職務說明管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏拉圭

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階乘是一個多合一的軟件，可幫助您在一個集中式系統中管理時間，人才和文檔，以節省您的時間，消除錯誤並帶領您取得成功。基於云云的人力資源軟件是為中小型企業（SMB）設計的，您將通過使用簡單而直觀的界面解決問題來忘記電子表格，該界面使您可以優化和數字化所有手動流程。一個完整的人力資源解決方案，通過提供信息和見解來幫助公司改善管理和降低成本，從而自動化，簡化和簡化行政流程。 - 時鐘在：只需幾次水龍頭即可無縫跟踪您的出勤率，並輕鬆地為各種項目和工作地點分配時間表。 - 缺席管理：毫不費力地要求假期，醫療和個人葉子，在經理批准後及時接收通知。此外，團隊經理可以批准或拒絕移動應用程序中的請求。 - 班次：通過審查您即將到來的工作轉變或團隊的工作方式來維護組織。 - 社交：訪問有價值的公司信息，包括新聞，活動，新木匠，生日等。 - 文檔：通過應用程序安全地查看，上傳和簽署重要文檔。 - 費用：通過捕獲收據照片並直接監視應用程序中的批准過程來快速提交您的費用。 - 任務：通過有效審查和管理待處理任務來掌握責任。 - 日曆：以方便的日曆格式查看隊友的可用性，以有效地計劃。 - 員工目錄和個人資料：在更新您自己的相關信息的同時探索您的同事的角色和聯繫方式。確保詳細信息的準確性，例如您的地址或銀行帳戶更改可能會影響您的工資單。