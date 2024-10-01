潛在客戶捕獲軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 赫德島及麥唐納群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用潛在客戶捕獲軟體在競爭激烈的市場中發現新的銷售前景。面對激烈的競爭，企業搶在競爭對手之前主動尋找新的業務途徑至關重要。銷售專業人員使用潛在客戶捕獲軟體來確定潛在客戶，利用來自不同來源（包括直接潛在客戶、銷售代表、行銷專家和客戶支援代理）的資訊。 然而，捕捉新的商機僅代表銷售旅程的初始階段。除了使用潛在客戶捕獲軟體之外，公司還必須整合其他潛在客戶生成解決方案，例如潛在客戶挖掘、潛在客戶評分和潛在客戶情報。此外，利用銷售績效管理和銷售情報等工具對於成功將機會轉化為有形銷售至關重要。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Typeform
typeform.com
Typeform 是無程式碼、精心設計、人性化表單、測驗、調查和非同步視訊解決方案的黃金標準。為您的客戶創造個人體驗，建立品牌形象和忠誠度，並加速您的成長。憑藉 120 多個現有集成，Typeform 可確保您所需的資料無縫插入您的工作流程，並允許您進行大規模通訊。具備企業級安全性和BU
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Popl
popl.co
Popl 是領先的團隊數位名片平台，為全球數百萬公司和專業人士提供創新解決方案。我們的平台使團隊能夠創建、分發和管理數位名片，確保品牌一致性、簡化潛在客戶收集和大規模企業級資料安全，使我們成為企業級客戶的首選。 Popl 與 5,000 多個應用程式無縫集成，為管理員提供了各種強大的工具來簡化他們的工作流程。透過我們的平台，您可以： - 將潛在客戶直接匯出到您的CRM 系統- 從Active Directory (HR) 平台同步團隊成員- 自動輸入資料以消除錯誤並節省時間- 創建行銷自動化以推動轉換和收入在Popl，我們致力於提供無與倫比的客戶服務和支援。要了解我們平台的強大功能，請點擊上面...
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資...
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Privyr
privyr.com
Privyr 專為在線上產生潛在客戶並需要透過手機或筆記型電腦輕鬆存取、聯繫和轉換潛在客戶的銷售和行銷專業人士而設計。我們幾乎受到各行業數百個專業人士的信任。我們的行動 CRM 直接連接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潛在客戶來源，並與 WhatsApp、SMS、iMessage、電子郵件和電話無縫協作。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Manycontacts
manycontacts.com
適用於 WhatsApp 的 CRM 用於銷售和支援的 Whatsapp 工具 將您的 WhatsApp Business（或 API）連接到 ManyContacts，與您的團隊共享您的收件匣，在同一介面中回覆並組織所有聊天。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Avochato
avochato.com
在當今的互聯世界中，客戶處於主導地位。客戶希望能夠透過任何管道靈活地與企業進行溝通，而當他們這樣做時，他們的體驗需要個性化、即時且始終在線上。面對不斷增長的客戶需求，銷售、行銷和客戶支援團隊必須隨機應變。幸運的是，Avochato 讓所有團隊都能輕鬆與客戶聯繫，並在從潛在客戶捕獲和培育到售後支援的每一步中提供無縫且高效的體驗。結果：您提高了與客戶的互動，以比以往更快的速度達成更多交易。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支援的軟體套件，可為 B2C 和 B2B2C 企業進行高速銷售。 Floww.ai 的整合銷售平台提供與現代通訊堆疊整合的銷售執行 CRM、NoCode 即時分析、行銷和工作流程自動化。 Floww.ai 先進的生成式人工智慧工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 透過即時分析和深入洞察，實現高效、高品質的銷售方法。大多數 CRM 主要針對 B2B 用例而構建，無法有效適應 B2C 和 B2B2C 業務。現代 B2C 銷售的高速度和高容量需要一個整合的銷售平台來實現敏捷的銷售管理，以快速適應動態的市場環境。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一個地方捕捉、管理、追蹤和轉換潛在客戶的最簡單方法。 1. 透過潛在客戶捕獲和網站聯絡表單自動捕獲潛在客戶2. 管理多個銷售管道的潛在客戶3. 將正確的潛在客戶分配給合適的銷售主管並跟踪他們的活動4. 透過電子郵件和WhatsApp 與潛在客戶溝通5. 取得銷售人員的詳細資訊報告和未來收入潛力 6. 只需點擊幾下即可發送報價單、發票、銷售訂單 7. 還有更多功能可以簡化您的銷售工作流程...
about.me
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只需幾分鐘即可建立免費的單頁網站。
Thrive Themes
thrivethemes.com
速度極快的 WordPress 模板和插件，旨在為您獲得更多流量、更多訂閱者、更多客戶和更多客戶。
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在您的日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一個無程式碼聊天機器人平台，使企業能夠建立端到端的無摩擦對話體驗。 Landbot 將對話轉化為獲利成果，幫助行銷、營運和客戶服務團隊將效率提高三倍，並將營運成本降低 30% 或更多。無論是 WhatsApp、Web 還是 Messenger，任何人都可以建立自動化聊天機器人流程，以更好地吸引客戶並提高轉換率。 Landbot 也利用 GPT 和 AI 的最新進展，將 Landbot 的無程式碼功能與其他大型語言模型結合，幫助讓聊天機器人建置體驗變得更加容易。
Brave
getbrave.io
Brave 是一個訪客轉換引擎，為任何擁有 WordPress 網站的人提供 200 多個轉換小部件，您可以插入這些小部件並開始轉換訪客。您還可以將流行的 EMS 或 CRM 整合到您的網站，以收集潛在客戶並使用高級分析即時追蹤轉換。使用 20 種不同類型的小工具（例如磁鐵、社交註冊、Woocommerce 追加銷售、相關部落格文章、自訂橫幅廣告、調查、測驗等）輕鬆將訪客轉換為客戶和客戶。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最強大的聯絡人搜尋引擎。 Swordfish 聚合來自世界頂級個人身份驗證提供者（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及數百個其他獨立來源和即時來源的數據，為您提供您正在尋找的人的最新、有效、直接的聯繫信息。 Swordfish 被世界領先的國防、技術和政府機構的世界頂級招募人員、銷售和調查專業人士使用。從《財富 500 強》高階主管招募人員到個人創業家，Swordfish 始終站在您這一邊，讓您的聯絡人搜尋高效、準確且易於使用。我們的5 款產品旨在讓生活變得更輕鬆。與您的工具無縫連接以及透過我們的整合和 API 實現的 CR...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 是一款銷售自動化工具，實際上存在於您的 Gmail 和其他 Google Workspace 應用中。它幫助銷售團隊管理潛在客戶、培養客戶關係、監控銷售進度並達成更多交易。透過 NetHunt CRM，企業成長五倍，查看客戶案例 - https://nethunt.com/case-studies
Interact
tryinteract.com
Interact AI 是一種自動測驗創建工具，可簡化產生引人入勝的測驗的過程。它為希望創建測驗的企業提供了一個用戶友好的解決方案，而無需廣泛的人工智慧知識或書寫提示。 Interact 平台提供了一套全面的功能，可為各種商業促銷活動建立客製化測驗。只需輸入網站 URL，使用者就可以使用測驗產生器，該生成器會分析網站以產生相關測驗。 然後，在啟動之前，可以使用易於使用的建構器進一步自訂生成的測驗 除了測驗創建之外，Interact 還提供分析和軟體集成，以幫助企業收集潛在客戶並深入了解客戶。 利用提供的測驗分析，企業可以獲得有關其受眾的有價值的資訊。 Interact AI 由最初專注於...
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 數據智慧平台 aroundDeal 成立於 2020 年，是全球公認的亞太地區 (APAC) 領先的 B2B 數據智慧平台，受到全球超過 10 萬名客戶和用戶的信賴。我們的資料庫包含超過 1.2 億個聯絡人和 3000 萬家公司，提供電子郵件和電話號碼等全面且準確的數據，以及有價值的公司洞察數據。 aroundDeal不僅提供數據，也提供智慧平台。我們的目標是幫助行銷人員、銷售代表和招募人員快速尋找和連結目標聯絡人、評估競爭環境、獲得高價值的商業情報和成長機會。 1. Prospector - 透過更好的數據找到您的下一個客戶使用 1 億多個聯絡人資料快速建立目標潛在客戶列表...
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn 電子郵件查找器 尋找潛在客戶最快的方式。 適用於多任務 B2B 銷售、招募和行銷經理的潛在客戶查找工具。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一個成長行銷平台，幫助企業專注於行動。操作可以是您想要的任何內容：電子郵件訂閱者、Facebook 讚者、Twitter 追蹤者或透過 #hashtag 提及您公司的人。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 行動 CRM 讓小型企業能夠在一個地方追蹤潛在客戶和客戶。您可以使用這個簡單的行動 CRM 應用程式在銷售代理之間分配潛在客戶、安排跟進、接收及時提醒並密切追蹤銷售轉換。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自動檢索 LinkedIn 上的聯絡方式。只需免費註冊並開始使用我們的 Chrome 擴充功能即可即時存取潛在客戶的聯絡資訊。透過豐富數據、建立 LinkedIn 推廣活動以及與所有您喜愛的銷售應用程式集成，在儀表板中管理您的潛在客戶。各行業超過 40,000 名用戶已採用 Kaspr Google Chrome 擴充功能來取得合格、準確且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 資料。花時間尋找潛在客戶，專注於銷售。現在可以免費存取無限量的 B2B 電子郵件。無需信用卡即可註冊。
Expandi
expandi.io
Expandi 是一款 LinkedIn 自動化工具，可讓您使用全通路方法最安全地聯繫潛在客戶。透過 Expandi，您無需成為 LinkedIn 專家即可獲得結果並增強您的 LinkedIn 外展活動。透過 LinkedIn 或透過智慧、自動化序列發送電子郵件聯繫您的潛在客戶。 15 分鐘內啟動您的第一個行銷活動，24 小時內即可看到成果。我們的使命是成為為您的企業進行全通路推廣的最安全、最明智的方式。具有市場領先的功能，例如： • 智慧行銷活動建立器：支援潛在客戶並關注其公司頁面等操作。 • LinkedIn 活動功能包括邀請您的人脈加入您的活動或向參加過您主辦的活動的任何人發送訊息。 •...
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly 改變了組織收集、連接和保護資料的方式。 * 收集：透過直覺的無程式碼表單產生器簡化複雜環境中的資料收集。 * 連接：自動化多階段工作流程並無縫整合到關鍵業務系統，包括 Salesforce、Google 和 Microsoft。 * 保護：保護敏感資料並確保符合一流的操作標準和強大的安全功能。
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms 是一款功能強大的線上表單產生器，可讓企業和組織輕鬆建立自訂表單和調查。憑藉用戶友好的拖放介面和各種可編輯的模板和主題，Quill Forms 可以輕鬆設計和發布針對桌面和行動裝置進行最佳化的專業外觀表單。無論您需要聯絡表單、潛在客戶開發表單、活動登記表或回饋調查，Quill Forms 都能滿足您的需求。透過條件邏輯、預先填入欄位和自訂驗證規則等進階功能，您可以建立能夠準確擷取客戶和潛在客戶所需資訊的表單。 Quill Forms 還提供強大的分析和報告功能，因此您可以追蹤表單提交、監控轉換率並深入了解使用者行為。此外，透過與流行的 CRM 和電子郵件行銷平台集成，您可...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售情報工具，可讓您根據高級搜尋功能（例如所使用的技術和常見做法）以及許多其他過濾器（例如位置、公司規模、行業等）建立潛在客戶清單。可以存取這些公司關鍵決策者的聯絡資訊（工作電子郵件和手機），全部規模化且無縫。
UpViral
upviral.com
UpViral 是終極病毒式推薦行銷平台。它允許您開展抽獎、獎勵和等候名單等活動，人們希望與同行分享這些活動。一旦您設定了第一個行銷活動，您就會體驗到口碑的真正力量。產生流量、收集潛在客戶並將訂閱者轉換為客戶。 UpViral 是在線發展業務最快且最具成本效益的方式。立即開始 14 天試用！
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Z...
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企業體驗平台使品牌能夠建立精美的互動式體驗，跨每個管道大規模捕獲零方資料。從產品推薦和個性測驗到瑣事、可購物的造型手冊、更好的調查、民意調查、表格等- Jebbit 體驗推動了更高的參與度，因為它們超出了消費者的期望，並提供真正的價值，以換取有關他們的偏好、興趣、生活方式和生活方式的相關資訊。這種消費者聲明的零方數據是品牌的最終競爭優勢，並在客戶生命週期的每個階段推動實際的投資報酬率。 Jebbit 的客戶包括：歐萊雅、百事可樂、Haleon、NFL、資生堂集團、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Worldw...
Lusha
lusha.com
Lusha 是一個進入市場的情報平台，專為銷售、行銷和招募團隊而設計。 Lusha 新鮮、動態、高品質的數據和見解有助於消除噪音，在正確的時間接觸到正確的人。 Lusha 提供簡單的設置，無需冗長的入職流程的麻煩。透過我們簡單的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用戶可以維護新的資料庫並確保持續、自動地豐富其 CRM。 Lusha 始終掌握不斷發展的隱私和安全法規，完全符合 GDPR 和 CCPA，並且是唯一獲得全球最高國際隱私標準 ISO 27701 認證的銷售智慧解決方案。
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder 是一款線上表單產生器軟體，可協助世界各地的企業和個人透過線上表單、調查、問卷、測驗和民意調查來收集資料並自動化工作流程。我們的表單產生器提供了許多用於建立表單和調查的功能，而無需編碼技能。資料安全對我們來說至關重要，我們相信無紙化的未來，企業可以透過智慧線上表單處理關鍵業務營運。我們正在建立一個具有最高安全標準的資料收集平台，同時符合 GDPR 和 HIPAA 標準
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階...
GoSquared
gosquared.com
世界上第一個可持續的電子郵件行銷平台。從 MailChimp 切換到發送更好的電子郵件活動、擴大受眾群體並恢復地球。
Purple
purple.com
紫色改善了遊客與複雜空間的連結。 Purple 的解決方案為零售、醫療保健、酒店、景點、機場和體育場等行業提供服務，在 120 個國家/地區使用，每天為 70,000 多個場館的超過 100 萬最終用戶提供服務。透過 Purple 的室內定位服務，企業能夠了解訪客是誰以及他們在現場時的行為方式，從而增強訪客體驗。透過這種洞察力，企業可以做出洞察力驅動的決策來優化營運並增加收入流。
WotNot
wotnot.io
WotNot 透過聊天機器人大規模自動化您的客戶互動。解決業務挑戰，例如獲得更多潛在客戶、預訂更多預約、利用尖端聊天機器人擴展客戶支援。客戶使用 WotNot 為其當前或未來的客戶提供個人化的客戶體驗，該體驗 24/7 可用、即時回應、完全可靠並且使用客戶語言。將聊天機器人添加到房地產、保險、金融、醫療保健、汽車、SaaS、銀行、消費品、製造和教育等任何垂直領域，以滿足多種用例。透過 WotNot 的無程式碼機器人建構器，您可以使用直覺的視覺化建構器相當輕鬆地建造機器人。根據您定義的觸發器和條件，管理不同活動的多個機器人。此外，WotNot 還提供為您量身定制的服務，其中我們經驗豐富的對話設計...
Texau
texau.com
TexAu 是一個成長自動化工具箱，可讓您產生新的潛在客戶，快速輕鬆地聯繫他們，並提高您對使用者的了解。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企業公司數位名片的首要解決方案。借助 HiHello，公司可以用專業的數位名片取代紙本名片，從而給客戶、合作夥伴和潛在客戶留下深刻的印象。 HiHello 的數位名片可以包括姓名、頭銜、公司、公司商標、圖片甚至影片和代名詞。卡片還包括電話號碼、地址、網站、社交媒體資料、YouTube 影片、註釋等資訊。 HiHello 的企業產品允許企業客製化名片以匹配其企業品牌，並對員工的數位名片擁有完全的管理控制權。公司管理員可以隨時編輯或修改卡片。我們簡化的入職流程使各種規模的公司都能輕鬆地向整個團隊推出數位名片解決方案。
Surfe
surfe.com
透過 Surfe 的簡單 Chrome 擴充功能新增聯絡人、尋找合格的電子郵件並將 LinkedIn 和 Sales Navigator 對話同步到 CRM。 Surfe 是將您的RM 與LinkedIn 整合的排名第一的解決方案，可• 消除手動資料輸入的需要• 透過豐富提高資料品質• 獲得聯絡人、潛在客戶和交易狀態的可見性• 提高銷售效率與HubSpot相容、Salesforce、Pipedrive、Copper 和 Salesloft。深受 Google、Uber、AWS、Bolt 的喜愛。將 LinkedIn 中的資料手動輸入到 CRM 需要數小時的時間，並且可能會導致數據不一致，從而對...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠個性化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一個進入市場的情報平台，可協助行銷、銷售和收入營運團隊透過以下方式將管道效率提高 5 倍： - 從 3 億個獨特技術分析的 2,200 萬個帳戶中識別您的理想客戶 (ICP)安裝數據點。 - 透過使用最佳意圖、公司新聞和網路訪客數據，顯示對您的產品或服務有積極市場需求的帳戶。 - 從我們包含1 億多聯絡人的資料庫（包括電子郵件和手機號碼）中為決策者提供經過驗證的聯絡資訊- 充當您團隊的延伸，利用我們2,000 多人的研究團隊來填補任何聯絡人或帳戶資料空白- 同時提供無限信用世界級客戶服務支援的定價我們的客戶是來自ServiceTitan、ProGlove、Openpri...
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的線上行銷策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 透過我們的行銷自動化軟體 Leadfox，您可以部署並最大化您的所有行銷策略，包括電子郵件、廣告、登陸頁面、彈出視窗、橫幅、A/B 測試。 Leadfox 被 100 多個國家的數千名用戶使用，是一款經濟實惠、易於使用、自動化、一體化的行銷平台。我們的使命是透過易於使用的解決方案和培訓來幫助中小型企業和機構進入數位行銷世界。更多資訊請瀏覽我們的網站：http://bit.ly/2mj2mMJ
We-Connect
we-connect.io
在 We-Connect，我們為您帶來市場上最安全、最先進的外展工具。我們提供了一個一體化儀表板，您可以在其中輕鬆管理潛在客戶、運行智慧序列並分析各個潛在客戶活動。為了保護您的業務和客戶，我們使用基於雲端的軟體 - 因此您無需擔心安全性問題。如果您準備好進入更安全的勘探世界，請開始 14 天免費試用：https://account.we-connect.io/signup
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，可透過數據驅動的實驗幫助您實現客戶獲取自動化，讓失敗成為不可能。