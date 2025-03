DeepSeek

deepseek.com

DeepSeek提供了利用高級AI和機器學習的工具,通過提高搜索功能和大型數據集的分析來幫助組織做出更好的數據驅動決策。 該網站本身似乎著重於提供AI驅動的見解,使用戶可以以更智能,更有效的方式搜索和檢索數據。這可能涉及: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.