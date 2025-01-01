登陸頁面建立器 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
著陸頁建立器使沒有技術專業知識的個人能夠啟動精心設計的網頁，以引導訪客實現特定的轉換目標。這些頁面通常是為了提示訪客採取單一行動而客製化的，例如訂閱電子報、選擇免費試用或註冊訂閱服務，這些頁面有助於非開發人員輕鬆測試原型。透過這樣做，組織可以衡量受眾（包括買家和網站訪客）的影響和反應。對於組織的行銷策略至關重要，登陸頁面建立器使行銷人員能夠自主設計、調整和發佈網路體驗，而無需依賴 IT 或開發人員。這些建構器無縫整合到現有的 Web 開發基礎架構和 Web 內容管理系統中，確保提供一致的 Web 體驗。此外，它們可以與數位分析解決方案和諧地聯繫起來，以監控登陸頁面上的訪客行為。
提議新的應用程式
Wix
wix.com
Wix是一個網站建設平台，允許用戶輕鬆創建和管理網站，提供拖放編輯器、模板、電子商務解決方案和移動應用功能。
Webflow
webflow.com
Webflow是一個視覺化網站開發平台，讓使用者無需編碼即可設計、建立和發布自定義網站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Duda
duda.co
Duda是一個無代碼網站構建平台，幫助機構和企業創建和管理客戶的專業網站，提供設計自定義、SEO工具和電子商務解決方案。
Framer
framer.com
Framer是一款無需編碼的網頁設計與原型製作工具，用戶可以輕鬆創建響應式網站，支持即時合作和內容管理。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款線上銷售渠道平台，使用者可輕鬆創建銷售頁面，無需技術或設計經驗，支持多種整合與自動化功能。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。
Builder.io
builder.io
Builder.io是一個為開發者和行銷人員提供工具的平台，可將設計自動轉換為網絡和移動應用體驗，並具備視覺內容管理系統功能。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一個視覺開發平台，幫助團隊快速構建專業的網頁應用，支持無編碼及與代碼庫整合。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個 AI 驅動的網站建設平台，讓沒有設計或編程經驗的人能在幾分鐘內創建網站，並提供靈活的自定義工具。
Taplink
taplink.at
Taplink是一個工具，可快速創建可自定義的著陸頁面，集中多個鏈接，並支持直接付款，適合提升Instagram商業形象。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce是一款著陸頁建設工具，幫助用戶快速創建和優化轉換率高的頁面，並提供AI輔助功能和實時分析。
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail是一個多通道營銷平台，支持電子郵件、SMS及著陸頁等活動，並提供自動化和分析功能。
Onepage
onepage.io
Onepage 是一個網站建置工具，能快速建立網站、登陸頁面、連結樹與測驗，並將它們連接在一起，提升生產力和使用者體驗。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一個技術平台，通過動態QR碼和數據分析幫助企業提升客戶互動和營銷效果，專注於一手數據收集。
Phonesites
phonesites.com
Phonesites 應用程式可讓您在手機上輕鬆建立網站、登陸頁面、調查、彈出窗口和數位名片，僅需10分鐘。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是全球首款電商用著陸頁編輯器，讓使用者能在幾分鐘內創建精美的著陸頁，並提供多種模板及編輯選項。
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages 是一個雲端拖放著陸頁構建器，專注於創建移動優化的 AMP 著陸頁，旨在提高轉化率並捕獲潛在客戶。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
Emma
myemma.com
Emma 是一款幫助行銷人員創建和發送個性化的電子郵件和簡訊行銷活動的應用程式，支援數據驅動的行銷策略。
involve.me
involve.me
involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer是一個全方位的行銷自動化平台，提供電子郵件行銷、活動管理、調查、著陸頁和行動行銷等工具。
VBOUT
vbout.com
VBOUT是一個營銷自動化平台，幫助企業集中管理社交媒體、電子郵件和著陸頁，並提供數據分析以提升行銷效果。
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud是一款雲端網站構建器，讓用戶可輕鬆創建專業銷售登陸頁和行銷頁面，無需編碼知識。
Ontraport
ontraport.com
Ontraport是一個無需編碼的業務軟體，幫助服務性企業自動化購買流程及管理客戶關係，提升效率與增長。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。
Instapage
instapage.com
Instapage 是一個易於使用的著陸頁平台，幫助營銷人員快速創建和優化個性化的著陸頁，提高轉換率和ROI。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages是一款無需編碼的網站及著陸頁構建器，幫助企業輕鬆捕獲潛在客戶並提高轉換率。
Woorise
woorise.com
Woorise 是一個幫助企業創建病毒贈品、比賽和調查的工具平台，旨在提高客戶互動和營銷效果。
Morphic
getmorphic.com
Morphic是一個無需編碼的SaaS平台，能自動化機構網站設計、行銷材料設計及品牌指導，讓使用者輕鬆建立高品質網站。
Yext
yext.com
Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。
LightFunnels
lightfunnels.com
LightFunnels是一個基於雲端的漏斗建構網站，幫助用戶將點擊轉換為潛在客戶和銷售，支持銷售數位及實體商品。
Kartra
home.kartra.com
卡特拉是一個綜合營銷平台，提供著陸頁、電子郵件行銷、會員網站等工具，幫助用戶管理在線銷售和營銷。
Referrizer
referrizer.com
推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。
Osortoo
osortoo.com
Osortoo 應用程式可輕鬆選出比賽、抽獎或抽籤的獲勝者，製作美觀的登錄頁及活動註冊頁，並在活動中展示比賽。
Limey
limey.io
Limey應用程式可在幾分鐘內創建美觀的單頁網站，幫助用戶與受眾連接、捕捉潛在客戶並進行匯出。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark是一個電子郵件營銷平台，幫助企業創建、管理和優化電子郵件活動，以促進與客戶的關係。
Knak Templates
knak.com
Knak模板提供超過50種免費電子郵件和登陸頁模板，幫助營銷人員輕鬆創建和自定義營銷材料，無需編碼。
LanderLab
landerlab.io
LanderLab是一款無需編碼的著陸頁建設工具，用戶可輕鬆創建、編輯和發布高轉換率的著陸頁面。
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages 是一款多功能頁面構建器，幫助用戶輕鬆創建優化的專業網頁，並支持各種整合工具和模板選擇。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok 是一個專為數位代理商、行銷人員、企業和顧問設計的網路行銷平台，提供網站建置、漏斗建置、電商等功能。
Localo
localo.com
Localo是一款專門用於優化本地搜索引擎的工具，提供GMB優化、關鍵字跟踪和評論管理等功能，幫助企業提升本地可見性。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz是一個全方位的短信營銷解決方案，幫助企業增長訂閱者，並提供個性化的購物體驗。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo是一個綜合業務管理平台，為中小企業提供多種管理功能，如CRM、項目管理及財務工具，簡化業務運營。
EQUP
equp.com
EQUP是一款整合商業流程的軟體，幫助企業主簡化行銷、銷售、帳務及溝通等功能，支援多公司管理，且提供專業方案。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
Heyflow
heyflow.com
Heyflow是一個無代碼平台，幫助企業創建交互式點擊流和潛在客戶表格，並提供分析儀表板以監測轉化效果。
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop是一款無需編碼的網站和著陸頁建設工具，讓用戶輕鬆創建高效的網頁和自定義內容。
RevSites
revsites.com
RevSites是個著陸頁建構工具，幫助用戶與觀眾互動、收集潛在客戶，並將瀏覽者轉化為買家，達成收入增長。