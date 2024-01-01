大型語言模式軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 喀麥隆

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大型語言模型 (LLM) 是先進的人工智慧系統，專門設計用於從各種輸入中理解、解釋和生成類人文本。這些模型利用最先進的機器學習技術、大量訓練資料集和深刻的架構，可以完成廣泛的自然語言任務，使其成為各行業企業不可或缺的工具。任務範圍從翻譯、摘要、問答和對話到情感分析、文本分類和創意內容生成等更細緻的應用。 這個類別的法學碩士被用來透過智慧聊天機器人徹底改變客戶服務，透過自動寫作功能增強內容創建，透過情緒分析簡化市場研究等等。憑藉多語言能力，許多人可以適應全球市場，打破語言障礙並促進跨文化交流。 LLM技術的進步也標誌著許多與語言相關的任務的自動化時代的到來，從而減少體力勞動並提高效率。它們為使用者體驗帶來了革命性的變化，增加了以前無法實現的個人化和互動性。 此類別不同於人工智慧聊天機器人軟體類別和合成媒體軟體類別，後者專注於允許用戶與大型語言模型進行互動和參與的獨立平台，而合成媒體軟體類別則由商業用戶創建人工智慧生成媒體的工具組成。相反，這些法學碩士解決方案被設計為更通用的基礎工具，可以整合到廣泛的應用程式中，而不僅限於聊天機器人或合成媒體。 要獲得納入大型語言模型 (LLM) 類別的資格，產品必須： * 提供大規模語言模型，能夠從各種輸入中理解和產生類似人類的文本，可供商業用途。 * 提供強大且安全的API或整合工具，使各行業的企業能夠將模式無縫整合到其現有系統或流程中。 * 建立全面的機制來解決與資料隱私、道德使用和內容審核相關的潛在問題，確保使用者信任和監管合規性。 * 提供可靠的客戶支援和廣泛的文檔，以及一致的更新和改進，從而幫助使用者有效整合和使用模型，同時確保其持續的相關性和對不斷變化的需求的適應性。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Mistral AI
mistral.ai
快速、開源且安全的語言模型。利用私有資料和使用回饋，促進業務用例模型的專業化。由歐洲世界級團隊打造，面向全球市場。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Stability AI
stability.ai
Stability AI 是一個多功能平台，利用生成式 AI 來活化人類跨多個領域的潛力。它提供多種模式的開放模型，使不同地點的所有使用者都可以存取它們。 Stability AI 包括一套適用於不同應用的模型：“Stable Diffusion 3 Medium”，用於高級文字到圖像的轉換，重點關注照片真實性和複雜性； 「穩定視訊擴散」作為開放式生成人工智慧視訊模型； 「穩定音訊2.0」使用先進的音訊擴散技術產生高品質音樂和音效； 「穩定視訊 3D」可從單一影像產生高品質 3D 物件；和“Stable LM 2 1.6B”，用於體驗尖端的開放取用語言模型。 Stability AI 還提...
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI 是一個插件，允許使用者從同行評審期刊存取開放獲取的科學文獻。 我們全新的 AI 時代科學專用 Copilot 由 GPT-4 Turbo 提供支持，可供 ScholarAI Premium 用戶使用。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle...
Composable Prompts
composableprompts.com
可組合提示的使命是徹底改變應用程式與內容互動的方式。 雖然像 GPT 這樣的大型語言模型 (LLM) 從根本上改變了我們與文字資料的交互，但可組合提示相信更進一步。可組合提示確保每個企業，無論其規模或領域如何，都可以以最有效的方式利用法學碩士的本機資料處理功能。 Composable Prompts 是作為建立 AI/LLM 應用程式的平台而開發的。 Composable Prompts 的綜合工具包使企業團隊能夠設計、部署和操作 LLM 支援的任務，從而增強和自動化業務流程和應用程式。 Composable Prompts 套件提供了一種結構化的、特定領域的方法，從基本的、基於文字的互動...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
Anode
codygon.com
Anode 是一種創新的數位解決方案，旨在徹底改變企業的資料品質管理，隨時為您提供協助。 Anode 是一種資料異常檢測工具，可分析您的資料是否有 6 類錯誤，讓您能夠更快、更有效率地深入了解資料。