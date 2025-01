求職網站 - 最受歡迎的應用程式 - 卡達

Indeed

indeed.com

Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎,於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎,它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月,Indeed.com 超過 Monster.com,成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年,Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位,並提供履歷發布和儲存服務。