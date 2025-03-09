登陸頁面建立器 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
著陸頁建立器使沒有技術專業知識的個人能夠啟動精心設計的網頁，以引導訪客實現特定的轉換目標。這些頁面通常是為了提示訪客採取單一行動而客製化的，例如訂閱電子報、選擇免費試用或註冊訂閱服務，這些頁面有助於非開發人員輕鬆測試原型。透過這樣做，組織可以衡量受眾（包括買家和網站訪客）的影響和反應。對於組織的行銷策略至關重要，登陸頁面建立器使行銷人員能夠自主設計、調整和發佈網路體驗，而無需依賴 IT 或開發人員。這些建構器無縫整合到現有的 Web 開發基礎架構和 Web 內容管理系統中，確保提供一致的 Web 體驗。此外，它們可以與數位分析解決方案和諧地聯繫起來，以監控登陸頁面上的訪客行為。
提議新的應用程式
Webflow
webflow.com
Webflow是一個視覺化網站開發平台，讓使用者無需編碼即可設計、建立和發布自定義網站。
Wix
wix.com
Wix是一個網站建設平台，允許用戶輕鬆創建和管理網站，提供拖放編輯器、模板、電子商務解決方案和移動應用功能。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Taplink
taplink.at
Taplink是一個工具，可快速創建可自定義的著陸頁面，集中多個鏈接，並支持直接付款，適合提升Instagram商業形象。
Framer
framer.com
Framer是一款無需編碼的網頁設計與原型製作工具，用戶可以輕鬆創建響應式網站，支持即時合作和內容管理。
Builder.io
builder.io
Builder.io是一個為開發者和行銷人員提供工具的平台，可將設計自動轉換為網絡和移動應用體驗，並具備視覺內容管理系統功能。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一個電子商務登陸頁面編輯器。在幾分鐘內創建令人驚嘆的登陸頁面，並探索我們大量的模板、模組、佈局和編輯選項。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解決方案使行銷人員能夠在客戶生命週期的每一步吸引行銷目標。 Act-On 使客戶資料具有可操作性，因此行銷人員可以實現遠大夢想並建立智慧、有效的行銷自動化計劃來發展業務並產生更高的客戶終身價值- 所有這些都可以以最快的時間實現價值。取得簡報：https://act-on.com/demo/ Act-On 使行銷人員能夠： • 透過 B2B 需求產生、B2C 銷售和交易以及客戶行銷功能大規模發展和擴展業務。透過建立持續的、客製化的參與，將訪客轉變為潛在客戶，將潛在客戶轉變為合格的潛在客戶，並將合格的潛在客戶轉變為終身客戶，從而協調和優化整個客戶旅程（從認知到宣傳）。 • 透過自動化購買旅程、個人化溝通和活動以及提高品牌親和力和忠誠度，在整個客戶生命週期中提供卓越的品牌體驗。利用 Act-On 的自動化功能來吸引新的潛在客戶、吸引您的聯絡人並引導潛在客戶做出更頻繁、更有利可圖的購買決策。 • 透過執行全面的入職和培訓計劃、產品採用和客戶保留策略以及新產品和服務促銷，推動可衡量的產品採用和客戶保留。從新聯絡人到忠誠的合作夥伴，您可以使用 Act-On 吸引受眾，將他們轉變為品牌大使，並讓他們成為回頭客。 Act-On 平台透過互動式動態報告和分析來評估、展示和提高績效，旨在為任何規模、形狀、地點和規模的企業和行銷人員提供成長行銷價值。平台功能包括： • 自動化且適應性強的購買旅程• 與領先的CRM 系統和網路會議深度整合• 網站訪客參與度追蹤和意圖報告• 動態潛在客戶評分、細分和培育• 社群媒體聆聽、勘探、發佈和宣傳• 簡單- 設計網頁表單、登陸頁面和電子郵件範本 • 事件觸發和事務性電子郵件發送 • 基於實際使用計費的主動聯繫定價 我們進行行銷。我們了解您面臨的挑戰。我們隨時幫助您在每位客戶和每一次行銷活動中脫穎而出。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail是一個多通道營銷平台，支持電子郵件、SMS及著陸頁等活動，並提供自動化和分析功能。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
AWeber
aweber.com
AWeber 是一個電子郵件營銷平台，幫助企業管理和優化電子郵件廣告系列，提供自動化、分析和列表管理功能。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一個電子郵件行銷平台，其全球使命是幫助世界各地的企業點燃與客戶的關係。 * 建立可轉換的電子郵件 任何技能水平的使用者都可以建立可推動結果的電子郵件活動。直覺的無程式碼電子郵件產生器與人工智慧生成內容的強大功能相結合，使發送與受眾產生共鳴的訊息變得比以往更容易。從頭開始，或從廣泛的現成範本庫中進行選擇。 * 增加你的清單 建立自訂登陸頁面、表格和調查來擴大和吸引您的清單。任何人都可以使用 Benchmark Email 的簡單潛在客戶開發工具來吸引新訂閱者。或者，透過 Zapier 連接到您喜歡的潛在客戶開發工具。 * 個人化外展 使用視覺化產生器中的自動化工作流程發送及時、個人化的電子郵件內容。根據聯絡人的行為或屬性觸發電子郵件。 * 優化和衡量成功 報告工具可以深入了解表現最佳的行銷活動，而 A/B 測試則提供了改善關鍵指標的槓桿。 幾十年來，Benchmark Email 一直為世界各地的企業提供智慧電子郵件行銷工具，幫助他們接觸受眾。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo 是一個 SaaS 業務管理平台，它將許多公司的基本服務整合到一個易於採用且經濟實惠的解決方案中。它專為中小型企業設計，為他們提供了大型企業級系統的範圍和整體業務方法，同時以更易於管理的方式交付。這種完全整合的方法使工作比縫合在一起的單一用途應用程式叢集更加高效，提供更好的資料安全性，更易於學習、採用、使用、管理，並且成本更低。中小型企業可以獲得功能齊全的業務解決方案（CRM、銷售和行銷、專案、支援、工作流程自動化等等…），該解決方案旨在透過逐步採用不同的內部業務部門來滿足其需求，同時消除對一組單一用途的應用程式。一切都始於免費的 CRM。
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud是一款雲端網站構建器，讓用戶可輕鬆創建專業銷售登陸頁和行銷頁面，無需編碼知識。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款線上銷售渠道平台，使用者可輕鬆創建銷售頁面，無需技術或設計經驗，支持多種整合與自動化功能。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個 AI 驅動的網站建設平台，讓沒有設計或編程經驗的人能在幾分鐘內創建網站，並提供靈活的自定義工具。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位於倫敦，成立於 1999 年，專注於建立值得信賴、互聯且面向未來的解決方案，為以客戶為中心的企業提供支援。請造訪 dotdigital.com 以了解更多資訊。
Duda
duda.co
Duda是一個無代碼網站構建平台，幫助機構和企業創建和管理客戶的專業網站，提供設計自定義、SEO工具和電子商務解決方案。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和執行持續的行銷活動，讓您的品牌始終成為人們關注的焦點。 * 分析和最佳化—即使您在旅途中，也可以透過即時分析、測試和洞察來了解您的計劃的影響並隨著時間的推移進行改進。 * 集成 — Emma 與頂級 CRM、電子商務和分析平台集成，因此您可以使用最常用技術中的資料來創建明智且動態的創意。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一個技術平台，通過動態QR碼和數據分析幫助企業提升客戶互動和營銷效果，專注於一手數據收集。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Instapage
instapage.com
Instapage 使行銷人員能夠大規模建立個人化和優化的登陸頁面，從而提高行銷活動結果和投資回報率。無需開發人員且具有用戶友好的介面，您可以快速建立相關的廣告到著陸頁體驗，以支援多個目標受眾和行銷活動目標。作為市場上最先進的登陸頁面解決方案，Instapage 為廣告映射、人工智慧驅動的內容和實驗以及內建分析提供了統一的環境。
involve.me
involve.me
involve.me是一款現代化的客戶體驗工具，幫助企業創建個性化的互動內容，提升用戶參與度，並收集數據。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® 是一個無程式碼網站和登陸頁面建立器，旨在幫助小型企業快速輕鬆地上網。該平台配備了完整的轉換工具包，簡化了潛在客戶生成流程，以便您可以擴展和發展您的線上業務。無論您是精通技術的行銷人員還是對網頁設計完全陌生，Leadpages 都可以幫助您建立您和您的受眾都會喜歡的線上形象。自 2013 年以來，Leadpages 一直是值得信賴的領導者，由轉化行銷策劃團隊和全球最友善的技術支援團隊提供支援。為什麼選擇 Leadpages 來建立您的線上業務？因為您需要一個適合您的業務並像您一樣努力工作的網站。借助Leadpages，您發布的每個頁面都經過嚴格優化，以收集潛在客戶並完成銷售。沒有任何麻煩，也不需要任何技術技能。只需選擇一個專業設計的模板，使用拖放生成器將其變成您自己的，點擊發布，然後與全世界分享。
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels 是一個基於雲端的通路建立器網站，可協助您將點擊轉換為潛在客戶和銷售。在 Lightfunnels 中，您可以銷售數位和實體產品、設定追加銷售和追加銷售、分割測試不同的登陸頁面、建立電子郵件清單、註冊網路研討會和線上課程。 Lightfunnels 擁有易於使用的頁面建立器和各種有助於將訪客轉變為客戶的功能。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite是一款電子郵件營銷軟件，提供自動化、著陸頁和調查功能，幫助用戶管理電子郵件活動。
Ontraport
ontraport.com
Ontraport 是一款無程式碼業務軟體，可協助服務企業實現系統化和規模化。 Ontraport 管理並自動化整個購買週期，從而實現更快的成長，同時讓企業主和團隊能夠釋放更多的客戶價值。 Ontraport 的全套行銷、銷售和業務營運功能包括 CRM、自動化、付款、銷售管道、網路應用程式、追蹤、電子郵件和簡訊、登陸頁面和會員網站。各類服務提供者（包括顧問和代理商、教練和顧問以及個人和專業服務提供者）都相信 Ontraport 能夠以更少的工作實現更大的成長。欲了解更多信息，請訪問 www.ontraport.com。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一個視覺開發平台，幫助團隊快速構建專業的網頁應用，支持無編碼及與代碼庫整合。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages 是一個雲端拖放著陸頁構建器，專注於創建移動優化的 AMP 著陸頁，旨在提高轉化率並捕獲潛在客戶。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce是一款著陸頁建設工具，幫助用戶快速創建和優化轉換率高的頁面，並提供AI輔助功能和實時分析。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 是一個包含簡單工具的平台，用於潛在客戶開發和行銷自動化，已被 5,000 多家企業使用： 著陸頁：在幾分鐘內建立、發布和 A/B 對比測試行動響應式著陸頁。網站彈出視窗：透過網站彈出視窗將更多網站訪客轉換為潛在客戶。表格：在您的網站和部落格中嵌入潛在客戶開發表單。競賽與促銷：舉辦 Facebook 抽獎活動、攝影競賽、Instagram 標籤競賽等。行銷自動化：根據潛在客戶的活動和個人詳細資訊向他們發送個人化電子郵件。電子郵件行銷：根據任何活動或個人詳細資訊個人化發送給每個潛在客戶的電子郵件。潛在客戶管理：根據潛在客戶在您的網站和活動上的活動建立清單。潛在客戶評分：根據潛在客戶的活動和個人詳細資料對潛在客戶進行評分，以了解哪些潛在客戶已準備好購買。潛在客戶資料：深入了解您的潛在客戶。查看他們的網站活動、他們打開的電子郵件等。
Yext
yext.com
Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
Phonesites
phonesites.com
將更多訪客轉變為顧客。 只需 10 分鐘即可輕鬆建立網站、登陸頁面、調查、彈出視窗和數位名片。從您的手機就可以了！
ShortStack
shortstack.com
ShortStack 是一款客製化最強的一體化競賽軟體，提供成功網路行銷所需的所有工具。使用 ShortStack 建立登陸頁面競賽；抽獎和測驗；運行主題標籤和評論以參加社交媒體競賽；並發送電子郵件。 ShortStack 強大的樣式和自訂功能可讓您使用自己的品牌。您可以控制在何處發布著陸頁。將它們嵌入您的網站或使用您自己的自訂網域。不需要編碼技能，這意味著不需要 IT 參與。
Limey
limey.io
在幾分鐘內創建漂亮的單頁網站。 與您的受眾建立聯繫，捕獲潛在客戶並將其匯出。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階標記和基於行為的訊息傳遞來完善您的行銷策略。透過深入分析自動化您的成長並做出明智的決策。
Knak Enterprise
knak.com
適合企業行銷團隊的可擴展行銷活動創建平台。 Knak Enterprise 可實現全球分散的行銷團隊之間的高效協作，同時保持品牌控制。讓您的員工能夠在幾分鐘內創建精美的電子郵件和登陸頁面，無需編碼。
Knak Templates
knak.com
免費電子郵件範本。 作為行銷人員，我們非常了解您在建立電子郵件時面臨的設計和程式設計挑戰。這就是為什麼我們決定免費贈送整個 Marketo 和 Eloqua 電子郵件範本庫。存取 50 多個免費模板，用於電子報、電子郵件行銷活動、促銷電子郵件等。只需提供您的電子郵件地址即可接收 50 多個免費電子郵件和登陸頁面模板，無需編碼。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/
Marketplan
marketplan.io
多合一行銷平台。 從一個強大的地方即可規劃、執行、規劃和優化您的整個行銷策略。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform 是科技新創公司的簡單登陸頁面建構器。超過 5,000 名來自 SaaS、行動應用程式、桌面應用程式和技術產品的才華橫溢的創始人和行銷人員使用我們的魔力為他們的專案建立網站。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz 是一種一體化文字行銷解決方案，可協助企業增加訂閱者並大規模提供 1:1 個人化購物體驗。利用個人化的圖片簡訊和銷售頁面，獲得最高的開啟率和轉換率。利用先進的活動分析來贏得更多用戶，並根據可能購買特定商品而不是其他商品的銷售頁面意圖數據來細分訂閱者。我們的簡訊專家隨時為您提供協助。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是領先的分散式行銷平台，可協助品牌到本地團隊透過通路合作夥伴、地點和第一線員工進行有效的行銷和銷售。 SproutLoud 的人工智慧平台將數位資產管理、管道激勵、合作行銷基金和最後一哩行銷履行相結合，讓您可以輕鬆地透過傳統、數位和社交媒體策略協作部署在地化、合規的內容。 SproutLoud 是唯一專門為多層分銷行業打造的平台，使品牌能夠影響最接近為消費者提供服務的各方的行為。 SproutLoud 的軟體提高了上市速度、品牌合規性以及數百或數千本地用戶規模的監管合規性。借助 SproutLoud，客戶可以透過數據驅動的決策快速回應當地市場狀況。
GreatPages
greatpages.com.br
借助市場上最強大的登陸頁面創建器，創建極其快速且優化的頁面，轉換您的訪客並發展您的業務。
Heyflow
heyflow.com
Heyflow 可協助您將網站訪客轉換為潛在客戶、註冊和銷售。使用其拖放建立器，您可以建立註冊管道、潛在客戶生成流程和互動式多步驟表單，以建立引人入勝的網站體驗。透過與成長行銷人員所需的行銷工具在本地整合來分析流程的績效。 ** 建置：從 25 多個建置區塊中進行選擇，立即建置多功能流程 - 只需拖放即可！定義路線和「如果這樣，那麼那樣」邏輯，以更聰明、更人性化、更好地參與。將您的流程嵌入任何網站或僅將其用作獨立的登入頁面。您的流程針對行動裝置進行了最佳化，100% 回應，即使使用者的網路連線速度較慢，載入速度也極快。 ** 設計：完全客製化您的流程，以完美搭配您的品牌並傳達您的價值觀。利用風格變數的力量和像素完美的體驗。超過 30,000 個圖示（三種權重、53 個類別和 720 個子類別）可供您加快工作流程。 ** 分析：使用 Heyflow 的分析儀表板來了解使用者的行為。透過本地整合 Google 標籤管理器、Google Analytics 或 Facebook Pixel 來衡量流程的效能。自動將 URL 參數從您的目標網頁傳遞到您的流程。 ** 整合：透過電子郵件、GSheets、Pipedrive、Slack、Asana 以及 Zapier 的 2,000 多種其他服務接收您的回覆。
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop 是一個功能強大的網站和登陸頁面無程式碼建構器，可讓您使用易於使用的建構器建立高度轉換的 Web 專案。非常適合潛在客戶開發、銷售產品、產品組合、活動等。
OptimizePress
optimizepress.com
完整的 WordPress 行銷工具套件 用於在 WordPress 網站上獲得更多潛在客戶和銷售的一體化平台 停止將解決方案捆綁在一起，開始使用專為創作者、企業家和數位行銷人員設計的單一平台來建立一個獲得更多潛在客戶和銷售的網站
Landingi
landingi.com
該平台提供多種解決方案，為行銷人員使用登陸頁面創建行銷活動的每一步提供支援：從設計，到活動的啟動、整合、優化，再到轉換。 Landingi 平台擁有極其直覺、像素完美的拖放編輯器，您可以在其中輕鬆設計漂亮的登陸頁面、行動頁面和銷售管道。憑藉 400 多個專為適應不同行業並服務於行銷活動目標而量身定制的即用型模板，高轉換率登陸頁面的創建過程變得省時且流暢。 Landingi 提供 150 多個整合來自動化客戶的工作流程、提高行銷效率，並最終更快地實現目標。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一個屢獲殊榮的全通路行銷自動化平台，可為每位零售商的問題提供解決方案：如何在正確的時間向每位訪客發送正確的訊息和正確的內容。它使單人商店和企業零售商等能夠從大數據平台的使用中受益，以便輕鬆創建數據驅動的自動化和個性化活動，在幾秒鐘內對客戶/訪客行為和目錄變化做出反應。因此，ContactPigeon 透過實現三個主要目標來幫助客戶增加銷售額： • 豐富的客戶洞察：收集客戶行為資料並建立豐富的統一客戶視圖• 提高客戶參與度：在客戶旅程中的適當時刻觸發自動化和預測性訊息用於優化銷售轉換和保留。 • 多管道覆蓋：讓企業在一個平台內跨多種訊息傳遞管道（例如電子郵件、簡訊、Viber、行動、推播通知、網站、Facebook、Google、明信片）設計引人入勝的活動。
BOWWE
bowwe.com
BOWWE 旨在為您在網站創建的每個階段提供支援 - 從創意、設計和開發到業務維護和穩定成長。 NoCode & LowCode 平台，利用原創技術，讓您創造強大的設計並在網路上完全自主。建立網站、登陸和微型頁面、作品集和簡歷或部落格比您想像的更容易、更快捷。 您可以從頭開始建造或使用超過 500 個完全可自訂的模板以及 570 多個現成的小部件、部分和區塊。建構器、應用程式、行銷工具和人工智慧的獨特組合將使您的網站不僅美觀，而且自動回應、快速加載，並為關鍵的搜尋引擎結果做好準備。您可以建立、分析和優化您的內容。 無論是否有程式設計經驗，都可以在不到 1 天的時間內創建一個令人驚嘆且功能強大的 Web 專案。