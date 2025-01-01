Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

✨ WebCatalog Desktop ✨ 使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。 下載 WebCatalog 了解更多

最受歡迎 最近新增 最後一哩交付軟體 - 最受歡迎的應用程式

最後一哩交付軟體為企業提供了必要的工具來有效管理和簡化從倉庫到客戶家門口的交付。它具有路線優化、高級調度、客戶通知、交貨證明和交貨分析等功能。這些功能使公司能夠加快交貨時間，同時讓客戶了解其訂單狀態。 最後一哩交付軟體主要由調度員和司機使用，可促進有效溝通並確保及時交付。儘管它與快遞軟體有相似之處，但其主要區別在於其專注於交付流程，而快遞軟體通常包含與接收和運輸相關的更廣泛的後台功能。 通常，最後一哩交付軟體在處理日常交付訂單的企業的供應鏈和物流部門中採用。它通常與其他供應鏈和物流工具（例如供應鏈規劃軟體）集成，以提高整體營運效率。