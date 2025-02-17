登陸頁面建立器 - 最受歡迎的應用程式 - 敘利亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
著陸頁建立器使沒有技術專業知識的個人能夠啟動精心設計的網頁，以引導訪客實現特定的轉換目標。這些頁面通常是為了提示訪客採取單一行動而客製化的，例如訂閱電子報、選擇免費試用或註冊訂閱服務，這些頁面有助於非開發人員輕鬆測試原型。透過這樣做，組織可以衡量受眾（包括買家和網站訪客）的影響和反應。對於組織的行銷策略至關重要，登陸頁面建立器使行銷人員能夠自主設計、調整和發佈網路體驗，而無需依賴 IT 或開發人員。這些建構器無縫整合到現有的 Web 開發基礎架構和 Web 內容管理系統中，確保提供一致的 Web 體驗。此外，它們可以與數位分析解決方案和諧地聯繫起來，以監控登陸頁面上的訪客行為。
提議新的應用程式
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Draper Associates 的支持
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。透過 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強大的電子商務解決方案來管理您的商店和線上銷售 * 線上安排軟體，為您的客戶提供無縫的預訂體驗 * 內建行銷工具可協助管理和發展您的線上業務 * 完整的部落格功能可協助您培養忠實的受眾並透過內容獲利 * 用於自訂功能的全端網路開發工具
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解決方案使行銷人員能夠在客戶生命週期的每一步吸引行銷目標。 Act-On 使客戶資料具有可操作性，因此行銷人員可以實現遠大夢想並建立智慧、有效的行銷自動化計劃來發展業務並產生更高的客戶終身價值- 所有這些都可以以最快的時間實現價值。取得簡報：https://act-on.com/demo/ Act-On 使行銷人員能夠： • 透過 B2B 需求產生、B2C 銷售和交易以及客戶行銷功能大規模發展和擴展業務。透過建立持續的、客製化的參與，將訪客轉變為潛在客戶，將潛在客戶轉變為合格的潛在客戶，並將合格的潛在客戶轉變為終身客戶，從而協調和優化整個客戶旅程（從認知到宣傳）。 • 透過自動化購買旅程、個人化溝通和活動以及提高品牌親和力和忠誠度，在整個客戶生命週期中提供卓越的品牌體驗。利用 Act-On 的自動化功能來吸引新的潛在客戶、吸引您的聯絡人並引導潛在客戶做出更頻繁、更有利可圖的購買決策。 • 透過執行全面的入職和培訓計劃、產品採用和客戶保留策略以及新產品和服務促銷，推動可衡量的產品採用和客戶保留。從新聯絡人到忠誠的合作夥伴，您可以使用 Act-On 吸引受眾，將他們轉變為品牌大使，並讓他們成為回頭客。 Act-On 平台透過互動式動態報告和分析來評估、展示和提高績效，旨在為任何規模、形狀、地點和規模的企業和行銷人員提供成長行銷價值。平台功能包括： • 自動化且適應性強的購買旅程• 與領先的CRM 系統和網路會議深度整合• 網站訪客參與度追蹤和意圖報告• 動態潛在客戶評分、細分和培育• 社群媒體聆聽、勘探、發佈和宣傳• 簡單- 設計網頁表單、登陸頁面和電子郵件範本 • 事件觸發和事務性電子郵件發送 • 基於實際使用計費的主動聯繫定價 我們進行行銷。我們了解您面臨的挑戰。我們隨時幫助您在每位客戶和每一次行銷活動中脫穎而出。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Acumbamail
acumbamail.com
輕鬆發送電子郵件和簡訊活動並促進您的業務。為了獲得出色的業績，行銷不應該變得複雜。使用一個工具，您可以管理您的電子郵件活動、簡訊、登陸頁面等等。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一個電子郵件行銷平台，其全球使命是幫助世界各地的企業點燃與客戶的關係。 * 建立可轉換的電子郵件 任何技能水平的使用者都可以建立可推動結果的電子郵件活動。直覺的無程式碼電子郵件產生器與人工智慧生成內容的強大功能相結合，使發送與受眾產生共鳴的訊息變得比以往更容易。從頭開始，或從廣泛的現成範本庫中進行選擇。 * 增加你的清單 建立自訂登陸頁面、表格和調查來擴大和吸引您的清單。任何人都可以使用 Benchmark Email 的簡單潛在客戶開發工具來吸引新訂閱者。或者，透過 Zapier 連接到您喜歡的潛在客戶開發工具。 * 個人化外展 使用視覺化產生器中的自動化工作流程發送及時、個人化的電子郵件內容。根據聯絡人的行為或屬性觸發電子郵件。 * 優化和衡量成功 報告工具可以深入了解表現最佳的行銷活動，而 A/B 測試則提供了改善關鍵指標的槓桿。 幾十年來，Benchmark Email 一直為世界各地的企業提供智慧電子郵件行銷工具，幫助他們接觸受眾。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo 是一個 SaaS 業務管理平台，它將許多公司的基本服務整合到一個易於採用且經濟實惠的解決方案中。它專為中小型企業設計，為他們提供了大型企業級系統的範圍和整體業務方法，同時以更易於管理的方式交付。這種完全整合的方法使工作比縫合在一起的單一用途應用程式叢集更加高效，提供更好的資料安全性，更易於學習、採用、使用、管理，並且成本更低。中小型企業可以獲得功能齊全的業務解決方案（CRM、銷售和行銷、專案、支援、工作流程自動化等等…），該解決方案旨在透過逐步採用不同的內部業務部門來滿足其需求，同時消除對一組單一用途的應用程式。一切都始於免費的 CRM。
Brizy Cloud
brizy.cloud
為您的企業或客戶創建高轉換率的銷售登陸頁面、潛在客戶開發和行銷登陸頁面的最簡單方法。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受歡迎的線上銷售漏斗平台之一，使用者可以快速輕鬆地創建精美的銷售頁面，將訪客轉化為潛在客戶和付費客戶。無需技術、設計或編碼經驗。數百個即插即用模板觸手可及。或自訂您自己的頻道。 Clickfunnels 附帶培訓、教學課程以及流暢的第 3 方應用程式、電子郵件和付款整合。用戶在短短 10 分鐘內就建立了工作管道！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個人工智慧網站建立平台，任何人都可以在幾分鐘內輕鬆創建一個漂亮的網站，而無需任何設計或程式設計經驗。 Dorik 靈活、易於使用，是最實惠的網站建立平台之一。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位於倫敦，成立於 1999 年，專注於建立值得信賴、互聯且面向未來的解決方案，為以客戶為中心的企業提供支援。請造訪 dotdigital.com 以了解更多資訊。
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和執行持續的行銷活動，讓您的品牌始終成為人們關注的焦點。 * 分析和最佳化—即使您在旅途中，也可以透過即時分析、測試和洞察來了解您的計劃的影響並隨著時間的推移進行改進。 * 集成 — Emma 與頂級 CRM、電子商務和分析平台集成，因此您可以使用最常用技術中的資料來創建明智且動態的創意。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是一個技術平台，旨在彌合實體領域和數位領域之間的差距，使品牌能夠更有效地與客戶建立聯繫。透過促進有價值的第一方資料的捕獲，Flowcode 使企業能夠增強其行銷策略並優化客戶參與度。這種創新的解決方案在當今的數位環境中尤其重要，在當今的數位環境中，了解消費者行為對於推動轉換和培養品牌忠誠度至關重要。 Flowcode 主要針對尋求改善客戶互動的品牌，服務於各個行業，包括零售、娛樂和酒店業。其工具旨在優化轉換管道，使企業能夠準確識別和映射客戶興趣。對於希望創建與受眾產生共鳴的個人化體驗的組織來說，此功能特別有用。透過利用 Flowcode，品牌可以解鎖獨特的體驗，不僅可以吸引客戶，還可以鼓勵重複參與。 Flowcode 的突出功能之一是能夠促進超過 7.11 億次互動，展示了其在增強主要場館和活動中的客戶體驗方面的有效性。這種程度的參與顯示 Flowcode 有能力推動品牌與消費者之間有意義的互動。此外，該平台受到超過60%的財富500強企業的信賴，顯示其在滿足大型企業需求方面的可靠性和有效性。 Flowcode 的獨特賣點包括實體和數位接觸點的無縫集成，使品牌能夠從客戶互動中收集可行的見解。該平台提供即時分析工具，使企業能夠追蹤參與度指標並相應地調整策略。這種數據驅動的方法不僅可以增強行銷力度，還可以加深對客戶偏好的了解，最終帶來更有效的行銷活動。 總而言之，Flowcode 透過提供全面的解決方案以創新方式將品牌與其客戶聯繫起來，在技術領域中脫穎而出。透過專注於第一方資料收集和參與度優化，Flowcode 為企業提供了駕馭不斷變化的數位環境並與受眾建立持久關係所需的工具。
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。 Framer 是一款功能強大的 Web 建構器，旨在輕鬆建立令人驚嘆的響應式網站。它提供了直覺的介面，允許用戶設計和發布任何規模的現代網站，使其適合初學者和經驗豐富的開發人員。 Framer 還支援外掛程式和模板市場，增強其功能並使用戶能夠輕鬆創建獨特的網站。無論您是想建立作品集、商業網站還是登陸頁面，Framer 都能提供您所需的工具，幫助您更聰明地設計並更快地發布。免費開始並探索可能性！
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Instapage
instapage.com
Instapage 使行銷人員能夠大規模建立個人化和優化的登陸頁面，從而提高行銷活動結果和投資回報率。無需開發人員且具有用戶友好的介面，您可以快速建立相關的廣告到著陸頁體驗，以支援多個目標受眾和行銷活動目標。作為市場上最先進的登陸頁面解決方案，Instapage 為廣告映射、人工智慧驅動的內容和實驗以及內建分析提供了統一的環境。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® 是一個無程式碼網站和登陸頁面建立器，旨在幫助小型企業快速輕鬆地上網。該平台配備了完整的轉換工具包，簡化了潛在客戶生成流程，以便您可以擴展和發展您的線上業務。無論您是精通技術的行銷人員還是對網頁設計完全陌生，Leadpages 都可以幫助您建立您和您的受眾都會喜歡的線上形象。自 2013 年以來，Leadpages 一直是值得信賴的領導者，由轉化行銷策劃團隊和全球最友善的技術支援團隊提供支援。為什麼選擇 Leadpages 來建立您的線上業務？因為您需要一個適合您的業務並像您一樣努力工作的網站。借助Leadpages，您發布的每個頁面都經過嚴格優化，以收集潛在客戶並完成銷售。沒有任何麻煩，也不需要任何技術技能。只需選擇一個專業設計的模板，使用拖放生成器將其變成您自己的，點擊發布，然後與全世界分享。
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels 是一個基於雲端的通路建立器網站，可協助您將點擊轉換為潛在客戶和銷售。在 Lightfunnels 中，您可以銷售數位和實體產品、設定追加銷售和追加銷售、分割測試不同的登陸頁面、建立電子郵件清單、註冊網路研討會和線上課程。 Lightfunnels 擁有易於使用的頁面建立器和各種有助於將訪客轉變為客戶的功能。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Ontraport
ontraport.com
Ontraport 是一款無程式碼業務軟體，可協助服務企業實現系統化和規模化。 Ontraport 管理並自動化整個購買週期，從而實現更快的成長，同時讓企業主和團隊能夠釋放更多的客戶價值。 Ontraport 的全套行銷、銷售和業務營運功能包括 CRM、自動化、付款、銷售管道、網路應用程式、追蹤、電子郵件和簡訊、登陸頁面和會員網站。各類服務提供者（包括顧問和代理商、教練和顧問以及個人和專業服務提供者）都相信 Ontraport 能夠以更少的工作實現更大的成長。欲了解更多信息，請訪問 www.ontraport.com。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一個可視化開發平台，使您的整個團隊能夠快速建立生產級 Web 應用程序，從內部工具到面向客戶的產品和網站。 Plasmic 突破了無程式碼的界限，與您的程式碼庫整合以獲得無限的可能性。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Swipe Pages
swipepages.com
使用行動優先 AMP 登陸頁面捕捉更多潛在客戶並提高轉換率。功能豐富的登陸頁面建立器受到 7500 多名行銷人員的信賴。
Taplink
taplink.at
Taplink 可協助您在 10 分鐘內為您的企業在 Instagram 上建立一個高轉換率的登陸頁面。使用多種行銷功能來增加銷售額
Unbounce
unbounce.com
無論您是行銷專家還是新手，Unbounce 登陸頁面都可以將更多訪客轉換為潛在客戶、銷售和註冊。憑藉適合任何技能水平的易於使用的建構器以及人工智慧驅動的優化功能，Unbounce 可協助您在短短幾分鐘內建立和發布美觀、高效能的頁面。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 是一個包含簡單工具的平台，用於潛在客戶開發和行銷自動化，已被 5,000 多家企業使用： 著陸頁：在幾分鐘內建立、發布和 A/B 對比測試行動響應式著陸頁。網站彈出視窗：透過網站彈出視窗將更多網站訪客轉換為潛在客戶。表格：在您的網站和部落格中嵌入潛在客戶開發表單。競賽與促銷：舉辦 Facebook 抽獎活動、攝影競賽、Instagram 標籤競賽等。行銷自動化：根據潛在客戶的活動和個人詳細資訊向他們發送個人化電子郵件。電子郵件行銷：根據任何活動或個人詳細資訊個人化發送給每個潛在客戶的電子郵件。潛在客戶管理：根據潛在客戶在您的網站和活動上的活動建立清單。潛在客戶評分：根據潛在客戶的活動和個人詳細資料對潛在客戶進行評分，以了解哪些潛在客戶已準備好購買。潛在客戶資料：深入了解您的潛在客戶。查看他們的網站活動、他們打開的電子郵件等。
Yext
yext.com
Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。
Builder.io
builder.io
Builder 為開發人員和行銷人員提供了支援人工智慧的工具，可將設計快速轉變為優化的網路和行動體驗。它提供了一個由人工智慧驅動的設計到程式碼工具（Visual Copilot），可以自動將Figma設計轉換為乾淨的程式碼，還提供了一個視覺化內容管理系統（Visual CMS），可以讓行銷人員快速建置、迭代和優化網路和行動體驗，而無需依賴工程。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
Phonesites
phonesites.com
將更多訪客轉變為顧客。 只需 10 分鐘即可輕鬆建立網站、登陸頁面、調查、彈出視窗和數位名片。從您的手機就可以了！
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一個電子商務登陸頁面編輯器。在幾分鐘內創建令人驚嘆的登陸頁面，並探索我們大量的模板、模組、佈局和編輯選項。
ShortStack
shortstack.com
ShortStack 是一款客製化最強的一體化競賽軟體，提供成功網路行銷所需的所有工具。使用 ShortStack 建立登陸頁面競賽；抽獎和測驗；運行主題標籤和評論以參加社交媒體競賽；並發送電子郵件。 ShortStack 強大的樣式和自訂功能可讓您使用自己的品牌。您可以控制在何處發布著陸頁。將它們嵌入您的網站或使用您自己的自訂網域。不需要編碼技能，這意味著不需要 IT 參與。
Limey
limey.io
在幾分鐘內創建漂亮的單頁網站。 與您的受眾建立聯繫，捕獲潛在客戶並將其匯出。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階標記和基於行為的訊息傳遞來完善您的行銷策略。透過深入分析自動化您的成長並做出明智的決策。
Knak Enterprise
knak.com
適合企業行銷團隊的可擴展行銷活動創建平台。 Knak Enterprise 可實現全球分散的行銷團隊之間的高效協作，同時保持品牌控制。讓您的員工能夠在幾分鐘內創建精美的電子郵件和登陸頁面，無需編碼。
Knak Templates
knak.com
免費電子郵件範本。 作為行銷人員，我們非常了解您在建立電子郵件時面臨的設計和程式設計挑戰。這就是為什麼我們決定免費贈送整個 Marketo 和 Eloqua 電子郵件範本庫。存取 50 多個免費模板，用於電子報、電子郵件行銷活動、促銷電子郵件等。只需提供您的電子郵件地址即可接收 50 多個免費電子郵件和登陸頁面模板，無需編碼。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/
Marketplan
marketplan.io
多合一行銷平台。 從一個強大的地方即可規劃、執行、規劃和優化您的整個行銷策略。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform 是科技新創公司的簡單登陸頁面建構器。超過 5,000 名來自 SaaS、行動應用程式、桌面應用程式和技術產品的才華橫溢的創始人和行銷人員使用我們的魔力為他們的專案建立網站。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz 是一種一體化文字行銷解決方案，可協助企業增加訂閱者並大規模提供 1:1 個人化購物體驗。利用個人化的圖片簡訊和銷售頁面，獲得最高的開啟率和轉換率。利用先進的活動分析來贏得更多用戶，並根據可能購買特定商品而不是其他商品的銷售頁面意圖數據來細分訂閱者。我們的簡訊專家隨時為您提供協助。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是領先的分散式行銷平台，可協助品牌到本地團隊透過通路合作夥伴、地點和第一線員工進行有效的行銷和銷售。 SproutLoud 的人工智慧平台將數位資產管理、管道激勵、合作行銷基金和最後一哩行銷履行相結合，讓您可以輕鬆地透過傳統、數位和社交媒體策略協作部署在地化、合規的內容。 SproutLoud 是唯一專門為多層分銷行業打造的平台，使品牌能夠影響最接近為消費者提供服務的各方的行為。 SproutLoud 的軟體提高了上市速度、品牌合規性以及數百或數千本地用戶規模的監管合規性。借助 SproutLoud，客戶可以透過數據驅動的決策快速回應當地市場狀況。
GreatPages
greatpages.com.br
借助市場上最強大的登陸頁面創建器，創建極其快速且優化的頁面，轉換您的訪客並發展您的業務。
Heyflow
heyflow.com
Heyflow 可協助您將網站訪客轉換為潛在客戶、註冊和銷售。使用其拖放建立器，您可以建立註冊管道、潛在客戶生成流程和互動式多步驟表單，以建立引人入勝的網站體驗。透過與成長行銷人員所需的行銷工具在本地整合來分析流程的績效。 ** 建置：從 25 多個建置區塊中進行選擇，立即建置多功能流程 - 只需拖放即可！定義路線和「如果這樣，那麼那樣」邏輯，以更聰明、更人性化、更好地參與。將您的流程嵌入任何網站或僅將其用作獨立的登入頁面。您的流程針對行動裝置進行了最佳化，100% 回應，即使使用者的網路連線速度較慢，載入速度也極快。 ** 設計：完全客製化您的流程，以完美搭配您的品牌並傳達您的價值觀。利用風格變數的力量和像素完美的體驗。超過 30,000 個圖示（三種權重、53 個類別和 720 個子類別）可供您加快工作流程。 ** 分析：使用 Heyflow 的分析儀表板來了解使用者的行為。透過本地整合 Google 標籤管理器、Google Analytics 或 Facebook Pixel 來衡量流程的效能。自動將 URL 參數從您的目標網頁傳遞到您的流程。 ** 整合：透過電子郵件、GSheets、Pipedrive、Slack、Asana 以及 Zapier 的 2,000 多種其他服務接收您的回覆。
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop 是一個功能強大的網站和登陸頁面無程式碼建構器，可讓您使用易於使用的建構器建立高度轉換的 Web 專案。非常適合潛在客戶開發、銷售產品、產品組合、活動等。
OptimizePress
optimizepress.com
完整的 WordPress 行銷工具套件 用於在 WordPress 網站上獲得更多潛在客戶和銷售的一體化平台 停止將解決方案捆綁在一起，開始使用專為創作者、企業家和數位行銷人員設計的單一平台來建立一個獲得更多潛在客戶和銷售的網站
Landingi
landingi.com
該平台提供多種解決方案，為行銷人員使用登陸頁面創建行銷活動的每一步提供支援：從設計，到活動的啟動、整合、優化，再到轉換。 Landingi 平台擁有極其直覺、像素完美的拖放編輯器，您可以在其中輕鬆設計漂亮的登陸頁面、行動頁面和銷售管道。憑藉 400 多個專為適應不同行業並服務於行銷活動目標而量身定制的即用型模板，高轉換率登陸頁面的創建過程變得省時且流暢。 Landingi 提供 150 多個整合來自動化客戶的工作流程、提高行銷效率，並最終更快地實現目標。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一個屢獲殊榮的全通路行銷自動化平台，可為每位零售商的問題提供解決方案：如何在正確的時間向每位訪客發送正確的訊息和正確的內容。它使單人商店和企業零售商等能夠從大數據平台的使用中受益，以便輕鬆創建數據驅動的自動化和個性化活動，在幾秒鐘內對客戶/訪客行為和目錄變化做出反應。因此，ContactPigeon 透過實現三個主要目標來幫助客戶增加銷售額： • 豐富的客戶洞察：收集客戶行為資料並建立豐富的統一客戶視圖• 提高客戶參與度：在客戶旅程中的適當時刻觸發自動化和預測性訊息用於優化銷售轉換和保留。 • 多管道覆蓋：讓企業在一個平台內跨多種訊息傳遞管道（例如電子郵件、簡訊、Viber、行動、推播通知、網站、Facebook、Google、明信片）設計引人入勝的活動。
BOWWE
bowwe.com
BOWWE 旨在為您在網站創建的每個階段提供支援 - 從創意、設計和開發到業務維護和穩定成長。 NoCode & LowCode 平台，利用原創技術，讓您創造強大的設計並在網路上完全自主。建立網站、登陸和微型頁面、作品集和簡歷或部落格比您想像的更容易、更快捷。 您可以從頭開始建造或使用超過 500 個完全可自訂的模板以及 570 多個現成的小部件、部分和區塊。建構器、應用程式、行銷工具和人工智慧的獨特組合將使您的網站不僅美觀，而且自動回應、快速加載，並為關鍵的搜尋引擎結果做好準備。您可以建立、分析和優化您的內容。 無論是否有程式設計經驗，都可以在不到 1 天的時間內創建一個令人驚嘆且功能強大的 Web 專案。