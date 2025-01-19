職務說明管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 卡達

TalVista

talvista.com

TalVista 是一個基於 SaaS 的多元化招募決策支援平台。 TalVista 具有獨特的優勢，可以幫助公司增加多元化候選人庫，並增加多元化候選人根據其經驗、技能和資格通過招聘流程的可能性，而不是因其性別、種族、民族、取向而被拒絕。透過技術，多元化訓練得到加強，並且能夠改變行為，而不是依賴理論或成員的記憶。 TalVista 透過三種方式改善多元化招募。職位描述優化－透過職位描述優化，我們會根據研究分析職位描述並識別有問題的詞語，這些詞語已被證明會阻礙代表性不足的申請人申請職位。與市場上的其他平台相比，我們是唯一超越性別平等的平台，可確保該職位吸引最廣泛、最多樣化的申請人群體。修訂履歷審核－我們已將審核候選人履歷的過程數位化。我們處理 PDF 和 MSWord 文件並識別簡歷中的個人識別資訊。然後，我們會編輯「封鎖」候選人姓名、個人識別 URL 和電子郵件地址。可以啟用額外的編輯來「封鎖」照片、學校/大學和公司名稱。招募經理根據技能和經驗進行審核，而不是專注於可能表示性別、種族或民族的名字。沒有其他平台會對原始履歷進行編輯。結構化面試－我們的結構化面試讓面試官專注於最重要的事情，也就是工作的核心標準。可以根據面試官的專業知識向他們分配問題。面試官有權專注於每個回答並在每個回答中收集重要筆記，然後在候選人被請假後在評分過程中參考這些筆記。