職務說明管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
職位描述管理軟體有助於組織內職位描述詳細資訊的建置、組織和儲存。它支援人力資源人員和招募經理制定職位描述，提供文字分析、關鍵字優化和法規遵循等功能。這些工具為員工和經理明確了角色和期望，作為進行績效評估的框架。 職位描述管理解決方案通常在人力資源部門使用，可以整合到招募平台或獨立使用。它們通常與申請人追蹤系統 (ATS)、招聘自動化軟體和核心人力資源系統無縫連接。
提議新的應用程式
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
UInclude
uinclude.com
UInclude 是一個為雇主提供最公平、最有效的招募流程的平台。我們基於數據和行為心理學研究的技術驅動解決方案可幫助組織提高候選人庫的品質和多樣性，同時在此過程中節省時間和金錢。 UInclude 的包容性寫作工具優化了招募材料，以提高吸引力和申請率。它識別出性別偏見和種族排斥語言的每一個實例，並有助於將包容性主題納入職位描述中。
TalVista
talvista.com
TalVista 是一個基於 SaaS 的多元化招募決策支援平台。 TalVista 具有獨特的優勢，可以幫助公司增加多元化候選人庫，並增加多元化候選人根據其經驗、技能和資格通過招聘流程的可能性，而不是因其性別、種族、民族、取向而被拒絕。透過技術，多元化訓練得到加強，並且能夠改變行為，而不是依賴理論或成員的記憶。 TalVista 透過三種方式改善多元化招募。職位描述優化－透過職位描述優化，我們會根據研究分析職位描述並識別有問題的詞語，這些詞語已被證明會阻礙代表性不足的申請人申請職位。與市場上的其他平台相比，我們是唯一超越性別平等的平台，可確保該職位吸引最廣泛、最多樣化的申請人群體。修訂履歷審核－我們已將審核候選人履歷的過程數位化。我們處理 PDF 和 MSWord 文件並識別簡歷中的個人識別資訊。然後，我們會編輯「封鎖」候選人姓名、個人識別 URL 和電子郵件地址。可以啟用額外的編輯來「封鎖」照片、學校/大學和公司名稱。招募經理根據技能和經驗進行審核，而不是專注於可能表示性別、種族或民族的名字。沒有其他平台會對原始履歷進行編輯。結構化面試－我們的結構化面試讓面試官專注於最重要的事情，也就是工作的核心標準。可以根據面試官的專業知識向他們分配問題。面試官有權專注於每個回答並在每個回答中收集重要筆記，然後在候選人被請假後在評分過程中參考這些筆記。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一個由人工智慧支援的公司和個人招募平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 軟體充分尋找就業或簽約人才，該軟體與世界上最大的不斷發展的專業社群之一相連。人們和求職者可以加入 SupportFinity 來尋找工作或項目，並與同事和朋友建立聯繫。 SupportFinity 社群提供工作和專案的存取權限以及許多其他免費福利，例如獎金、部落格和存取僅限社群的功能。
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic 是為人力資源和人力資源組織提供人工智慧面試分析的領導者。只需邀請 HireLogic AI 收聽影片、電話或面對面採訪即可獲得自動化筆記和見解。適用於任何規模的組織。
Datapeople
datapeople.io
合適的候選人應該會來找您。 入境招聘是最公平、最有效的招募方式。但如果沒有正確的情報，你就無法吸引或推進合格的、多元化的候選人庫。數據人會改變您的招募流程，使入站成為您候選人和員工的最佳來源，而不是造成混亂的根源。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一個屢獲殊榮的端到端招募平台，它將創新軟體與您所需的實踐專家支援相結合，讓您充滿信心地發展您的團隊。超過 18,000 家企業信賴 Wizehire 來幫助其團隊發展。
Salary.com
salary.com
Salary.com是薪酬管理平台，幫助企業制定競爭性薪酬策略，提供可靠薪資數據、分析工具及績效管理整合。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款易於使用的申請人跟踪系統，提供免費計劃，集成Gmail與日曆，協助快速吸引、面試及招聘候選人。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
HigherMe
higherme.com
HigherMe 是一款招聘管理工具，簡化企業的招聘過程，包括篩選、面試和入職。適用於小時工招聘，如餐廳和零售業。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。