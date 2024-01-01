登陸頁面建立器 - 最受歡迎的應用程式 - 愛沙尼亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
著陸頁建立器使沒有技術專業知識的個人能夠啟動精心設計的網頁，以引導訪客實現特定的轉換目標。這些頁面通常是為了提示訪客採取單一行動而客製化的，例如訂閱電子報、選擇免費試用或註冊訂閱服務，這些頁面有助於非開發人員輕鬆測試原型。透過這樣做，組織可以衡量受眾（包括買家和網站訪客）的影響和反應。對於組織的行銷策略至關重要，登陸頁面建立器使行銷人員能夠自主設計、調整和發佈網路體驗，而無需依賴 IT 或開發人員。這些建構器無縫整合到現有的 Web 開發基礎架構和 Web 內容管理系統中，確保提供一致的 Web 體驗。此外，它們可以與數位分析解決方案和諧地聯繫起來，以監控登陸頁面上的訪客行為。
提議新的應用程式
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dr...
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯來語：וווקס.קום）是一家以色列軟體公司，提供基於雲端的 Web 開發服務。它允許用戶透過使用線上拖放工具來建立 HTML5 網站和行動網站。除了位於以色列的總部和其他辦事處外，Wix還在巴西、加拿大、德國、印度、愛爾蘭、立陶宛、美國和烏克蘭設有辦事處。種Wix 開發的第三方應用程式將表單、電子郵件行銷和社群論壇添加到他們的網站上。 Wix 網站建立器建立在免費增值商業模式之上，透過高級升級賺取收入。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受歡迎的線上銷售漏斗平台之一，使用者可以快速輕鬆地創建精美的銷售頁面，將訪客轉化為潛在客戶和付費客戶。無需技術、設計或編碼經驗。數百個即插即用模板觸手可及。或自訂您自己的頻道。 Clickfunnels 附帶培訓、教學課程以及流暢的第 3 方應用程式、電子郵件和付款整合。用戶在短短 10 分鐘內就建立了工作管道！
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
Unbounce
unbounce.com
無論您是行銷專家還是新手，Unbounce 登陸頁面都可以將更多訪客轉換為潛在客戶、銷售和註冊。憑藉適合任何技能水平的易於使用的建構器以及人工智慧驅動的優化功能，Unbounce 可協助您在短短幾分鐘內建立和發布美觀、高效能的頁面。
Dorik
dorik.com
無需程式碼即可建立美麗的網站！靈活且易於使用的 nocode 網站建立器，具有 130 多個 UI 元件和漂亮的模板。節省建立下一個網站的時間和金錢。
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop 是一個功能強大的網站和登陸頁面無程式碼建構器，可讓您使用易於使用的建構器建立高度轉換的 Web 專案。非常適合潛在客戶開發、銷售產品、產品組合、活動等。
BITHUB
the-bithub.com
BITHUB 是希望建立或改善線上形象的個人和個人企業家的終極解決方案。使用我們的： - 使用者友善的建構器 - 內建 SEO - 二維碼產生器 在幾分鐘內創建專業的登陸頁面 提升您的線上形象並吸引比以往更多的客戶。無需編碼技能，自訂模板以匹配您的品牌並立即開始展示您的業務！透過 BITHUB，您可以輕鬆建立驗證登陸頁面來測試新產品或服務創意、促銷登陸頁面來投放廣告和行銷活動、作品集登陸頁面來吸引更多客戶，甚至建立公司簡介登陸頁面來分享您的身份以及您的業務，並產生潛在客戶。此外，BITHUB 還提供分析和表單工具，以及出現在搜尋引擎上的能力。升級您的線上形象，立即嘗試 BITHUB！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Plasmic
plasmic.app
您的技術堆疊的視覺建構器。創建令人驚嘆的視覺內容和頁面，將無程式碼無縫整合到您的程式碼庫中。解鎖您的團隊並快速出貨。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培養網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Builder.io
builder.io
拖放到您的技術堆疊上 消除長時間延遲、錯過最後期限和嚴格的 CMS 模板。在現有網站和應用程式上直觀地建立和優化網路和行動體驗，以加快建立-測量-學習週期並更快地推動成長。
Taplink
taplink.at
Taplink 可協助您在 10 分鐘內為您的企業在 Instagram 上建立一個高轉換率的登陸頁面。使用多種行銷功能來增加銷售額
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io 是世界上第一個電子商務登陸頁面編輯器。在幾分鐘內創建令人驚嘆的登陸頁面，並探索我們大量的模板、模組、佈局和編輯選項。
involve.me
involve.me
現代客戶體驗工具可協助企業在客戶旅程的每一步中創建個人化互動，增加受眾參與度並收集更好的數據。透過include.me，使用者可以輕鬆建立和發布用於潛在客戶獲取的智慧登陸頁面和促銷資訊、用於潛在客戶資格和細分的測驗、表格和性格測試、用於銷售轉換的價格計算器和數字銷售助理以及用於衡量客戶體驗的產品和客戶滿意度調查。
Swipe Pages
swipepages.com
使用行動優先 AMP 登陸頁面捕捉更多潛在客戶並提高轉換率。功能豐富的登陸頁面建立器受到 7500 多名行銷人員的信賴。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。借助Agile CRM，中小型企業現在可以： - 通過簡單而強大的拖放編輯器自動化營銷、銷售和客戶保留流程- 將網站訪問者直接轉換為CRM 中的潛在客戶- 根據網絡或電子郵件活動自動培育、追蹤和評分潛在客戶- 實現多渠道通信，能夠從同一頁面向聯繫人打電話、發送電子郵件或發推文- 監控客戶行為並獲取客戶活動的實時警報- 管理幫助台票證，將所有客戶歷史記錄集中在一個地方- 擁有詳細的信息在一頁中記錄所有客戶的詳細信息和通信歷史記錄，並按時間順序排序 - 使用廣...
Acumbamail
acumbamail.com
輕鬆發送電子郵件和簡訊活動並促進您的業務。為了獲得出色的業績，行銷不應該變得複雜。使用一個工具，您可以管理您的電子郵件活動、簡訊、登陸頁面等等。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和...
Brizy Cloud
brizy.cloud
為您的企業或客戶創建高轉換率的銷售登陸頁面、潛在客戶開發和行銷登陸頁面的最簡單方法。
Flowcode
flowcode.com
釋放直接連結的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信賴的 QR 供應商，可提供即時轉換和即時數據。我們提供從離線到線上的工具，例如第一方資料收集、下一代地理報告資料、行動優先登陸頁面和 API 整合。
Phonesites
phonesites.com
將更多訪客轉變為顧客。 只需 10 分鐘即可輕鬆建立網站、登陸頁面、調查、彈出視窗和數位名片。從您的手機就可以了！
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® 是一個無程式碼網站和登陸頁面建立器，旨在幫助小型企業快速輕鬆地上網。該平台配備了完整的轉換工具包，簡化了潛在客戶生成流程，以便您可以擴展和發展您的線上業務。無論您是精通技術的行銷人員還是對網頁設計完全陌生，Leadpages 都可以幫助您建立您和您的受眾都會喜歡的線上形象。自 2013 年以來，Leadpages 一直是值得信賴的領導者，由轉化行銷策劃團隊和全球最友善的技術支援團隊提供支援。為什麼選擇 Leadpages 來建立您的線上業務？因為您需要一個適合您的業務並像您一樣努力工作的網站。透過Leadpages，您發布的每個頁面都經過嚴格優化，以收集潛在客戶並完成銷售...
Instapage
instapage.com
透過唯一旨在大規模創建、個人化和優化點擊後著陸頁的著陸頁平台，將您的廣告點擊轉換為轉換。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
Ontraport
ontraport.com
Ontraport 是一款無程式碼業務軟體，可協助服務企業實現系統化和規模化。 Ontraport 管理並自動化整個購買週期，從而實現更快的成長，同時讓企業主和團隊能夠釋放更多的客戶價值。 Ontraport 的全套行銷、銷售和業務營運功能包括 CRM、自動化、付款、銷售管道、網路應用程式、追蹤、電子郵件和簡訊、登陸頁面和會員網站。各類服務提供者（包括顧問和代理商、教練和顧問以及個人和專業服務提供者）都相信 Ontraport 能夠以更少的工作實現更大的成長。欲了解更多信息，請訪問 www.ontraport.com。
Onepage
onepage.io
您會喜歡使用的網站建立工具。它有助於快速建立網站、登陸頁面、Linktree、測驗。然後用一種工具將它們連接在一起。它專注於生產力和用戶體驗方面，提供熱鍵、命令列和非常快的軟體效能。
Knak Templates
knak.com
免費電子郵件範本。 作為行銷人員，我們非常了解您在建立電子郵件時面臨的設計和程式設計挑戰。這就是為什麼我們決定免費贈送整個 Marketo 和 Eloqua 電子郵件範本庫。存取 50 多個免費模板，用於電子報、電子郵件行銷活動、促銷電子郵件等。只需提供您的電子郵件地址即可接收 50 多個免費電子郵件和登陸頁面模板，無需編碼。
LightFunnels
lightfunnels.com
Lightfunnels 是一個基於雲端的通路建立器網站，可協助您將點擊轉換為潛在客戶和銷售。在 Lightfunnels 中，您可以銷售數位和實體產品、設定追加銷售和追加銷售、分割測試不同的登陸頁面、建立電子郵件清單、註冊網路研討會和線上課程。 Lightfunnels 擁有易於使用的頁面建立器和各種有助於將訪客轉變為客戶的功能。
Yext
yext.com
Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。
Limey
limey.io
在幾分鐘內創建漂亮的單頁網站。 與您的受眾建立聯繫，捕獲潛在客戶並將其匯出。
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark 是一個電子郵件行銷平台，其全球使命是幫助世界各地的企業點燃與客戶的關係。 * 建立可轉換的電子郵件 任何技能水平的使用者都可以建立可推動結果的電子郵件活動。直覺的無程式碼電子郵件產生器與人工智慧生成內容的強大功能相結合，使發送與受眾產生共鳴的訊息變得比以往更容易。從頭開始，或從廣泛的現成範本庫中進行選擇。 * 增加你的清單 建立自訂登陸頁面、表格和調查來擴大和吸引您的清單。任何人都可以使用 Benchmark Email 的簡單潛在客戶開發工具來吸引新訂閱者。或者，透過 Zapier 連接到您喜歡的潛在客戶開發工具。 * 個人化外展 使用視覺化產生器中的自動化工作流程發...
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 是一個一體化的商業平台，供經驗豐富的創作者、教練和專家透過他們的知識和服務在線上獲利。該平台包括行銷和銷售數位產品所需的一切，例如電子郵件行銷、會員網站、頁面和結帳。透過 A/B 測試、漏斗模擬器和即時漏斗分析來預測、自動化和優化您的銷售。
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo 是一個 SaaS 業務管理平台，它將許多公司的基本服務整合到一個易於採用且經濟實惠的解決方案中。它專為中小型企業設計，為他們提供了大型企業級系統的範圍和整體業務方法，同時以更易於管理的方式交付。這種完全整合的方法使工作比縫合在一起的單一用途應用程式叢集更加高效，提供更好的資料安全性，更易於學習、採用、使用、管理，並且成本更低。中小型企業可以獲得功能齊全的業務解決方案（CRM、銷售和行銷、專案、支援、工作流程自動化等等…），該解決方案旨在透過逐步採用不同的內部業務部門來滿足其需求，同時消除對一組單一用途的應用程式。一切都始於免費的 CRM。
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok，您為數位代理商、行銷人員、企業和顧問提供的一體化網路行銷平台。功能網站產生器、漏斗產生器、登陸頁面、彈出視窗、電子商務包括帶有電子郵件行銷的 CRM、表單產生器、調查產生器、線上計劃、工作流程自動化、分析、Webhooks 等等！您的首選解決方案。無程式碼、拖放簡單性和一套轉換工具可確保您的貨幣投資報酬率。從 14 天免費試用開始！
LanderLab
landerlab.io
無需編碼，無需伺服器技能！透過 LanderLab，您可以建立、編輯和發布美觀且響應靈敏的登陸頁面，只需點擊幾下即可實現更多轉換。從豐富的現成可用範本中進行選擇，或匯入現有的登陸頁面。使用我們內建的易於使用的視覺化編輯器自訂圖像、標題、號召性用語或任何其他部分。透過輕鬆安裝 Facebook、Google Analytics 等流行平台的任何追蹤像素來建立您的受眾群體。直接從 Adplexity 等間諜工具匯入登陸頁面。適用於電子商務、飲食、財務、潛在客戶發掘等的現成範本。將現有登陸頁面上傳為 .zip 從空白範本建立新的登陸頁面。在編輯器中開啟並自訂圖像、文字或佈局。將網站發佈到您擁有的任何...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放...
GreatPages
greatpages.com.br
借助市場上最強大的登陸頁面創建器，創建極其快速且優化的頁面，轉換您的訪客並發展您的業務。
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform 是科技新創公司的簡單登陸頁面建構器。超過 5,000 名來自 SaaS、行動應用程式、桌面應用程式和技術產品的才華橫溢的創始人和行銷人員使用我們的魔力為他們的專案建立網站。
RevSites
revsites.com
RevSites 是一個登陸頁面建立器，可以輕鬆完成傳統網站無法完成的任務。 與您的受眾互動，收集潛在客戶，將瀏覽者轉變為買家並增加您的收入。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。 使用 VBOUT，您可以： * 從一處管理您的所有社交媒體。 * 透過建立和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 * 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 * 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 * 培養潛在客戶，從點擊到成交，甚至更進一步。 * 輕鬆增加和維護您的受眾群體清單。 * 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷...
Osortoo
osortoo.com
Osortoo 可以輕鬆地抽出競賽、贈品或抽獎的獲勝者，創建漂亮的登陸頁面，創建活動註冊頁面，在活動期間展示比賽，從社交網絡中挑選獲勝者。
Knak Enterprise
knak.com
適合企業行銷團隊的可擴展行銷活動創建平台。 Knak Enterprise 可實現全球分散的行銷團隊之間的高效協作，同時保持品牌控制。讓您的員工能夠在幾分鐘內創建精美的電子郵件和登陸頁面，無需編碼。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助...
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 是一個包含簡單工具的平台，用於潛在客戶開發和行銷自動化，已被 5,000 多家企業使用： 著陸頁：在幾分鐘內建立、發布和 A/B 對比測試行動響應式著陸頁。網站彈出視窗：透過網站彈出視窗將更多網站訪客轉換為潛在客戶。表格：在您的網站和部落格中嵌入潛在客戶開發表單。競賽與促銷：舉辦 Facebook 抽獎活動、攝影競賽、Instagram 標籤競賽等。行銷自動化：根據潛在客戶的活動和個人詳細資訊向他們發送個人化電子郵件。電子郵件行銷：根據任何活動或個人詳細資訊個人化發送給每個潛在客戶的電子郵件。潛在客戶管理：根據潛在客戶在您的網站和活動上的活動建立清單。潛在客戶評分：根據潛在客...
Morphic
getmorphic.com
Morphic 是一個無程式碼 SaaS 平台，可自動化代理商網站設計和開發服務、行銷材料設計、品牌風格指南和公司特定指導。我們的用戶可以幫助任何有品牌願景的人建立和管理高品質的定製網站，並將其整合到您的完整技術堆疊中，從而節省時間和金錢。使用者可以透過專業機構品質的結果來實施他們想要看到的改變，並使用 Morphic 作為品牌管理的真實來源。 Morphic 不斷升級平台的 SEO、合規性、設計趨勢和最佳實踐，並支援更多網站功能和整合。這也確保所有網站均由最可靠、最高效能的基礎設施提供支援。 Morphic 網站經常獲得 Google Lighthouse 最佳實踐和 SEO 分數 100。