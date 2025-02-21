職務說明管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多哥

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職位描述管理軟體有助於組織內職位描述詳細資訊的建置、組織和儲存。它支援人力資源人員和招募經理制定職位描述，提供文字分析、關鍵字優化和法規遵循等功能。這些工具為員工和經理明確了角色和期望，作為進行績效評估的框架。 職位描述管理解決方案通常在人力資源部門使用，可以整合到招募平台或獨立使用。它們通常與申請人追蹤系統 (ATS)、招聘自動化軟體和核心人力資源系統無縫連接。
提議新的應用程式
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
UInclude
uinclude.com
UInclude 是一個為雇主提供最公平、最有效的招募流程的平台。我們基於數據和行為心理學研究的技術驅動解決方案可幫助組織提高候選人庫的品質和多樣性，同時在此過程中節省時間和金錢。 UInclude 的包容性寫作工具優化了招募材料，以提高吸引力和申請率。它識別出性別偏見和種族排斥語言的每一個實例，並有助於將包容性主題納入職位描述中。
TalVista
talvista.com
TalVista 是一個基於 SaaS 的多元化招募決策支援平台。 TalVista 具有獨特的優勢，可以幫助公司增加多元化候選人庫，並增加多元化候選人根據其經驗、技能和資格通過招聘流程的可能性，而不是因其性別、種族、民族、取向而被拒絕。透過技術，多元化訓練得到加強，並且能夠改變行為，而不是依賴理論或成員的記憶。 TalVista 透過三種方式改善多元化招募。職位描述優化－透過職位描述優化，我們會根據研究分析職位描述並識別有問題的詞語，這些詞語已被證明會阻礙代表性不足的申請人申請職位。與市場上的其他平台相比，我們是唯一超越性別平等的平台，可確保該職位吸引最廣泛、最多樣化的申請人群體。修訂履歷審核－我們已將審核候選人履歷的過程數位化。我們處理 PDF 和 MSWord 文件並識別簡歷中的個人識別資訊。然後，我們會編輯「封鎖」候選人姓名、個人識別 URL 和電子郵件地址。可以啟用額外的編輯來「封鎖」照片、學校/大學和公司名稱。招募經理根據技能和經驗進行審核，而不是專注於可能表示性別、種族或民族的名字。沒有其他平台會對原始履歷進行編輯。結構化面試－我們的結構化面試讓面試官專注於最重要的事情，也就是工作的核心標準。可以根據面試官的專業知識向他們分配問題。面試官有權專注於每個回答並在每個回答中收集重要筆記，然後在候選人被請假後在評分過程中參考這些筆記。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一個由人工智慧支援的公司和個人招募平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 軟體充分尋找就業或簽約人才，該軟體與世界上最大的不斷發展的專業社群之一相連。人們和求職者可以加入 SupportFinity 來尋找工作或項目，並與同事和朋友建立聯繫。 SupportFinity 社群提供工作和專案的存取權限以及許多其他免費福利，例如獎金、部落格和存取僅限社群的功能。
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic 是為人力資源和人力資源組織提供人工智慧面試分析的領導者。只需邀請 HireLogic AI 收聽影片、電話或面對面採訪即可獲得自動化筆記和見解。適用於任何規模的組織。
Datapeople
datapeople.io
合適的候選人應該會來找您。 入境招聘是最公平、最有效的招募方式。但如果沒有正確的情報，你就無法吸引或推進合格的、多元化的候選人庫。數據人會改變您的招募流程，使入站成為您候選人和員工的最佳來源，而不是造成混亂的根源。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一個屢獲殊榮的端到端招募平台，它將創新軟體與您所需的實踐專家支援相結合，讓您充滿信心地發展您的團隊。超過 18,000 家企業信賴 Wizehire 來幫助其團隊發展。
Salary.com
salary.com
Salary.com 是提供雇主報告的有關員工薪酬水平以及薪酬相關最佳實踐、趨勢和政策的可靠資訊的領先目的地。我們基於雲端的軟體和無與倫比的領域知識可幫助各種規模的企業簡化人與人之間的聯繫，並支付費用以贏得人才之戰，同時為個人提供他們需要的工具、建議和數據，以了解並充分發揮其收入潛力。
100Hires
100hires.com
使用者友善的申請人追蹤系統：免費方案、Gmail 和日曆整合。更快吸引、面試和聘用最優秀的候選人。被新創公司、中小企業以及西門子和麥格納等大公司使用。建立您的簡歷資料庫：簡歷解析器、csv 匯入、重複檢測器。發送大量電子郵件活動。安排並進行面試，並對面試官進行回饋提醒。看板可視化您的招募管道。 Chrome 擴充功能可從 Linkedin、Github 等匯入候選人。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
HigherMe
higherme.com
HighMe 讓您可以隨時隨地透過任何裝置輕鬆找到、篩選、面試和入職員工。利用工具和技術來快速審查申請人、安排面試、管理所有招聘委員會帖子以及完成新員工的文書工作，從而減少招聘時間和成本。 HighMe 專為僱用小時工的企業（例如餐廳和零售店）而設計。透過自動求職板重新發布、行動優先申請人追蹤系統、文字到應用技術、一鍵式面試安排、視訊求職信、品牌職業頁面、自訂應用程式和基於雲端的文書工作，隨時隨地進行招募。立即註冊，每次招聘可節省 6 小時，面試缺席率減少 67%，每年最多可節省 3,600 美元。
Factorial
factorialhr.com
階乘是一個多合一的軟件，可幫助您在一個集中式系統中管理時間，人才和文檔，以節省您的時間，消除錯誤並帶領您取得成功。基於云云的人力資源軟件是為中小型企業（SMB）設計的，您將通過使用簡單而直觀的界面解決問題來忘記電子表格，該界面使您可以優化和數字化所有手動流程。一個完整的人力資源解決方案，通過提供信息和見解來幫助公司改善管理和降低成本，從而自動化，簡化和簡化行政流程。 - 時鐘在：只需幾次水龍頭即可無縫跟踪您的出勤率，並輕鬆地為各種項目和工作地點分配時間表。 - 缺席管理：毫不費力地要求假期，醫療和個人葉子，在經理批准後及時接收通知。此外，團隊經理可以批准或拒絕移動應用程序中的請求。 - 班次：通過審查您即將到來的工作轉變或團隊的工作方式來維護組織。 - 社交：訪問有價值的公司信息，包括新聞，活動，新木匠，生日等。 - 文檔：通過應用程序安全地查看，上傳和簽署重要文檔。 - 費用：通過捕獲收據照片並直接監視應用程序中的批准過程來快速提交您的費用。 - 任務：通過有效審查和管理待處理任務來掌握責任。 - 日曆：以方便的日曆格式查看隊友的可用性，以有效地計劃。 - 員工目錄和個人資料：在更新您自己的相關信息的同時探索您的同事的角色和聯繫方式。確保詳細信息的準確性，例如您的地址或銀行帳戶更改可能會影響您的工資單。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近3,000個組織招募，坡道，認識和留住員工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以來，成千上萬的公司可以通過在員工旅程的每個階段增強人們的能力來最大化人才。 ClearCompany集成了數據驅動的最佳實踐，專家知識的內容以及量身定制的軟件工具，以招募，坡道，識別和保留員工，團結人員和流程以取得業務成功。當人力資源擁有準確計劃，執行人們的計劃所需的工具時，才能實現人才的最大化，並故意建立文化 - 這些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一個全光譜的人才管理平台，可通過團結人員，平台和流程來幫助組織實現其任務，以最大程度地提高員工的才華。它獨特的方法使公司任務成為每個客戶人才流程的中心。作為唯一統一招聘，入職，績效管理和員工參與度的人力資源軟件提供商，ClearCompany平台為整個員工生命週期的組織提供了支持。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人員管理功能（薪資、人力資源、時間、人才和福利）。 • 可靠的合規性：我們領先業界的安全性可確保您的資料安全，同時我們深厚的合規性專業知識和解決方案可協助您保護您的業務。 • 易於使用：觸手可及的創新、易於使用的功能，讓您能夠輕鬆地以符合您需求的方式工作，同時還為您的員工提供更好的體驗• 洞察工作流程：充滿信心地做出決策，來自業內最豐富、最強大的勞動力資料庫的見解。 • 整合且互聯的生態系統：利用最大的人力資源生態系統擴展您的人員管理能力，該生態系統可輕鬆、安全地與領先的第三方解決方案整合。輕鬆與會計師、經紀人和金融提供者等重要合作夥伴建立聯繫。工資單。利用專為幫助您經營業務並滿足合規性需求而建造的一體化套件，節省時間並減少錯誤。