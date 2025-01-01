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職務說明管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

職位描述管理軟體有助於組織內職位描述詳細資訊的建置、組織和儲存。它支援人力資源人員和招募經理制定職位描述，提供文字分析、關鍵字優化和法規遵循等功能。這些工具為員工和經理明確了角色和期望，作為進行績效評估的框架。 職位描述管理解決方案通常在人力資源部門使用，可以整合到招募平台或獨立使用。它們通常與申請人追蹤系統 (ATS)、招聘自動化軟體和核心人力資源系統無縫連接。

提議新的應用程式


ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。

Personio

Personio

personio.de

Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。

Factorial

Factorial

factorialhr.com

階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。

Workable

Workable

workable.com

Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires是一款易於使用的申請人跟踪系統，提供免費計劃，集成Gmail與日曆，協助快速吸引、面試及招聘候選人。

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com是薪酬管理平台，幫助企業制定競爭性薪酬策略，提供可靠薪資數據、分析工具及績效管理整合。

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe 是一款招聘管理工具，簡化企業的招聘過程，包括篩選、面試和入職。適用於小時工招聘，如餐廳和零售業。

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。

TalVista

TalVista

talvista.com

TalVista是一個SaaS平台，幫助公司在招聘過程中增強多樣性，透過優化工作描述、編輯簡歷和結構化面試來減少偏見。

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity是一個招聘平台，透過AI幫助公司和求職者連結，提供就業和合同機會，以及社群功能和免費優惠。

UInclude

UInclude

uinclude.com

UInclude 是一個平台，利用數據和行為心理學改善招聘流程，提升候選人質量和多樣性，並優化招聘材料以促進申請率。

HireLogic

HireLogic

hirelogic.com

HireLogic是一款AI面試分析應用，提供自動筆記和見解，使招聘更高效並減少偏見。

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

Datapeople應用程式透過提供正確的數據，幫助企業優化內部招聘流程，吸引并進一步篩選合格且多樣化的候選人。

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

WizeHire是一款招聘平台，簡化職位發布、候選應用和團隊協作，幫助企業更有效地管理招聘流程和增強團隊建設。

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