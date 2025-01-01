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最後一哩交付軟體為企業提供了必要的工具來有效管理和簡化從倉庫到客戶家門口的交付。它具有路線優化、高級調度、客戶通知、交貨證明和交貨分析等功能。這些功能使公司能夠加快交貨時間，同時讓客戶了解其訂單狀態。 最後一哩交付軟體主要由調度員和司機使用，可促進有效溝通並確保及時交付。儘管它與快遞軟體有相似之處，但其主要區別在於其專注於交付流程，而快遞軟體通常包含與接收和運輸相關的更廣泛的後台功能。 通常，最後一哩交付軟體在處理日常交付訂單的企業的供應鏈和物流部門中採用。它通常與其他供應鏈和物流工具（例如供應鏈規劃軟體）集成，以提高整體營運效率。
提議新的應用程式
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。
Routific
routific.com
Routific是一款路線優化平台，幫助物流和交付業務快速計劃、優化和派遣送貨路線，提升效率並降低成本。
FarEye
fareye.com
FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse是一款位置共享應用，允許用戶以安全、臨時的方式共享實時位置，並提供私密和協作功能。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack是一款綜合物流管理工具，專注於優化最後一英里的交付，包括路徑優化和實時監控功能。
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual是一款基於雲的物流管理應用，提供實時跟踪、路線優化和數字交付證明，幫助企業提高運營效率和客戶滿意度。
Beetrack
beetrack.com
Beetrack是一款物流管理應用，幫助企業優化交付流程、實時跟蹤和路線規劃，提高運營效率和客戶滿意度。
project44
project44.com
project44是一個物流跟蹤與分析平台，提供實時貨運監控和數據分析，以提升供應鏈效率與可見性。
Nash
usenash.com
Nash是一個平台，幫助運營團隊優化、管理和擴展最後一公里物流，提供實時跟蹤和數據分析，支持派送決策。
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供自動化需求工作的 API 和 SDK，幫助規劃、分配、追蹤和驗證，提升勞動力的可靠性和生產力，並改善運營效率。
DelivApp
delivapp.com
DelivApp是一款為企業提供的交付管理工具，支持訂單調度、實時追踪和資源分配，旨在優化交付流程。
GoShare
goshare.co
GoShare是一個技術驅動的物流平台，連接卡車和貨車擁有者與企業，提供按需的最後一公里和中間公里配送服務。
GoBolt
gobolt.com
GoBolt是一個物流管理平台，提供倉儲、配送和供應鏈監控等功能，幫助企業提高運輸效率與可靠性。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext是一款自動化運輸和交付的AI平台，用於優化各行業的物流運營，提供實時跟踪、路由計劃及API集成等功能。
Radaro
radaro.com.au
Radaro是一個API驅動的SaaS平台，優化最後一公里配送，提供實時追蹤和客戶洞察，降低運營成本。
MileApp
mile.app
MileApp是一款現場服務管理解決方案，提供路徑優化、可自訂工人應用程式及分析報告，協助企業高效管理外勤服務。
getswift
getswift.co
GetSwift是一款交付管理應用，旨在優化最後一英里的交付流程，提高企業運營效率和客戶滿意度。
RouteManager
route-manager.com
RouteManager是一款基於雲的路徑規劃軟體，幫助企業優化和管理最後一公里的交付，提高效率並降低成本。
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery 是一款針對 WooCommerce 用戶的交付管理和路徑優化工具，提供靈活的交付日期設定與透明的客戶溝通。
Deliforce
deliforce.io
Deliforce是一款交付管理軟件，協助企業優化物流流程，管理訂單及實時跟踪交付，改善客戶服務及運營效率。
NetworkON
networkon.io
NetworkON是一款AI驅動的SaaS交付管理平台，旨在簡化物流運營，提高客戶體驗和工作效率。
Scurri
scurri.com
Scurri是一款交付管理軟件，幫助電子商務商家簡化運輸和交付流程，包括選擇交付選項、生成運輸標籤和包裹追蹤。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u是一款交付管理應用，提供路線優化、實時跟蹤和交付證明等功能，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。
Ufleet
ufleet.io
Ufleet是一款車隊管理應用，提供實時監控、路徑優化、成本管理及分析報告，幫助企業提升交付效率和運營效益。
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker是一款提供實時更新和跟踪的物流管理工具，幫助企業提升交付效率和客戶滿意度。
OneRail
onerail.com
OneRail是一個全渠道實現解決方案，提供物流服務以優化交付，幫助商家降低成本並提高供應鏈效率。
GSMtasks
gsmtasks.com
GSMtasks 是一款管理運輸車隊的應用，能優化行程、提升工作效率，讓駕駛員、後勤人員及客戶之間更有效地溝通和協調。
Renesent
renesent.com
Renesent是一個按需物流平台，連接客戶與本地獨立運輸商，提供高效的運輸、搬運和存儲服務，服務覆蓋多個城市及四大洲。
LionWheel
lionwheel.com
LionWheel提供物流解決方案，包括路線規劃、車隊管理及配送管理，幫助企業提高運營效率及客戶滿意度。
Wise Systems
wisesystems.com
Wise Systems 是一款自動化路由與派送軟體，旨在提升最後一公里配送的效率，適用於各種行業，能減少車隊行駛里程及碳足跡。
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