求職網站 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
求職網站，也稱為求職引擎，是旨在促進雇主和求職者之間聯繫的線上平台。雇主利用這些平台來宣傳他們想要填補的空缺職位，而求職者則訪問相應的網站或行動應用程式來探索可用的工作機會。這些網站通常託管由雇主直接發布的職位清單、匯總公司職業頁面的貼文或採用這兩種方法的組合。公司和人才中介機構利用求職網站來擴大職缺的知名度並吸引更廣泛的合格候選人。這些網站上職位發布的管理和購買通常由招聘人員或人力資源專業人員負責。 求職網站提供跨行業、地區和經驗水平的各種職位發布。用戶可以使用關鍵字、行業或工作角色過濾器以及地理位置偏好來優化職位搜索，以找到與其技能和職業目標相符的職位。這些平台還為招聘人員提供了寶貴的資源，使他們能夠及時了解行業趨勢、研究公司並擴展他們的專業網絡。
提議新的應用程式
RepVue
repvue.com
RepVue 是世界上最大的眾包銷售組織評級平台，銷售專業人員可以在其中發現、研究和申請全球營運最佳的銷售組織中的銷售職位。由銷售專業人士打造，為銷售專業人士打造。截至 2021 年 10 月，我們已收集了 6,000 多個銷售組織的數據，並發布了近 600 個銷售組織的銷售組織概況。
Dice
dice.com
DICE是一個專為技術行業設計的求職平台，用戶可搜尋技術職缺、獲取求職建議及與雇主直接聯繫。
Queros
app.qureos.com
Queros是一款工具，幫助用戶生成精確的職位描述，並根據公司風格自定義，旨在吸引適合的候選人。
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv是一個自動化求職平台，允許用戶上傳簡歷並每日自動提交工作申請，幫助提高面試機會。
Vuejobs
vuejobs.com
Vuejobs是一個專為VUE.JS開發人員和雇主設計的平台，幫助他們尋找工作和招聘人才，促進高效匹配。
DirectApply
directlyapply.com
我們以程式設計方式在數百個招聘委員會、利基網站和社交平台上發布您的職位，為您的職位找到合適的候選人。只需設定您的預算，然後只需為您收到的申請付費。
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs 是一款求職應用程式，提供全職及兼職工作，適用於零售、銷售、服務業等多個領域，已在新加坡、印尼、澳洲等國家上線。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly是一個連接專業人士與靈活工作機會的平台，提供職位應徵、網絡連結和技能提升的功能。
Idealist
idealist.org
理想主義者是一個連結理想主義者與非營利工作和志願機會的平台，提供求職、專業增長資源和社會影響信息。
The Ladders
theladders.com
梯子是一個求職平台，幫助高級專業人士尋找高薪工作，並提供高級搜索功能及申請工具，專注於機密性與專業精神。
WayUp
wayup.com
為合格且多樣化的候選人提供發現和聘用的行業領導者。尋找工作和實習機會、獲取職業建議並直接與頂級雇主聯繫。
cord
cord.co
Cord 是一種直接訊息工具，旨在幫助人們尋找工作機會。它允許用戶透過簡單直觀的訊息傳遞介面與潛在雇主或工作機會聯繫。 Cord 的一些主要功能包括： * 直接訊息傳遞：Cord 使用戶能夠直接向公司或個人發送有關職缺的訊息和溝通，無需傳統的職位申請或履歷。 * 個人化外展：使用者可以為特定雇主客製化訊息，突出他們的相關技能和經驗。 * 輕鬆追蹤：Cord 提供了一個集中平台來追蹤對話、跟進線索並管理求職流程。 * 匿名個人資料：使用者可以在 Cord 上建立個人資料，而無需透露其完整身份，從而使他們能夠謹慎地探索機會。 該平台旨在透過促進求職者和雇主之間的直接聯繫，使求職過程更加高效和個人化。透過利用直接訊息傳遞的力量，Cord 尋求為人們提供一種更具吸引力和更有效的方式來尋找下一份工作或職業機會。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個一體化的多元化招募平台，可協助企業有效招募多元化團隊。人才無處不在；機會不是。我們致力於快速改變這一現狀。未開發的領域是公司在招募多元化團隊時消除猜測的地方。這是他們轉變創造力、創新和成長的地方。他們將目標轉化為行動，以創造社會所需的改變。為什麼？因為多樣性不能等待，也不會等待。未來就像你。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow 是一款招聘工具，利用智能算法快速從 LinkedIn 中找出合適的候選人，節省招聘人員的時間和精力。
hackajob
hackajob.com
hackajob 是一個技術人才市場，幫助美國、英國和印度的企業組織更有效地招募優質人才。公司根據技能和偏好與高意圖的求職者進行匹配，而候選人則透過接受或拒絕面試請求私下探索工作機會 - 85% 的人在 48 小時內回覆。透過 Hackajob，領先的科技雇主將節省的時間重新投入採購中，透過量身定制的雇主品牌以及強大的多樣性和市場洞察來推動他們的科技招聘策略。 hackajob 由五個核心模組組成： 資料來源：在我們的私人人才市場中快速、大規模地尋找高品質的技術人才。隨選：快速、靈活、合規的合約招募。品牌：戰術性雇主品牌內容，可提高您對更廣泛科技受眾的吸引力。 DE&I：全面的內建解決方案可協助您實現 DE&I 目標。見解：獨特的市場數據和見解，可協助您制定技術招募策略。
WorkHQ
workhq.com
利用 WorkHQ 超過 1 億的專業人員庫、電子郵件和電話查找、批量外展以及申請人追蹤系統，加速您的招募。快速找到頂尖人才。
Jobsora
jobsora.com
Jobsora是一個求職平台，提供來自250多個招聘網站和雇主的工作列表，幫助用戶在全國範圍內搜尋各類職位。
Salesfolks
salesfolks.com
銷售人員是尋找和僱用銷售專業人員的主要目的地。立即利用我們超過 500 萬名銷售專業人員的數據來發展您的銷售團隊。使用最先進的數位聯合技術填充您的銷售招聘管道、邀請銷售候選人並推銷您的空缺銷售職位。簡而言之，銷售人員是擴大銷售團隊規模的最佳方式。
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job 是一個高科技求職平台，為求職者和自由職業者提供工作機會，並提供簡易註冊、雙語履歷下載及更多職場資源。
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical 是完全可自訂的移民和搬遷管理軟體，使全球流動專家、移民專家和人力資源團隊能夠透過自動化任務並為參與流程的所有各方提供最佳的使用者體驗來無縫管理國際招聘案例。
Journalism Jobs
journalismjobs.com
新聞工作是一個職位列表、職業建議和最新新聞新聞平台。
CareerOne
careerone.com.au
CareerOne 讓您搜尋數千份澳洲工作，找到您夢想的工作。 CareerOne 提供求職、履歷撰寫等工具，協助您找到工作！
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
加密工作清單是一個平台，提供加密貨幣及區塊鏈領域的工作機會，並定期更新職位列表。用戶可按類別和標準搜尋合適職位。
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays 是一個創新的人才市場平台，其使命是重新定義傳統的招募流程。 Enjoy Mondays 的創辦人旨在徹底改變招募方式，旨在使求職和招募更有效率、透明和公平。
FieldLevel
fieldlevel.com
FieldLevel 是一個運動網絡，教練和運動員在此相互聯繫，發現、創造和追求更高水平的機會。
HireBeen
hirebeen.com
我們的人工智慧平台將最相關的候選人與職位聯繫起來，從而根據共享職位獲得最佳的可用候選人庫。這有助於招募人員在招募過程中獲得經過篩選的候選人資料。
JobExpress
jobexpress.vn
在越南最大的招聘網站上更快地查找招聘和工作資訊。每天更新新職位。立即前往 JobExpress 了解
JOBITT
jobitt.com
JOBITT 幫助員工在全球找到頂級科技工作機會。候選人可以建立匿名個人資料，這樣他們的雇主就無法發現他們正在尋找工作，並且僅當他們對工作機會感興趣時才分享他們的聯絡資訊。
Jobs Lah
jobslah.com
推動您在新加坡＃1 AI驅動的工作網站中搜索您的求職。探索每天增加的新工作機會！ Joblah是新加坡新開發的搜索引擎和樞紐。 Jobslah致力於成為求職者的第一名求職站點，允許他們研究公司，選擇薪水，尋找工作並發布簡歷。我們每天嘗試將數百萬人與新的機會聯繫起來。在Jobslah，我們努力將求職者與雇主聯繫起來，並在他們的夢想產業中努力。我們在培訓和發展上進行了大量投資，以便您可以與我們的未來創造自己的未來，從而建立一個重要的職業。
Outdefine
outdefine.com
Outdefine 是一個去中心化的人才社區，它將 web3 專業人士與全球遠距工作和自由職業機會聯繫起來。 Outdefine 利用代幣來激勵和獎勵其成員的貢獻和成就。 Outdefine 還提供了一個學習新興技術以及與其他技術愛好者交流的平台。 Web3 是指下一代互聯網的術語，其中應用程式建構在去中心化協定和平台上，例如區塊鏈、智慧合約和點對點網路。 Web3 旨在創建一個更開放、透明和民主的網絡，讓使用者可以更好地控制自己的資料、身分和數位資產。如果您有興趣加入 Outdefine，您可以免費註冊並建立您的個人資料。然後，您可以瀏覽並申請工作、參加社區活動、賺取 DEFN 代幣以及獲得專屬福利和資源。 Outdefine 是推進您的職業生涯並與全球 web3 人才社群建立聯繫的好方法。
ReadySetHire
readysethire.com
透過消除招募和受聘過程中的猜測，將求職者與成長型企業聯繫起來。 ReadySetHire 的人工智慧輔助工具可提升您的體驗。
Talentvine
talentvine.co.uk
使用 Talentvine 的線上招募技術發布、管理、僱用和報告。透過為各種規模的企業專門建立的解決方案，Talentvine 可以幫助提高招募效率、招募速度並降低整體招募成本。
Monster
monster.com
Monster是一個求職平台，幫助用戶搜尋工作機會、獲取職業建議及進行簡歷建設。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor是一個求職平台，讓用戶匿名查看公司評價、工資數據及求職資訊，以幫助找到適合的工作。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。
Comparably
comparably.com
相比是一個提供員工評級和工作場所文化數據的平台，幫助求職者和雇主了解公司優缺點。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent是一個免費平台，幫助企業在全球範圍內尋找遠程自由職業者和代理機構，無需中介和手續費。
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs 是一個求職平台，幫助求職者瀏覽與其技能相匹配的工作機會，並方便地申請職位。
JOIN
join.com
Join.com是一款免費的人才吸引及求職者追蹤軟體，幫助中小企業優化招聘流程，並集中管理招聘活動。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob是一個簡易的找工作應用，幫助用戶尋找兼職與全職工作，並提供靈活的排班選擇和職業建議。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。
Talent.com
talent.com
Talent.com 應用程序提供企業招聘解決方案，幫助快速找到合適的人才，滿足招聘需求，並提供量身定制的候選人搜索策略。
talent.io
talent.io
talent.io 是一個連接技術人才與公司雇主的平台，提供工作機會發布、招聘管理和簡歷提交功能，支持尋找全職和自由職業工作。
Indeed
indeed.com
確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。
Techintern.io
techintern.io
聘請頂尖大學的最優秀的軟體專業學生。承包：僱用特定任務|實習：聘用一段時間|全職：僱用畢業生。與開發人員、設計師、專案經理、技術作家、社群經理等合作。
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte 是一款通過數據支持的評估工具，幫助企業在面試前檢測應徵者的真實技術能力，並提供詳細反饋，免費使用。
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io 是一款幫助求職者在科技公司尋找意義工作的應用程式，連結候選人和雇主，提供履歷篩選與推薦服務。
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter是一個在線招聘平台，幫助雇主管理求職者申請，並為求職者提供職位搜索與申請功能。
Zippia
zippia.com
Zippia是一個職業平台，幫助求職者尋找職業路徑、探索工作機會及了解就業市場，提供簡歷建構器及職業建議。
Naukiri
naukri.com
Naukri是一個求職平台，幫助用戶與各行業的雇主聯繫，搜尋並申請工作機會，提供簡歷上傳與職業建議等功能。
Job Today
jobtoday.com
今天的工作是求職平台，幫助用戶快速找到和申請職位，並為雇主提供招聘管理工具。
The Muse
themuse.com
與傳統招聘委員會相比，Muse 透過引人入勝的內容和品牌宣傳活動講述雇主品牌故事，幫助公司聘用多元化的合適人才，從而降低招聘成本、縮短招聘時間並提高保留率。 Muse 的人才搜尋和參與平台提供了端到端的招聘解決方案，該解決方案結合了可擴展的品牌放大工具、真實的品牌故事內容以及對我們精心策劃的由500 萬知識工作者組成的多元化社區的有針對性的訪問。
Jobicy
jobicy.com
Jobicy是一個線上職業平台，旨在連結尋找遠端工作的人才與提供此類職位的創新公司。
Jobcase
jobcase.com
Jobcase是一個支持求職者的社群平台，提供簡歷優化工具及求職資源，幫助用戶尋找工作機會和職業發展建議。
VanHack
vanhack.com
VanHack 可協助您從我們由超過 40 萬名候選人組成的全球社群中快速找到準備搬遷或遠距工作的高級技術專業人員。