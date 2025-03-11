職務說明管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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UInclude 是一個為雇主提供最公平、最有效的招募流程的平台。我們基於數據和行為心理學研究的技術驅動解決方案可幫助組織提高候選人庫的品質和多樣性，同時在此過程中節省時間和金錢。 UInclude 的包容性寫作工具優化了招募材料，以提高吸引力和申請率。它識別出性別偏見和種族排斥語言的每一個實例，並有助於將包容性主題納入職位描述中。