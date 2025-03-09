大型語言模式軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

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大型語言模型 (LLM) 是先進的人工智慧系統，專門設計用於從各種輸入中理解、解釋和生成類人文本。這些模型利用最先進的機器學習技術、大量訓練資料集和深刻的架構，可以完成廣泛的自然語言任務，使其成為各行業企業不可或缺的工具。任務範圍從翻譯、摘要、問答和對話到情感分析、文本分類和創意內容生成等更細緻的應用。 這個類別的法學碩士被用來透過智慧聊天機器人徹底改變客戶服務，透過自動寫作功能增強內容創建，透過情緒分析簡化市場研究等等。憑藉多語言能力，許多人可以適應全球市場，打破語言障礙並促進跨文化交流。 LLM技術的進步也標誌著許多與語言相關的任務的自動化時代的到來，從而減少體力勞動並提高效率。它們為使用者體驗帶來了革命性的變化，增加了以前無法實現的個人化和互動性。 此類別不同於人工智慧聊天機器人軟體類別和合成媒體軟體類別，後者專注於允許用戶與大型語言模型進行互動和參與的獨立平台，而合成媒體軟體類別則由商業用戶創建人工智慧生成媒體的工具組成。相反，這些法學碩士解決方案被設計為更通用的基礎工具，可以整合到廣泛的應用程式中，而不僅限於聊天機器人或合成媒體。 要獲得納入大型語言模型 (LLM) 類別的資格，產品必須： * 提供大規模語言模型，能夠從各種輸入中理解和產生類似人類的文本，可供商業用途。 * 提供強大且安全的API或整合工具，使各行業的企業能夠將模式無縫整合到其現有系統或流程中。 * 建立全面的機制來解決與資料隱私、道德使用和內容審核相關的潛在問題，確保使用者信任和監管合規性。 * 提供可靠的客戶支援和廣泛的文檔，以及一致的更新和改進，從而幫助使用者有效整合和使用模型，同時確保其持續的相關性和對不斷變化的需求的適應性。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT是一款免費的AI應用，提供文本對話、數據分析、文件編輯與多語言支持，適合個人與專業用途。
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek 提供利用先進 AI 與機器學習的工具，幫助組織通過改進搜索和數據分析做出更好的數據驅動決策。
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini是一款AI應用，可協助用戶進行寫作、學習和圖片生成，並支援多種輸入方式，提供即時信息和摘要。
Claude
claude.ai
克勞德是一款AI助手，能進行自然對話、生成文本和理解圖像，適用於各種任務和行業，並強調安全性與可靠性。
Qwen
qwenlm.ai
Qwen是一個免費的AI工作助手，提供多功能的介面進行對話、文檔處理、視覺分析和編碼輔助。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot 是一個AI生產力工具，整合於Microsoft 365，幫助用戶提高效率、自動化任務和生成內容.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle、 ADP、WorkDay、IFFCO-Tokio 和 AES。 H2O.ai 的 AI for Good 計畫定期支持非營利組織、基金會和社區推動教育、醫療保健和環境保護的努力，包括確定易受自然災害影響的地區和保護瀕危物種。
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
Meta AI工作室允許用戶根據自身興趣創建獨特的AI角色，支持內容生成和日常任務協助。
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI是一款插件，幫助用戶訪問公開的同行評審研究文獻，簡化學術資料的搜尋和獲取過程。
Anode
codygon.com
Anode 是一種創新的數位解決方案，旨在徹底改變企業的資料品質管理，隨時為您提供協助。 Anode 是一種資料異常檢測工具，可分析您的資料是否有 6 類錯誤，讓您能夠更快、更有效率地深入了解資料。
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI是一個開源平台，專注於大型語言模型，提供多種自然語言處理工具，支持多種業務應用和編程語言。
Composable Prompts
composableprompts.com
可組合提示的使命是徹底改變應用程式與內容互動的方式。 雖然像 GPT 這樣的大型語言模型 (LLM) 從根本上改變了我們與文字資料的交互，但可組合提示相信更進一步。可組合提示確保每個企業，無論其規模或領域如何，都可以以最有效的方式利用法學碩士的本機資料處理功能。 Composable Prompts 是作為建立 AI/LLM 應用程式的平台而開發的。 Composable Prompts 的綜合工具包使企業團隊能夠設計、部署和操作 LLM 支援的任務，從而增強和自動化業務流程和應用程式。 Composable Prompts 套件提供了一種結構化的、特定領域的方法，從基本的、基於文字的互動轉變為結構化、高效和整合的內容處理世界。 可組合提示的核心產品： * 互動設計師：製作直覺的提示範本和強大的資料模式。 * 提示庫：利用法學碩士來增強提示設計並提供改進建議。 * API 服務：將法學碩士無縫整合到您的應用程式和業務流程中。 * 執行儲存：透過智慧儲存和重複使用互動結果來確保最佳效能。 * 協作和優化工具：從共享提示片段到監控效能，我們為開發人員提供服務。
Stability AI
stability.ai
穩定性AI是一個多功能平台，提供開源生成式AI模型，包括圖像、視頻和音訊生成，支持自我託管和商業應用。
Databricks
databricks.com
Databricks是一個統一的數據分析平台，結合數據工程、數據科學和業務分析，支持高效的數據處理和集成式分析。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充當您可信賴的業務副駕駛，目的是使您對數據驅動的決策更加聰明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics為每個用戶（無論是數據科學家，業務分析師還是非IT專家）都以與組織目標相關的方式執行相關分析的功能。它縮短了每個用戶的旅程從簡單的分析到復雜的分析，使他們可以利用數據探索未知的數據，確定新的關係，對結果有更深入的了解並挑戰現狀。通過IBM Cognos分析可視化，分析和分享有關您的數據的可行見解。
Hugging Face
huggingface.co
擁抱面是一個開源平台，提供自然語言處理模型與工具，支持文本摘要、分類、翻譯等各項任務，促進AI技術的應用與創新。