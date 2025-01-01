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最受歡迎 最近新增 職務說明管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

職位描述管理軟體有助於組織內職位描述詳細資訊的建置、組織和儲存。它支援人力資源人員和招募經理制定職位描述，提供文字分析、關鍵字優化和法規遵循等功能。這些工具為員工和經理明確了角色和期望，作為進行績效評估的框架。 職位描述管理解決方案通常在人力資源部門使用，可以整合到招募平台或獨立使用。它們通常與申請人追蹤系統 (ATS)、招聘自動化軟體和核心人力資源系統無縫連接。