售、行銷和招募團隊而設計。 Lusha 新鮮、動態、高品質的數據和見解有助於消除噪音，在正確的時間接觸到正確的人。 Lusha 提供簡單的設置，無需冗長的入職流程的麻煩。透過我們簡單的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用戶可以維護新的資料庫並確保持續、自動地豐富其 CRM。 Lusha 始終掌握不斷發展的隱私和安全法規，完全符合 GDPR 和 CCPA，並且是唯一獲得全球最高國際隱私標準 ISO 27701 認證的銷售智慧解決方案。
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，透過數據驅動的實驗幫助您自動化獲取客戶，讓失敗成為不可能。
ContactOut
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您是否厭倦了為準確的 B2B 聯繫數據支付過高的費用，並希望有一個更具成本效益的解決方案？隆重介紹 ContactOut – 世界上最準確的聯絡人資料庫。尋找 3 億專業人士的電子郵件和電話號碼，包括 3000 萬家公司的 B2B 資料。我們的平台受到超過 76% 的財富 500 強公司（例如 Google、微軟和 Netflix）的 140 萬銷售、行銷和招聘專業人士的信賴。我們的主要功能在設計時充分考慮了用戶的需求，因此您可以輕鬆地：1) 使用我們的搜尋入口網站在一個地方快速找到優質潛在客戶2) 使用我們的Chrome 擴充功能增強您的LinkedIn 潛在客戶3 ) 使用我們的電子郵件個人化和自動化他們的出站訊息活動 我們的平台是將您的業務提升到新水平的完美方式。借助我們強大的工具和準確的數據，您將能夠接觸到比以往更多的潛在客戶並看到真正的結果。利用 ContactOut 靈活的基於消費的模式，僅支付您所需的費用，並為您的 B2B 銷售或招聘工作節省大量費用，而無需犧牲品質或準確性。我們的資料符合 GDPR 和美國隱私權法。充滿信心地更快尋找客戶。為您的銷售、行銷和招募團隊提供最新且經過驗證的聯絡資料。立即造訪 www.contactout.com 免費試用
NetLine
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成功的 B2B 行銷人員從這裡開始。 NetLine 使 B2B 行銷人員能夠透過一體化買家參與平台擴大收入，該平台提供無與倫比的買家級意向數據和潛在客戶生成功能。營運唯一的買家級意向平台 INTENTIVE，提供即時洞察
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Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程以衡量對底線的影響。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放建構器以及數百個免費範本可確保您可以在幾分鐘內啟動任何活動，無論是選擇加入表單、電子郵件活動還是登陸頁面。如果您想知道 Mailmunch 是否適合您的組織，請不要擔心。 Mailmunch 為每個行業和垂直領域提供了選擇。有關Mailmunch 選擇加入表單的更多資訊： - 六種不同類型的選擇加入表單- 適用於每個用例的龐大模板庫- 高級顯示規則和A/B 測試- 拖放構建器可輕鬆自訂- 適合移動設備的表單，看起來不錯在每台設備上有關Mailmunch 登陸頁面的更多信息： - 適用於每個行業的大型模板庫- 拖放構建器可輕鬆定制- 與領先的電子郵件營銷服務的開箱即用整合- A/B 測試以優化高轉換率有關Mailmunch 電子郵件行銷的更多資訊： - 適用於每個行銷活動和利基市場的大型範本庫- 拖放建構器可輕鬆自訂 - 自動回覆序列-易於設計和安排廣播我們強大的工具套件中還有更多功能可以滿足您的所有電子郵件行銷需求。我們所有的付費方案均提供 60 天退款保證，讓您有信心嘗試您能找到的最簡單的潛在客戶成長和電子郵件行銷工具。
ConvertFlow
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ConvertFlow 是一款一體式電子商務通路建構器。建立、測試和個人化彈出視窗、表單、測驗、產品推薦、登陸頁面等 - 無需編碼或開發人員。在轉換之前：您的轉換管道是一堆混亂的應用程式、插件、腳本和 zap。這不是個性化的。報告令人困惑。開發人員需要等待數週時間才能進行更改。收入成長意味著為更多流量付費。轉換之後：商店的所有轉換活動都組織在一個儀表板中。報告內容明確。運行漏斗實驗很容易。使用漏斗建構器進行更改只需幾分鐘。您可以提高 ROAS 並最大限度地提高每個網站訪客的收入。啟動清單成長管道： • 透過向新購物者和回頭客提供個人化優惠，更快地增加您的電子郵件和簡訊清單• 從100 多個清單訂閱範本中進行選擇• 啟動彈出視窗、黏性欄、嵌入內容和登陸頁面• 按產品興趣、購物車進行個人化及更多• 與Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步啟動產品測驗管道： • 產品測驗揭示購物者偏好，將購物者細分為正確的受眾並提出個性化產品推薦• 適用於各種行業的測驗模板• 顯示為彈出窗口、頁面和可嵌入格式• 使用答案和分數進行有條件的產品推薦• 將答案同步到Klaviyo、Attentive、MailChimp 等啟動購物車追加銷售管道： • 透過一鍵追加銷售和購物車交叉銷售增加AOV • 根據剛剛添加到購物車的產品觸發• 將交叉銷售顯示為彈出窗口、頁面上和嵌入內容• 購物者只需單擊一下即可將所有產品加入購物車• 將交叉銷售目標定位到回頭客細分市場啟動購物車放棄管道： • 透過以下方式防止購物車放棄：向退出購物者提供優惠• 當滑鼠移至退出時在桌面上觸發，或在行動裝置上點擊後退按鈕時觸發• 觸發購物車前放棄電子郵件和短信序列構建登陸頁面渠道： • 創建與您的廣告活動相匹配的A/B 測試登陸頁面，無需等待開發人員• 從數十個登陸頁面範本中進行選擇• 建立多步驟個人化銷售管道• 在您自己的自訂網域上託管頁面，同步到Shopify 頁面或嵌入到任何地方
Wyng
wyng.com
Wyng 幫助品牌發展並了解其受眾，從而提供更相關的體驗。透過 Wyng，行銷人員可以輕鬆建立互動式數位體驗，在適當的時刻吸引客戶，獲得偏好和其他零方數據，並即時進行個人化。無論體驗是產品搜尋測驗、促銷還是偏好中心 - Wyng 體驗總是適時、用戶友好，並為消費者提供真正的價值。 Wyng 為 250 多個全球品牌提供服務，包括 AAA、迪士尼、雅詩蘭黛、索尼和聯合利華，這些品牌使用 Wyng 來推動選擇加入、增加銷售並增強消費者信任和品牌親和力。
TierPeak
tierpeak.com
中小型企業的一體化銷售和行銷平台。中小型企業的一體化行銷和銷售平台。
Popl
popl.co
Popl 是領先的團隊數位名片平台，為全球數百萬公司和專業人士提供創新解決方案。我們的平台使團隊能夠創建、分發和管理數位名片，確保品牌一致性、簡化潛在客戶收集和大規模企業級資料安全，使我們成為企業級客戶的首選。 Popl 與 5,000 多個應用程式無縫集成，為管理員提供了各種強大的工具來簡化他們的工作流程。透過我們的平台，您可以： - 將潛在客戶直接匯出到您的CRM 系統- 從Active Directory (HR) 平台同步團隊成員- 自動輸入資料以消除錯誤並節省時間- 創建行銷自動化以推動轉換和收入在Popl，我們致力於提供無與倫比的客戶服務和支援。要了解我們平台的強大功能，請點擊上面的按鈕立即與我們安排免費演示。
Surfe
surfe.com
透過 Surfe 的簡單 Chrome 擴充功能新增聯絡人、尋找合格的電子郵件並將 LinkedIn 和 Sales Navigator 對話同步到 CRM。 Surfe 是將您的RM 與LinkedIn 整合的排名第一的解決方案，可• 消除手動資料輸入的需要• 透過豐富提高資料品質• 獲得聯絡人、潛在客戶和交易狀態的可見性• 提高銷售效率與HubSpot相容、Salesforce、Pipedrive、Copper 和 Salesloft。深受 Google、Uber、AWS、Bolt 的喜愛。將 LinkedIn 中的資料手動輸入到 CRM 需要數小時的時間，並且可能會導致數據不一致，從而對銷售業績產生負面影響。此外，在正確的時間存取正確的數據可能具有挑戰性，並且會阻礙創造收入。適合希望節省管理任務時間並在 CRM 數據中實現最佳準確性的銷售和收入團隊。作為符合 GDPR 和 ISO27001 認證的工具，Surfe 可以幫助您的團隊按照資料黃金標準進行運營，確保所有內容都經過結構化、分類、更新和保護。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 將轉換率提高 3% 以上！享受輕鬆的聯絡人收集、測驗、調查、登陸頁面和偏好中心 - 所有這些都旨在捕獲、匯聚和轉換更多零方資料！ 擴大您的電子郵件+簡訊行銷列表，捕獲零方數據，並透過高轉換率產品推薦測驗、參與多步驟表單、現場和電子郵件調查、登陸頁面和偏好中心來推動更多銷售。 充分利用數據的力量，快速獲得個人化現場、電子郵件、簡訊和重新定位體驗的回報。 Digioh 讓行銷人員比市場上的任何平台收集更多消費者同意的零方數據，並在微觀和宏觀層面上跨所有行銷管道利用這些數據。透過推出產品推薦測驗、實施調查來了解您的客戶以及根據此資訊透過電子郵件或簡訊繼續對話來提高轉換率 - 增加獲得新客戶的可能性、更高的生命週期價值和更低的退出率。 Digioh 擁有超過 1400 個客戶、200 多個整合以及每天收集的 20 億位零方數據 - 沒有比 Digioh 更強大的平台來幫助品牌推動增量收入增長、建立客戶體驗以及收穫+激活零方數據——思維方式、創新方式。而且，借助 Digioh 的全方位服務設計和技術支援團隊，Digioh 客戶可以更快地開始工作，提高投資回報率，並在 30 天內取得更大的成功！
Insites
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Insites 是一款 SEO 審核工具，專為希望獲得更多潛在客戶、贏得更多業務並兌現承諾的數位行銷代理商而設計。 Insites 是唯一能夠在 60 秒內讓您全面了解客戶表現的 SEO 平台。它涵蓋了數位行銷的各個方面，從本地 SEO、從 PPC 到 Google Core Web Vitals - 我們在一次易於理解的 SEO 審核中掌握了這一切。 Insites 創建精美的品牌 SEO 報告，您可以與客戶分享。它與您現有的銷售工具集成，例如 Salesforce、Hubspot 等。但這只是開始。 Insites 可以協助您透過獨特的入站行銷解決方案產生潛在客戶，並透過複雜的商業智慧擴充您現有的聯絡人清單。我們設計 Insites 的目的是透過企業級架構提供消費級使用者體驗。這意味著該軟體非常易於使用，您不需要任何人都可以理解的簡單英語手冊和報告。如果您想了解更多有關 Insites 的資訊並與我們的專家安排演示，請聯絡我們。
Poltio
poltio.com
Poltio 的無程式碼嵌入式解決方案具有響應式和白標籤功能，使品牌/機構能夠人性化產品發現並捕獲即時零方數據/獲得公正的見解/增強 OI，同時創建細分和角色。只需選擇正確的解決方案，例如智慧調查、參與測試或產品推薦測驗/禮品查找器。產品測驗不僅可以增強客戶的購物體驗，還可以提供卓越的體驗，並透過引導銷售提升客戶旅程。
LeadMine
leadmine.net
LeadMine 是簡單且強大的潛在客戶生成平台之一，受到全球 1000 多家公司的信賴。 LeadMine 致力於提供高素質、經過驗證且最重要的是準確的專業業務線索。使用我們的工具，您可以在五秒鐘內找到您的潛在客戶。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio 讓大型品牌和媒體能夠透過 50 多種模板化互動格式（測驗、競賽、調查、測試、動畫遊戲等）跨數位管道吸引受眾。透過嚴格遵守 GDPR，該平台可以收集豐富的第一方數據，這些數據可以推送到客戶更廣泛的技術以豐富數據。目前已有 400 多家企業使用 Qualifio，包括 TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL 等。
Thrive Themes
thrivethemes.com
速度極快的 WordPress 模板和插件，旨在為您獲得更多流量、更多訂閱者、更多客戶和更多客戶。 Thrive Themes 是一個平台，提供一套以轉換為重點的 WordPress 外掛和主題，旨在幫助用戶建立有效的線上業務。它提供了增強網站功能、提高用戶參與度和提高轉換率的工具。
Kloser
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Kloser 幫助銷售專業人士和招募人員直接與他們的潛在客戶、聯絡人和候選人建立聯繫。我們經過人工驗證和人工智慧增強的 B2B 電子郵件清單是建立需求產生活動的完美解決方案。 Kloser 清單可讓您存取數以百萬計的跨行業、地理、職位等經過驗證的個人資料。 Kloser Chrome 擴充功能是您的勘探工作流程的完美伴侶。 Kloser 使用公共資訊、專有 B2B 資料庫和最先進的人工智慧，在幾秒鐘內找到任何業務前景的電子郵件！
Sonar
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簡訊為銷售和行銷團隊如何與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係開闢了新的可能性。確定潛在客戶資格、轉換潛在客戶以及與客戶互動可能具有挑戰性。隆重介紹 Marchex Sonar，這是專為企業打造的智慧簡訊平台。利用人工智慧的力量來自動化初始溝通、後續行動、日程安排、點滴活動等。憑藉著評價最高的使用者介面和使用者體驗之一，Sonar 為銷售和行銷團隊在客戶喜歡的管道上提供了最佳的功能套件。數十種整合使您能夠透過 CRM 或技術堆疊與客戶無縫連接。利用 Marchex Sonar 轉換更多潛在客戶、更有效參與並增加收入。
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell 是使用 Hubspot 的收入團隊的首要管道轉換解決方案。 ServiceBell 使公司能夠在潛在客戶即時瀏覽時與他們進行面對面的對話，從而將他們最好的品牌資產（他們的網站）轉變為他們的第一大管道產生器。 ServiceBell 將網站連接到 hubspot，然後當潛在客戶造訪網站時，允許基於帳戶的全週期銷售向前推進，而不是等待表單提交。要了解更多信息，請撥打 ServiceBell.com 的小鈴
We-Connect
we-connect.io
在 We-Connect，我們為您帶來市場上最安全、最先進的外展工具。我們提供了一個一體化儀表板，您可以在其中輕鬆管理潛在客戶、運行智慧序列並分析各個潛在客戶活動。為了保護您的業務和客戶，我們使用基於雲端的軟體 - 因此您無需擔心安全性問題。如果您準備好進入更安全的勘探世界，請開始 14 天免費試用：https://account.we-connect.io/signup
Expandi
expandi.io
Expandi 是一款 LinkedIn 自動化工具，可讓您使用全通路方法最安全地聯繫潛在客戶。透過 Expandi，您無需成為 LinkedIn 專家即可獲得結果並增強您的 LinkedIn 外展活動。透過 LinkedIn 或透過智慧、自動化序列發送電子郵件聯繫您的潛在客戶。 15 分鐘內啟動您的第一個行銷活動，24 小時內即可看到成果。我們的使命是成為為您的企業進行全通路推廣的最安全、最明智的方式。具有市場領先的功能，例如： • 智慧行銷活動建立器：支援潛在客戶並關注其公司頁面等操作。 • LinkedIn 活動功能包括邀請您的人脈加入您的活動或向參加過您主辦的活動的任何人發送訊息。 • 與Hyperise 整合：能夠發送個人化影像和GIF，以便在LinkedIn 上脫穎而出。 • ....還有更多您有興趣了解更多嗎？請造訪我們的網站，或聯絡 [email protected] 開始免費試用。
snapADDY
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snapADDY DataQuality 是 CRM 的資料品質助推器：此智慧解決方案可協助您直接在 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 SAP Sales Cloud 介面中建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶。輸入聯絡人資料時，您將自動獲得從商業社交網路、公司網站或電子郵件簽名獲得的資訊的建議。整合的電子郵件驗證器會搜尋最相容的電子郵件地址。這減少了手動工作並確保最高水準的 CRM 資料品質！ snapADDY DataQuality 也可作為其他 CRM 系統的瀏覽器擴充。包括免費的名片掃描器。許多智慧功能： • 使用智慧型自動完成和更新程式建立和更新潛在客戶、聯絡人和客戶• 從剪貼簿貼上聯絡人資料以完成缺失值• 使用人工智慧擷取聯絡人• 自動重複檢查潛在客戶、聯絡人和客戶• 庫存資料基於電子郵件簽名進行更新• 對公司資料和聯絡人進行合格研究• 簡單添加缺少的聯絡人資料• 無需打字即可將資料傳輸至CRM • 適用於您智慧型手機的免費名片掃描儀為什麼選擇snapADDY DataQuality？ • 無縫整合到 Salesforce、SAP 和 Microsoft Dynamics CRM • 保證提升資料品質 • 提升 CRM 使用者接受度 • 提升行銷與銷售效率 • 簡化工作流程 • 節省工作時間 • 集中資料管理
Socital
socital.com
Socital 是一個電子商務行銷平台，可協助行銷人員捕捉潛在客戶，將匿名和放棄的訪客轉化為客戶，並增加銷售額。 Socital 提供了一套獨特的工具，用於資料收集、電子郵件資料庫細分、轉換優化、定位和個人化。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一個由人工智慧驅動的行銷分析系統，它可以分析您的所有廣告活動直至利潤。 Roistat 從客戶的 CRM 系統、廣告管道及其網站收集資料。 Roistat 在幾秒鐘內根據 40 多個業務指標建立報告，提供從每個關鍵字到最終銷售的行銷分析。 Roistat 確定公司是否從其付費廣告活動中賺錢，這反過來又幫助使用 Roistat 的公司更有效地分配廣告預算並增加收入。 Roistat 可以確定： - 您的客戶來自哪些廣告管道； - 完整的廣告管道統計直至關鍵字； - 如何有效分配預算； - 如何在獲得更多銷售額的同時節省廣告費用； - 銷售漏斗的所有階段。
ResponseiQ
responseiq.com
我們將網站訪客轉換為真正銷售驅動的查詢的轉換率提高了 60%。我們易於安裝的回撥小工具為您網站上並準備購買的潛在客戶提供免費且即時的回撥。我們的技術將通話發送給您可用的客服人員，並在 27 秒內將兩者接通。透過消除全球範圍內的所有溝通障礙並允許來自世界任何地方的訪客免費與您交談，可以消除等待時間和心理保留。如果您沒空，用戶只需安排一個合適的日期和時間，我們就會向您和他們發送電話，這樣您就不會失去他們的興趣。
refive
refive.io
Re Five 讓零售商能夠輕鬆收集店內客戶數據，透過智慧數位收據提高參與度並提高客戶保留率。零售營運、行銷和電子商務團隊使用 refive 作為平台來捕獲客戶資料、收集即時回饋、提供個人化優惠、運行忠誠度計劃並將離線購買資料連接到客戶檔案。 Re Five 與現有 POS 系統集成，可簽發可持續的數位收據，這些收據在法律上符合當地和國際法規。為了接收收據，客戶只需要一部智慧型手機 - 不需要電子郵件地址，不需要額外的硬件，也不需要下載應用程式。
LeadPost
leadpost.com
準確找出誰在造訪您的網站。 查看誰在訪問您的網站 - 即使他們沒有填寫表格！只需一行程式碼，LeadPost 即可為您提供姓名、聯絡資訊等。
Callspree
callspree.com
Callspree 提供完全可自訂的網站引導小部件，可輕鬆嵌入到您的網站中以吸引網站訪客的注意。 Callspree有兩種產品；回調小部件和潛在客戶呼叫表單小工具。 Callspree 回調小工具可讓您的網站訪客透過電話立即與您的銷售和客戶支援團隊聯繫。使用回撥小工具，您的網站訪客可以設定即時回撥或選擇特定的聯絡時間，幫助您的銷售團隊完成比您想像的更多的交易。 Callspree 潛在客戶表單嵌入到您的網站後，可以幫助您減少等待時間和潛在客戶回應時間，同時透過表單的自動回撥促進與潛在客戶的輕鬆互動。
Callback24
callback24.io
Callback24 – 潛在客戶生成工具，透過號召性用語 (CTA) 按鈕協助獲取新客戶。 Callback24 讓您的客戶更輕鬆地與您聯繫。只需 15 秒，您的顧問就會收到有關客戶來電的通知。使用號召性用語 (CTA) 按鈕：小部件、彈出窗口和退出彈出窗口，接聽的電話數量最多可增加 30%。找出客戶聯繫您的原因並提高客戶服務品質。 Callback24 提供： - 回撥 - 號召性用語按鈕 (CTA) - 潛在客戶資料庫 - 轉換率優化 - 通話錄音、規劃 - 統計和報告 - 通話追蹤 - 整合：Facebook Messenger、Facebook Lead Ads、Google Analytics、流行的 CRM還有更多
Banatic
banatic.com
Banatic 是一個彈出視窗產生器，可輕鬆設計漂亮的彈出視窗並更快地擴展您的電子郵件清單。我們提供軟體服務來建立您自己的彈出視窗並將電子郵件與您最喜歡的電子郵件提供者同步。總而言之，您可以將註冊轉化為收入並更快地發展您的業務。
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks 為您提供了一套產品，您可以將其用於行銷，以發展您的公司、尋找潛在客戶、發送電子郵件、創建聊天機器人、吸引訪客撰寫評論、防止您的網站出現虛假電子郵件、在您的網站上顯示社交通知還有更多。一套行銷和潛在客戶開發產品：套裝包括多種潛在客戶開發工具，您可以使用它們來發展您的公司。獲得更多潛在客戶和客戶：所有工具都旨在為您的公司帶來新的潛在客戶和客戶，以促進其發展。無限制地訪問所有產品：提供對所有軟體的無限制訪問，沒有任何限制，不再為每個線索付費。包括什麼？用於尋找新潛在客戶電子郵件的豐富資料軟體：從公司名單中尋找潛在客戶。您將能夠從公司或網域清單中獲取潛在客戶。該軟體非常適合 B2B 公司、銷售和成長駭客。尋找潛在客戶的最佳豐富軟體。非常適合透過冷電子郵件產生潛在客戶並尋找潛在客戶。尋找企業電子郵件和潛在客戶資訊。將潛在客戶和業務資料直接匯出到 Excel。從網站列表中提取電子郵件、電話和社交媒體：您可以上傳網域列表，並從 Facebook、LinkedIn、Twitter 等中提取電子郵件、社交媒體 URL 和用戶名，以及每個網站所有頁面上的電話號碼。擷取所有電子郵件後，即可下載 Excel 格式的報表。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能強大的線上表單產生器，可讓企業和組織輕鬆建立自訂表單和調查。憑藉用戶友好的拖放介面和各種可編輯的模板和主題，Quill Forms 可以輕鬆設計和發布針對桌面和行動裝置進行最佳化的專業外觀表單。無論您需要聯絡表單、潛在客戶開發表單、活動登記表或回饋調查，Quill Forms 都能滿足您的需求。透過條件邏輯、預先填入欄位和自訂驗證規則等進階功能，您可以建立能夠準確擷取客戶和潛在客戶所需資訊的表單。 Quill Forms 還提供強大的分析和報告功能，因此您可以追蹤表單提交、監控轉換率並深入了解使用者行為。此外，透過與流行的 CRM 和電子郵件行銷平台集成，您可以將表單資料無縫連接到其他業務工具。憑藉其直覺的介面、強大的功能和靈活的定價計劃，Quill Forms 是需要可靠且可自訂的表單產生器的各種規模和行業的企業的理想解決方案。
KlickLead
klicklead.de
使用 KlickLead 建立單獨的管道來確定您的潛在客戶資格。 KlickLead 管道的轉換效果明顯優於網站上的普通表單，並為您的業務產生高品質的查詢。您可以將其用作我們伺服器上的簡單託管管道，或將腳本複製到您的網站，以便訪客無需離開您的頁面。
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar 幫助創業家增加收入、電子郵件註冊和線上銷售。您將可以訪問各種網站優化小部件和彈出窗口，這將有助於將訪客轉變為客戶。
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emax-crm.com
eMaximation 的銷售線索管理和行銷自動化軟體使公司能夠透過輕鬆捕捉、聯繫、篩選更多銷售線索並將其轉化為銷售來發展業務。
Adoric
adoric.com
創建有吸引力的和轉換的彈出視窗並不是一件容易的事，但對於 Adoric 來說卻是如此。您可以輕鬆檢測受眾的行為並實現更多轉換。 - 在正確的時間顯示正確的訊息 Adoric 演算法可讓您根據使用者的行為顯示特定的訊息。 - 向受眾提供個人化訊息 Adoric 的演算法使您能夠根據使用者的角色顯示特定訊息。我們的技術提供了大量選項來個性化您向訪客發送的訊息。 - 設計從未如此簡單！我們的應用程式會讓您大吃一驚。 Adoric 的編輯器使您能夠拖放圖像、添加和編輯元素以創建精美的訊息。 - 點擊即可連接到您的電子郵件提供者！開箱即用，進入您的郵件清單。體驗將新潛在客戶與電子郵件提供者整合的簡單性。 - 取得真正重要的重要統計資料。 Adoric 的先進技術提供最佳化的報告、即時分析和工具來追蹤您的行銷活動目標。立即免費註冊 |從我們的 freemuiem 計劃開始！
Wingmate
wingmateapp.com
Wingmate 總部位於多倫多，是一家快速成長的新興科技公司，過去兩年客戶數量從 2 個增加到 50 多個。在 B2B CRM 領域，Wingmate 為第一線員工提供發言權，以即時推動銷售和更好的客戶服務。我們的 Wingmate 產品包括三個獨特的功能； 1. 一線英特爾計劃，其中 Wingmate 應用程式捕獲線索，利用當前的現場員工（司機、技術人員、維護人員、路線代表等），利用內部資產（否則會被忽視），並利用它們進行偵察和報告返回該領域的機會。 2. Prospecting CRM，一個簡單的應用程式（包括網頁儀表板和行動應用程式），使所有相關方能夠有效地捕獲、追蹤和管理潛在客戶、銷售，並立即傳達相關詳細資訊。 3. 管道管理、內部銷售協助，為外部銷售領導提供追蹤第一線提供的線索，並透過銷售漏斗推動潛在客戶。在大多數服務公司中，營運和銷售之間往往存在巨大脫節，這使得這些公司無法充分發揮其潛力。 Wingmate 透過提供重要部門的溝通管道、創建組織透明度和利用現有資產來解決這個問題。
InsideUp
insideup.com
InsideUp 為您提供最好的行銷技術 - 無需複雜性 - 輕鬆獲取客戶。
Ampry
ampry.com
從現有流量產生更多潛在客戶、銷售和收入。在一個平台上透過用戶友好的彈出視窗、持久的頂部和底部欄、微妙的通知和原生廣告單元吸引您的網站訪問者，所有這些都無需編碼。 Ampry 旨在在正確的時刻（多個觸發選項，包括頁面放棄、頁面滾動和網站停留時間）透過正確的訊息（各種放置選項和分割測試功能）吸引正確的訪客（高級用戶定位）。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的線上行銷策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 透過我們的行銷自動化軟體 Leadfox，您可以部署並最大化您的所有行銷策略，包括電子郵件、廣告、登陸頁面、彈出視窗、橫幅、A/B 測試。 Leadfox 被 100 多個國家的數千名用戶使用，是一款經濟實惠、易於使用、自動化、一體化的行銷平台。我們的使命是透過易於使用的解決方案和培訓來幫助中小型企業和機構進入數位行銷世界。更多資訊請瀏覽我們的網站：http://bit.ly/2mj2mMJ
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge 是一種 iPaaS 自動化解決方案，可讓行銷人員和廣告商增強其全通路策略並建立自己的互聯行銷生態系統。 LeadsBridge 滿足您的整合需求，專注於彌合頂級廣告平台（Google、Facebook、LinkedIn 和 TikTok）與主要行銷平台（CRM、電子郵件行銷軟體、自動回覆器等）之間的差距。 LeadsBridge 還可以根據您獨特的業務需求開發客製化的整合。 LeadsBridge 平台專為希望透過將行銷堆疊與 Facebook 和 Instagram 廣告、Google Ads、LinkedIn 廣告和 TikTok 廣告整合來簡化廣告活動的公司而設計。透過 380 多個開箱即用的集成，您可以輕鬆地將您喜愛的軟體與廣告平台連接，無縫同步行銷工作流程的資料。透過 LeadsBridge 的集成，潛在客戶資料可以自動即時地從來源流向您選擇的目的地，同時始終保持 CCPA 和 GDPR 合規性。 LeadsBridge 的主要功能包括： 潛在客戶同步受眾目標 線上到線下追蹤平台到平台 客製化整合 LeadsBridge 提供免費計劃，其中包括每月 100 個潛在客戶和一個正在運行的橋。然後，您可以升級到付費方案以獲得更多功能： Pro：從3 橋和800 個潛在客戶/月開始，每月22 美元，您可以選擇要同步的潛在客戶數量以及需要的橋樑數量，價格將會相應調整;商業：這是一項託管服務，因此潛在客戶數量和橋接器數量是根據您的特定需求量身定制的，然後手動定價。所有方案均完全符合 GDPR 和 CCPA，確保所有客戶資料的安全。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從《財富 500 強》高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這一邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。與您的工具無縫連接以及透過我們的整合和 API 實現的 CRM。 Prospector - 透過造訪我們強大的 B2B 聯絡人資料庫來尋找、聯絡並關閉您的潛在客戶。
Leadferno
leadferno.com
Leadferno 是一個專為小型企業打造的商業訊息平台，旨在支援轉換、簡訊和更好的客戶體驗。透過可自訂的網路轉文字小工具，直接在您的網站上與客戶發送簡訊。使用強大的訊息收件匣與消費者互動，這樣您的團隊就可以提高轉換率、更快地關閉潛在客戶並取悅您的客戶。 Leadferno 的 Leadbox 是市場上最可自訂的網路到文字小部件，支援簡訊和其他轉換，如預約、點擊通話、潛在客戶表單、方向等。瀏覽器應用程式和行動應用程式都可以幫助您的團隊使用自動回覆、保存回覆、預定訊息、提醒等強大的業務功能與客戶互動。與 Facebook Messenger、Google 的 Business Messages、Google Analytics 集成，並透過 Zapier 或我們的 API 連接到其他應用程序，例如您的 CRM。
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion 是一個基於雲端的 LinkedIn 外展平台，可協助組織、代理商和銷售團隊轉換 LinkedIn 上的使用者。透過一鍵將 LinkedIn 與 HubSpot、Zoho、Pipedrive 或 Salesforce 集成，開始從 LinkedIn 建立新的銷售管道，並將其直接與您最喜歡的 CRM 工具同步。在 LinkedFusion 的幫助下，自動化您的勘探、訊息、後續、內容和 LinkedIn 推廣。使用 LinekdFusion 享受專用 IP、智慧型訊息過濾器、團隊功能和詳細分析等功能。
Brave
getbrave.io
Brave 是一個訪客轉換引擎，為任何擁有 WordPress 網站的人提供 200 多個轉換小部件，您可以插入這些小部件並開始轉換訪客。您還可以將流行的 EMS 或 CRM 整合到您的網站，以收集潛在客戶並使用高級分析即時追蹤轉換。使用 20 種不同類型的小工具（例如磁鐵、社交註冊、Woocommerce 追加銷售、相關部落格文章、自訂橫幅廣告、調查、測驗等）輕鬆將訪客轉換為客戶和客戶。
LeadDoubler
leaddoubler.com
在幾秒鐘內創建並啟動互動式潛在客戶生成計算器，將其嵌入您的網站以吸引訪客並將潛在客戶直接捕獲到內建CRM 系統中，或將其發送到您現有的銷售和行銷堆疊中，無論是HubSpot、Salesforce、Active Campaign、MailChimp 或紮皮爾。透過 LeadDoubler，您只需點擊幾下即可將現有 Excel 檔案轉換為線上計算器。無需編碼 - 開發人員不會延遲。透過剪貼嵌入程式碼，在您的網站上將計算器作為潛在客戶生成小部件啟動，或者使用它透過由Excel 文件支援的全自動智慧定價配置器來支援您的銷售團隊，並幫助您的銷售團隊當場達成更多交易。透過 LeadDoubler，您的互動式表單可以立即在線上產生和顯示計算結果，或產生並傳送自動產生的 pdf 文件，例如合約和提案。 LeadDoubler 被超過 52 個垂直行業的公司使用，例如房地產經紀人產生潛在客戶、熱泵安裝商獲取潛在客戶並立即產生報價，銀行和保險公司也使用 LeadDoubler 來吸引和吸引潛在客戶。