求職板軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
求職板軟體允許用戶創建和管理將雇主與求職者聯繫起來的線上平台。企業家經常使用該軟體建立求職網站，透過向尋求填補職缺的公司出售招聘廣告來獲利。專業協會利用職位公告板軟體為其會員建立職業中心，並透過職位發布費賺取收入。招募人員和企業主使用這些招聘網站發布招聘廣告並與潛在候選人建立聯繫。雖然這些客製化的工作地點通常針對特定行業或地點，但它們也可以設計為適應廣泛的工作機會。
提議新的應用程式
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Queros
app.qureos.com
Queros是一款工具，幫助用戶生成精確的職位描述，並根據公司風格自定義，旨在吸引適合的候選人。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是一個為現代專業人士提供職業成長的平台，連結超過 300 萬專業人士，協助求職者找到職位和分享經驗。
Instahyre
instahyre.com
Instahyre是一個求職和招聘平台，用戶可以搜索來自10000多家公司的高薪職位，涵蓋IT、營銷、財務等多個領域。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。
Prosple
prosple.com
Prosple是連接求職者與職位機會的平台，提供工作和實習清單，幫助學生和畢業生準備職業生涯。
Niceboard
niceboard.co
Niceboard是一個簡便的工作板應用，旨在幫助用戶創建和管理工作清單，支持多平台集成，適合各類企業使用。
Jobcase
jobcase.com
Jobcase是一個支持求職者的社群平台，提供簡歷優化工具及求職資源，幫助用戶尋找工作機會和職業發展建議。
Getro
getro.com
Getro 是一款幫助加速招聘的應用，提供自動化的職位板和私人人才網絡，簡化人員與公司之間的聯繫。
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly是一款無需編碼的工作板應用，幫助用戶快速創建和管理自定義的工作委員會，並提升其在搜索引擎中的可見性。
JBoard
jboard.io
JBoard是一個無代碼平台，讓用戶輕鬆創建和管理工作委員會，支持多語言和自定義設計，適合招聘和企業使用。
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos團隊管理應用程序簡化團隊調度與管理，包括排班、任務追蹤、即時聊天等功能，適合自我安排的無桌面工作者。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 是一款利用 AI 技術，提供廣播媒體廣告實時績效指標的應用，幫助媒體廣播商展示數位價值並提升廣告主滿意度。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity是一個招聘平台，透過AI幫助公司和求職者連結，提供就業和合同機會，以及社群功能和免費優惠。
Jobboom
jobboom.com
Jobboom 是魁北克最大的求職網站，提供多個行業的工作機會，幫助用戶管理求職過程並獲取職業發展資源。
Applyflow
applyflow.com
Applyflow 將招聘網站、工作板、自動化及候選人追蹤整合為一個無縫的系統，為招聘人員提供便利。
Coodesh
coodesh.com
Coodesh 是一個 SaaS B2B2C 技能評估平台，幫助揭示開發者的編碼能力並連接工作市場，並測試其他來源的專業人士。
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft 提供一個經濟實惠、易於使用的招聘解決方案，協助成長中的公司簡化整個招聘流程，提升招聘效率。