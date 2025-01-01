求職網站 - 最受歡迎的應用程式

求職網站，也稱為求職引擎，是旨在促進雇主和求職者之間聯繫的線上平台。雇主利用這些平台來宣傳他們想要填補的空缺職位，而求職者則訪問相應的網站或行動應用程式來探索可用的工作機會。這些網站通常託管由雇主直接發布的職位清單、匯總公司職業頁面的貼文或採用這兩種方法的組合。公司和人才中介機構利用求職網站來擴大職缺的知名度並吸引更廣泛的合格候選人。這些網站上職位發布的管理和購買通常由招聘人員或人力資源專業人員負責。 求職網站提供跨行業、地區和經驗水平的各種職位發布。用戶可以使用關鍵字、行業或工作角色過濾器以及地理位置偏好來優化職位搜索，以找到與其技能和職業目標相符的職位。這些平台還為招聘人員提供了寶貴的資源，使他們能夠及時了解行業趨勢、研究公司並擴展他們的專業網絡。
提議新的應用程式
Indeed
indeed.com
確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。
Naukiri
naukri.com
Naukri是一個求職平台，幫助用戶與各行業的雇主聯繫，搜尋並申請工作機會，提供簡歷上傳與職業建議等功能。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor是一個求職平台，讓用戶匿名查看公司評價、工資數據及求職資訊，以幫助找到適合的工作。
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter是一個在線招聘平台，幫助雇主管理求職者申請，並為求職者提供職位搜索與申請功能。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。
Monster
monster.com
Monster是一個求職平台，幫助用戶搜尋工作機會、獲取職業建議及進行簡歷建設。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Job Today
jobtoday.com
今天的工作是求職平台，幫助用戶快速找到和申請職位，並為雇主提供招聘管理工具。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Otta
otta.com
Otta是一個求職平台，幫助用戶找到適合的工作，提供職位描述、公司資訊和職業發展資源。
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent是一個免費平台，幫助企業在全球範圍內尋找遠程自由職業者和代理機構，無需中介和手續費。
Dice
dice.com
DICE是一個專為技術行業設計的求職平台，用戶可搜尋技術職缺、獲取求職建議及與雇主直接聯繫。
Talent.com
talent.com
Talent.com 應用程序提供企業招聘解決方案，幫助快速找到合適的人才，滿足招聘需求，並提供量身定制的候選人搜索策略。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob是一個簡易的找工作應用，幫助用戶尋找兼職與全職工作，並提供靈活的排班選擇和職業建議。
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs 是一個求職平台，幫助求職者瀏覽與其技能相匹配的工作機會，並方便地申請職位。
Built In
builtin.com
內置是一個連結專業人士與科技行業工作機會的平台，提供求職、行業新聞及資源，使求職者更容易找到合適的工作。
talent.io
talent.io
talent.io 是一個連接技術人才與公司雇主的平台，提供工作機會發布、招聘管理和簡歷提交功能，支持尋找全職和自由職業工作。
Idealist
idealist.org
理想主義者是一個連結理想主義者與非營利工作和志願機會的平台，提供求職、專業增長資源和社會影響信息。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly是一個連接專業人士與靈活工作機會的平台，提供職位應徵、網絡連結和技能提升的功能。
Queros
app.qureos.com
Queros是一款工具，幫助用戶生成精確的職位描述，並根據公司風格自定義，旨在吸引適合的候選人。
Jobcase
jobcase.com
Jobcase是一個支持求職者的社群平台，提供簡歷優化工具及求職資源，幫助用戶尋找工作機會和職業發展建議。
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job 是一個高科技求職平台，為求職者和自由職業者提供工作機會，並提供簡易註冊、雙語履歷下載及更多職場資源。
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs 是一款求職應用程式，提供全職及兼職工作，適用於零售、銷售、服務業等多個領域，已在新加坡、印尼、澳洲等國家上線。
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
加密工作清單是一個平台，提供加密貨幣及區塊鏈領域的工作機會，並定期更新職位列表。用戶可按類別和標準搜尋合適職位。
Zippia
zippia.com
Zippia是一個職業平台，幫助求職者尋找職業路徑、探索工作機會及了解就業市場，提供簡歷建構器及職業建議。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv是一個自動化求職平台，允許用戶上傳簡歷並每日自動提交工作申請，幫助提高面試機會。
The Ladders
theladders.com
梯子是一個求職平台，幫助高級專業人士尋找高薪工作，並提供高級搜索功能及申請工具，專注於機密性與專業精神。
Jobsora
jobsora.com
Jobsora是一個求職平台，提供來自250多個招聘網站和雇主的工作列表，幫助用戶在全國範圍內搜尋各類職位。
JOIN
join.com
Join.com是一款免費的人才吸引及求職者追蹤軟體，幫助中小企業優化招聘流程，並集中管理招聘活動。
Niceboard
niceboard.co
Niceboard是一個簡便的工作板應用，旨在幫助用戶創建和管理工作清單，支持多平台集成，適合各類企業使用。
VanHack
vanhack.com
VanHack是一個平台，幫助您快速找到全球超過40萬名準備搬遷或遠端工作的資深科技專業人才。
Techintern.io
techintern.io
Techintern.io 是一個招聘平台，可讓企業從頂尖大學聘用最佳軟體學子，選擇合約、實習或全職工作形式。
WayUp
wayup.com
WayUp是一個連接求職者與職業機會的平台，用戶可搜索職位、獲取職業建議，並直接與雇主聯繫。
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical 是一款可定制的移民和搬遷管理軟體，幫助全球移動專家和人力資源團隊自動化國際招聘的案件管理。
Jobicy
jobicy.com
Jobicy是一個線上職業平台，旨在連結尋找遠端工作的人才與提供此類職位的創新公司。
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io 是一款幫助求職者在科技公司尋找意義工作的應用程式，連結候選人和雇主，提供履歷篩選與推薦服務。
Comparably
comparably.com
相比是一個提供員工評級和工作場所文化數據的平台，幫助求職者和雇主了解公司優缺點。
DirectApply
directlyapply.com
DirectApply 應用程式透過程式化方式將您的工作職缺發布至數百個求職平台，只需設定預算，按實際收到的申請付費。
The Muse
themuse.com
The Muse 幫助公司通過品牌故事和內容，招聘多元化的合適人才，提高招聘效率，降低成本，並增強留才率。
Jobs Lah
jobslah.com
Jobs Lah是一個求職平台，幫助求職者在新加坡和馬來西亞尋找工作，增進雇主和求職者之間的聯繫。
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays 是一個創新的人才市場平台，旨在重新定義傳統的招聘過程，提高求職和招聘的效率與透明度。
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte 是一款通過數據支持的評估工具，幫助企業在面試前檢測應徵者的真實技術能力，並提供詳細反饋，免費使用。
hackajob
hackajob.com
Hackajob是一個技術人才市場，幫助企業有效招聘高質量人才，並讓求職者私下探索工作機會。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個多元化招聘平台，幫助企業有效地招聘多元化團隊，促進創新和成長，並實現社會所需的變革。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow 是一款招聘工具，利用智能算法快速從 LinkedIn 中找出合適的候選人，節省招聘人員的時間和精力。
cord
cord.co
Cord 是一款直接消息工具，幫助用戶透過簡單的界面與潛在雇主聯繫，尋找工作機會，並跟踪應聘過程。
Vuejobs
vuejobs.com
Vuejobs是一個專為VUE.JS開發人員和雇主設計的平台，幫助他們尋找工作和招聘人才，促進高效匹配。
HireBeen
hirebeen.com
HireBeen是一個AI平台，透過篩選和匹配候選人與職位，幫助招聘人員獲得合適的求職者資料，優化招聘流程。
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne幫助用戶搜索澳大利亞的工作，提供簡歷撰寫工具並追踪職業進展，連接求職者與雇主。
Outdefine
outdefine.com
Outdefine是一個去中心化的人才社群，連結Web3專業人士與全球遠程工作及自由職位，並提供學習及聯誼的平台。
JOBITT
jobitt.com
喬布特（Jobitt）是一個求職平台，幫助用戶匿名尋找全球技術工作機會，並在有興趣時共享聯繫信息。
JobExpress
jobexpress.vn
JobExpress是一個求職平台，提供越南各行業的工作資訊，並每日更新空缺，便於求職者搜尋及申請工作。
Journalism Jobs
journalismjobs.com
新聞工作應用程序是一個專為新聞業專業人士設計的平台，用於瀏覽和申請新聞相關職位及獲取職業建議。
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks是一個尋找和招聘銷售專業人員的平臺，擁有超過500萬個候選人的數據，幫助您建立銷售團隊。
WorkHQ
workhq.com
WorkHQ是一個招聘平台，提供100萬專業人才資料、電子郵件與電話查詢、大量聯繫和申請者追蹤系統，快速尋找優秀人才。
Talentvine
talentvine.co.uk
Talentvine是一款在線招聘技術平台，幫助企業發布、管理工作職位，提升招聘效率和降低成本。