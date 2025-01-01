求職網站 - 最受歡迎的應用程式 - 阿曼

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
求職網站，也稱為求職引擎，是旨在促進雇主和求職者之間聯繫的線上平台。雇主利用這些平台來宣傳他們想要填補的空缺職位，而求職者則訪問相應的網站或行動應用程式來探索可用的工作機會。這些網站通常託管由雇主直接發布的職位清單、匯總公司職業頁面的貼文或採用這兩種方法的組合。公司和人才中介機構利用求職網站來擴大職缺的知名度並吸引更廣泛的合格候選人。這些網站上職位發布的管理和購買通常由招聘人員或人力資源專業人員負責。 求職網站提供跨行業、地區和經驗水平的各種職位發布。用戶可以使用關鍵字、行業或工作角色過濾器以及地理位置偏好來優化職位搜索，以找到與其技能和職業目標相符的職位。這些平台還為招聘人員提供了寶貴的資源，使他們能夠及時了解行業趨勢、研究公司並擴展他們的專業網絡。
提議新的應用程式
Queros
app.qureos.com
我們的職位描述產生器可讓您建立精心設計的職位描述，準確反映該職位的職責和要求。 使用我們的工具，您可以自訂職位描述以符合您公司的語氣，幫助您吸引適合您組織的合適候選人。 使用我們的職位描述產生器創建專業、詳細的職位發布，在競爭激烈的就業市場中脫穎而出，從而節省時間和精力。
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob 是排名第一的免費、簡單的求職應用程序，可用於尋找兼職工作和全職工作、使工作申請更容易、獲得出色的職業建議等等。非常適合學生、青少年或任何需要彈性工作時間的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因為我們只提供小時工，所以它讓您的求職變得更容易。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor 是一個現任和前任員工匿名評論公司的網站。 Glassdoor 還允許用戶匿名提交和查看工資，以及在其平台上搜尋和申請工作。 2018年，該公司被日本公司Recruit Holdings以12億美元收購。該公司總部位於加州米爾谷，在芝加哥、倫敦和聖保羅等世界各地城市設有辦公室。
Naukiri
naukri.com
與 20,000 多家雇主建立聯繫。申請印度第一就業網站上頂級公司、行業和地點的數百萬個就業機會。線上申請。今天發布履歷。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一個一體化的早期人才招募平台，可以接觸到 1000 萬以上積極回應的學生和校友。在大學、社區大學和另類教育計畫（訓練營、企業學習計畫）中，當學生尋找符合自己興趣和技能的有意義的工作時，他們會從 Handshake 開始這趟旅程。在 Handshake 上認識您的下一位優秀員工。請求示範：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter 被美國雇主評為第一名*，它簡化了申請人跟踪，讓您輕鬆管理、篩選和評價候選人。儀表板可讓您查看個人資料、履歷、求職信等。您甚至可以整合自己的申請人追蹤系統，以便您的團隊可以使用他們知道的系統來無縫發布職位。 *基於 Trustpilot 對擁有超過 1,000 則評論的招聘網站的評級。
Monster
monster.com
Monster 是您工作和職業機會的來源。搜尋工作，閱讀 Monster 工作專家的職業建議，並尋找僱用和招聘建議。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
Job Today
jobtoday.com
Job Today — 招募與求職服務。申請越南的 10 個工作。每天都會增加新的職缺。只需幾秒鐘即可完成設定並在幾分鐘內開始與雇主聊天！
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Otta
otta.com
僅根據您的喜好進行配對。只有最令人興奮、創新和快速發展的公司。 奧塔幫助您找到那份工作。是您的完美搭配。立即發現您在令人興奮的新創公司中的最佳推薦。
Dice
dice.com
AI 求職信產生就在這裡！以最有效的方式增強您的應用程式並突出您的技能。 Dice 技術職業應用程式：找到您夢想的技術機會，快速受聘，並發展您的技術職業生涯......一切都在旅途中！
InfoJobs
infojobs.net
進來尋找最適合您的工作。進入西班牙領先的工作機會入口網站。資訊工作，永遠更好。
CareerBuilder
careerbuilder.com
直覺的申請人追蹤系統可協助您簡化招募流程並吸引優質候選人。
Talent.com
talent.com
透過 Talent.com 更快找到合適的人才。適合您企業的企業招募解決方案。對您的候選人搜尋平台抱有更多期待。尋找合格候選人的客製化策略以及更多觸手可及的資訊。透過我們基於活動的數位招募方法來滿足您的招募需求。透過 Talent.com 更明智地招募。
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
尋找世界上最好的遠距人才的免費方式。 Hubstaff Talent 是一個 100% 免費的資源，適合希望在全球範圍內尋找遠距人才的公司。沒有費用，沒有加價，沒有中間商。
talent.io
talent.io
Talent.io 是技術人才找到自己喜歡的工作以及公司建立優秀技術團隊的最簡單方法。我們的精選平台擁有一個由 10 萬名合格技術專業人士和歐洲 7,000 家公司組成的社群。我們支持長期和自由職業、現場和遠距工作，並已幫助 6,000 多名候選人找到了他們應得的工作。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
JOIN
join.com
Join.com 是一款免費的人才吸引和申請人追蹤軟體，可幫助中小型企業找到合適的人才。 Join 提供了一個簡化、協作和直覺的工具，可以優化歐洲及其他地區招募人員的招募流程。透過 Join，招募人員可以製作精美且有效的招募廣告，一鍵在領先的招募板上進行推廣，並集中管理招募流程。所有這一切都在眨眼之間並且免費！
Zippia
zippia.com
Zippia 是一個創新的職業平台，可幫助求職者發現新的職業道路、探索工作機會並獲得有關就業市場的寶貴見解。透過利用先進技術、數據驅動工具和個人化指導，Zippia 使用戶能夠就其職業和求職之旅做出明智的決策。該平台提供各種功能，例如全面的職位搜尋引擎、客製化的職位推薦、薪資比較工具和詳細的公司簡介。借助 Zippia，使用者可以增強求職體驗，與潛在雇主建立聯繫，並最終找到與其技能、經驗和職業目標相符的完美工作。
GrabJobs
grabjobs.co
排名第一的兼職和全職工作應用程序 尋找您附近的工作：零售、銷售、行銷、業務流程外包、餐飲、飯店、活動、物流、會計、醫療保健、技術、工程、倉儲等。 GrabJobs 目前在新加坡、印尼、澳洲、馬來西亞、菲律賓和泰國提供
The Ladders
theladders.com
透過 Ladders 職位搜尋找到薪水最高的職位，其收入比其他職位網站高出 3 倍。立即透過 Ladders $100K+ Club 推進您的職業生涯。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億...
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv 使用自動化幫助您將面試次數增加 3 倍。 上傳您的履歷，選擇您想要的工作類型，然後按開始！ Loopcv 每天都會代表您大量申請。
Triplebyte
triplebyte.com
履歷並不是真實技術技能的可靠指標。使用 Triplebyte 的數據支援評估來識別技術熟練的申請人，然後再在技術篩選上浪費時間。 Screen 使用 Triplebyte 的標準化、有數據支援的技術評估來衡量申請人的實際技術技能。這有助於減少浪費的採訪，並從代表性不足的背景中發現隱藏的寶石。我們使用來自 1,000 多家公司的 200,000 多次訪談的資料建立了評估，並使用先進的 ML 技術對其進行了訓練。由於它是標準化的，並且根據真實的招募結果進行了培訓，因此該評估可以高度預測哪些候選人將在您的流程中表現出色。測試壓力低、適應性強（如 GRE），只需 30 分鐘即可完成。這就是為什麼超過 ...
Jobicy
jobicy.com
Jobicy 是一個線上職涯平台，致力於將尋求遠距職業的人才與提供這些職位的創新、具有前瞻性的公司聯繫起來。如果您正在招募遠距工作並希望成為我們的客戶，我們很樂意與您合作。如果您想建立公司簡介或與全球遠距工作社群建立聯繫，我們也可以為您提供協助。我們的使命是幫助優秀的個人與優秀的公司建立聯繫。為您難以填補的利基職位找到完美的人選。要知道您接觸到的每位候選人都是合格的，並且對您提供的機會類型感興趣。請放心，來自世界各地的合格候選人都會看到您的職位清單。建立您的品牌以招募最優秀的人才。
Jobsora
jobsora.com
Jobsora - 該網站的主要且唯一目標是幫助找到一份好工作。您可以在Jobsora上找到全國範圍內的相關職缺。我們每天都會從 250 多個就業網站和直接雇主處獲得新的職缺。
Underdog.io
underdog.io
Underdog.io 開發的軟體可以幫助求職者在科技公司找到有意義的工作。自 2014 年 4 月推出以來，我們已將數千名候選人與紐約和舊金山的數百家成長型組織聯繫起來。候選人向 Underdog.io 發送簡歷和其他基本資訊。 Underdog.io 結合人類智慧和技術，對候選人進行審查和排名，並每周向我們的招聘網絡發送一批精選的候選人。創辦人和招募經理直接聯繫候選人並引導他們完成正常的內部招募流程。
Idealist
idealist.org
理想主義者：非營利工作、志願服務等 Idealist 將數以百萬計的理想主義者（想要做好事的人）與世界各地的行動和合作機會聯繫起來。
Niceboard
niceboard.co
Niceboard 是一款現代且易於使用的求職板軟體。 Niceboard 具有成本效益，具有漂亮的可自訂主題和強大的管理介面，讓您在幾分鐘內設定自己的工作板。註冊我們的 7 天免費試用並嘗試魔法！
Built In
builtin.com
內建是全國新創公司和科技公司的線上社群。尋找國家科技領域的創業工作、科技新聞和活動。
VanHack
vanhack.com
VanHack 可協助您從我們由超過 40 萬名候選人組成的全球社群中快速找到準備搬遷或遠距工作的高級技術專業人員。
Techintern.io
techintern.io
聘請頂尖大學的最優秀的軟體專業學生。承包：僱用特定任務|實習：聘用一段時間|全職：僱用畢業生。與開發人員、設計師、專案經理、技術作家、社群經理等合作。
Comparably
comparably.com
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Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job 是同類中第一個高科技入口網站，為求職者和自由工作者提供就業機會。雇主、專案所有者、全職員工和自由工作者都聚集在一個屋簷下，創造一種滿足當今業務需求的新工作體驗。此入口網站為求職者提供各種服務，包括簡單的註冊流程、免費下載的雙語履歷文件、簡單的影片履歷表製作器、優質職位、個人資料績效指標和職業資源。它還為雇主提供各種服務，例如無限制地存取數百萬份履歷、免費職位發布、人力資源工具包和整合 ATS。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow 可協助招募人員在幾分鐘內從 LinkedIn 找到傑出人才。 Tapflow 的智慧演算法無需在 LinkedIn 上進行大量手動過濾和單獨評估個人資料，而是可以立即找出任何職位的熱門個人資料。
Jobcase
jobcase.com
加入 Jobcase，這是一個線上社區，數百萬員工在這裡相互聯繫，共同尋找機會。與其他員工聯繫，尋找工作、獲得幫助以及工作生活各個方面的建議。
Vuejobs
vuejobs.com
Vue.js 職位是僱用或被雇用為 Vue.js 開發人員的最佳場所。尋找 Vue.js 人才並接觸數千名開發人員。
HireBeen
hirebeen.com
我們的人工智慧平台將最相關的候選人與職位聯繫起來，從而根據共享職位獲得最佳的可用候選人庫。這有助於招募人員在招募過程中獲得經過篩選的候選人資料。
The Muse
themuse.com
與傳統招聘委員會相比，Muse 透過引人入勝的內容和品牌宣傳活動講述雇主品牌故事，幫助公司聘用多元化的合適人才，從而降低招聘成本、縮短招聘時間並提高保留率。 Muse 的人才搜尋和參與平台提供了端到端的招聘解決方案，該解決方案結合了可擴展的品牌放大工具、真實的品牌故事內容以及對我們精心策劃的由500 萬知識工作者組成的多元化社區的有針對性的訪問。
Outdefine
outdefine.com
Outdefine 是一個去中心化的人才社區，它將 web3 專業人士與全球遠距工作和自由職業機會聯繫起來。 Outdefine 利用代幣來激勵和獎勵其成員的貢獻和成就。 Outdefine 還提供了一個學習新興技術以及與其他技術愛好者交流的平台。 Web3 是指下一代互聯網的術語，其中應用程式建構在去中心化協定和平台上，例如區塊鏈、智慧合約和點對點網路。 Web3 旨在創建一個更開放、透明和民主的網絡，讓使用者可以更好地控制自己的資料、身分和數位資產。如果您有興趣加入 Outdefine，您可以免費註冊並建立您的個人資料。然後，您可以瀏覽並申請工作、參加社區活動、賺取 DEFN 代幣以及獲得...
JOBITT
jobitt.com
JOBITT 幫助員工在全球找到頂級科技工作機會。候選人可以建立匿名個人資料，這樣他們的雇主就無法發現他們正在尋找工作，並且僅當他們對工作機會感興趣時才分享他們的聯絡資訊。
Enjoy Mondays
enjoymondays.com
Enjoy Mondays 是一個創新的人才市場平台，其使命是重新定義傳統的招募流程。 Enjoy Mondays 的創辦人旨在徹底改變招募方式，旨在使求職和招募更有效率、透明和公平。
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cryptojobslist.com
CryptoJobsList 上有新的加密工作、Web3 工作和區塊鏈工作——尋找和發布工作的領先網站。只需點擊幾下即可與正在招聘的公司建立聯繫，並開始您在該行業的下一次體驗。每日更新！
Journalism Jobs
journalismjobs.com
新聞工作是一個職位列表、職業建議和最新新聞新聞平台。
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical 是完全可自訂的移民和搬遷管理軟體，使全球流動專家、移民專家和人力資源團隊能夠透過自動化任務並為參與流程的所有各方提供最佳的使用者體驗來無縫管理國際招聘案例。
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salesfolks.com
銷售人員是尋找和僱用銷售專業人員的主要目的地。立即利用我們超過 500 萬名銷售專業人員的數據來發展您的銷售團隊。使用最先進的數位聯合技術填充您的銷售招聘管道、邀請銷售候選人並推銷您的空缺銷售職位。簡而言之，銷售人員是擴大銷售團隊規模的最佳方式。
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hackajob 是一個技術人才市場，幫助美國、英國和印度的企業組織更有效地招募優質人才。公司根據技能和偏好與高意圖的求職者進行匹配，而候選人則透過接受或拒絕面試請求私下探索工作機會 - 85% 的人在 48 小時內回覆。透過 Hackajob，領先的科技雇主將節省的時間重新投入採購中，透過量身定制的雇主品牌以及強大的多樣性和市場洞察來推動他們的科技招聘策略。 hackajob 由五個核心模組組成： 資料來源：在我們的私人人才市場中快速、大規模地尋找高品質的技術人才。隨選：快速、靈活、合規的合約招募。品牌：戰術性雇主品牌內容，可提高您對更廣泛科技受眾的吸引力。 DE&I：全面的內建解決方案可協...
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個一體化的多元化招募平台，可協助企業有效招募多元化團隊。人才無處不在；機會不是。我們致力於快速改變這一現狀。未開發的領域是公司在招募多元化團隊時消除猜測的地方。這是他們轉變創造力、創新和成長的地方。他們將目標轉化為行動，以創造社會所需的改變。為什麼？因為多樣性不能等待，也不會等待。未來就像你。
cord
cord.co
Cord 是一種直接訊息工具，旨在幫助人們尋找工作機會。它允許用戶透過簡單直觀的訊息傳遞介面與潛在雇主或工作機會聯繫。 Cord 的一些主要功能包括： * 直接訊息傳遞：Cord 使用戶能夠直接向公司或個人發送有關職缺的訊息和溝通，無需傳統的職位申請或履歷。 * 個人化外展：使用者可以為特定雇主客製化訊息，突出他們的相關技能和經驗。 * 輕鬆追蹤：Cord 提供了一個集中平台來追蹤對話、跟進線索並管理求職流程。 * 匿名個人資料：使用者可以在 Cord 上建立個人資料，而無需透露其完整身份，從而使他們能夠謹慎地探索機會。 該平台旨在透過促進求職者和雇主之間的直接聯繫，使求職過程更加高效和個...
WayUp
wayup.com
為合格且多樣化的候選人提供發現和聘用的行業領導者。尋找工作和實習機會、獲取職業建議並直接與頂級雇主聯繫。
PowerToFly
powertofly.com
在工作內外找到歸屬感。申請空缺職位、與招聘經理建立聯繫、與不同的專業人士聯繫、提陞技能等等——所有這一切都可以在您舒適的家中（或任何地方！）
DirectApply
directlyapply.com
我們以程式設計方式在數百個招聘委員會、利基網站和社交平台上發布您的職位，為您的職位找到合適的候選人。只需設定您的預算，然後只需為您收到的申請付費。
Talentvine
talentvine.co.uk
使用 Talentvine 的線上招募技術發布、管理、僱用和報告。透過為各種規模的企業專門建立的解決方案，Talentvine 可以幫助提高招募效率、招募速度並降低整體招募成本。
ReadySetHire
readysethire.com
透過消除招募和受聘過程中的猜測，將求職者與成長型企業聯繫起來。 ReadySetHire 的人工智慧輔助工具可提升您的體驗。
Jobs Lah
jobslah.com
在新加坡排名第一的人工智慧求職網站上推動您的求職。探索每天新增的新工作機會！ JobsLah 是一個新開發的搜尋引擎和新加坡就業中心。 JobsLah 致力於成為求職者排名第一的求職網站，讓他們能夠研究公司、選擇薪資、尋找工作並發布履歷。我們每天都努力為數百萬人提供新的機會。在JobsLah，我們努力將求職者與其雇主聯繫起來，並在他們夢想的行業中奮鬥。我們在培訓和發展方面進行了大量投資，以便您可以與我們一起創造您的未來，建立您獨特的重要職業生涯。
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