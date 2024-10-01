職務說明管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 模里西斯

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職位描述管理軟體有助於組織內職位描述詳細資訊的建置、組織和儲存。它支援人力資源人員和招募經理制定職位描述，提供文字分析、關鍵字優化和法規遵循等功能。這些工具為員工和經理明確了角色和期望，作為進行績效評估的框架。 職位描述管理解決方案通常在人力資源部門使用，可以整合到招募平台或獨立使用。它們通常與申請人追蹤系統 (ATS)、招聘自動化軟體和核心人力資源系統無縫連接。
提議新的應用程式
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 W...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
100Hires
100hires.com
使用者友善的申請人追蹤系統：免費方案、Gmail 和日曆整合。更快吸引、面試和聘用最優秀的候選人。被新創公司、中小企業以及西門子和麥格納等大公司使用。建立您的簡歷資料庫：簡歷解析器、csv 匯入、重複檢測器。發送大量電子郵件活動。安排並進行面試，並對面試官進行回饋提醒。看板可視化您的招募管道。 Chrome 擴充功能可從 Linkedin、Github 等匯入候選人。
Salary.com
salary.com
Salary.com 是提供雇主報告的有關員工薪酬水平以及薪酬相關最佳實踐、趨勢和政策的可靠資訊的領先目的地。我們基於雲端的軟體和無與倫比的領域知識可幫助各種規模的企業簡化人與人之間的聯繫，並支付費用以贏得人才之戰，同時為個人提供他們需要的工具、建議和數據，以了解並充分發揮其收入潛力。
HigherMe
higherme.com
HighMe 讓您可以隨時隨地透過任何裝置輕鬆找到、篩選、面試和入職員工。利用工具和技術來快速審查申請人、安排面試、管理所有招聘委員會帖子以及完成新員工的文書工作，從而減少招聘時間和成本。 HighMe 專為僱用小時工的企業（例如餐廳和零售店）而設計。透過自動求職板重新發布、行動優先申請人追蹤系統、文字到應用技術、一鍵式面試安排、視訊求職信、品牌職業頁面、自訂應用程式和基於雲端的文書工作，隨時隨地進行招募。立即註冊，每次招聘可節省 6 小時，面試缺席率減少 67%，每年最多可節省 3,600 美元。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
TalVista
talvista.com
TalVista 是一個基於 SaaS 的多元化招募決策支援平台。 TalVista 具有獨特的優勢，可以幫助公司增加多元化候選人庫，並增加多元化候選人根據其經驗、技能和資格通過招聘流程的可能性，而不是因其性別、種族、民族、取向而被拒絕。透過技術，多元化訓練得到加強，並且能夠改變行為，而不是依賴理論或成員的記憶。 TalVista 透過三種方式改善多元化招募。職位描述優化－透過職位描述優化，我們會根據研究分析職位描述並識別有問題的詞語，這些詞語已被證明會阻礙代表性不足的申請人申請職位。與市場上的其他平台相比，我們是唯一超越性別平等的平台，可確保該職位吸引最廣泛、最多樣化的申請人群體。修訂履歷審...
UInclude
uinclude.com
UInclude 是一個為雇主提供最公平、最有效的招募流程的平台。我們基於數據和行為心理學研究的技術驅動解決方案可幫助組織提高候選人庫的品質和多樣性，同時在此過程中節省時間和金錢。 UInclude 的包容性寫作工具優化了招募材料，以提高吸引力和申請率。它識別出性別偏見和種族排斥語言的每一個實例，並有助於將包容性主題納入職位描述中。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一個由人工智慧支援的公司和個人招募平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 軟體充分尋找就業或簽約人才，該軟體與世界上最大的不斷發展的專業社群之一相連。人們和求職者可以加入 SupportFinity 來尋找工作或項目，並與同事和朋友建立聯繫。 SupportFinity 社群提供工作和專案的存取權限以及許多其他免費福利，例如獎金、部落格和存取僅限社群的功能。
HireLogic
hirelogic.com
HireLogic 是為人力資源和人力資源組織提供人工智慧面試分析的領導者。只需邀請 HireLogic AI 收聽影片、電話或面對面採訪即可獲得自動化筆記和見解。適用於任何規模的組織。
Datapeople
datapeople.io
合適的候選人應該會來找您。 入境招聘是最公平、最有效的招募方式。但如果沒有正確的情報，你就無法吸引或推進合格的、多元化的候選人庫。數據人會改變您的招募流程，使入站成為您候選人和員工的最佳來源，而不是造成混亂的根源。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一個屢獲殊榮的端到端招募平台，它將創新軟體與您所需的實踐專家支援相結合，讓您充滿信心地發展您的團隊。超過 18,000 家企業信賴 Wizehire 來幫助其團隊發展。