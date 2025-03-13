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最受歡迎 最近新增 求職板軟體 - 最受歡迎的應用程式

求職板軟體允許用戶創建和管理將雇主與求職者聯繫起來的線上平台。企業家經常使用該軟體建立求職網站，透過向尋求填補職缺的公司出售招聘廣告來獲利。專業協會利用職位公告板軟體為其會員建立職業中心，並透過職位發布費賺取收入。招募人員和企業主使用這些招聘網站發布招聘廣告並與潛在候選人建立聯繫。雖然這些客製化的工作地點通常針對特定行業或地點，但它們也可以設計為適應廣泛的工作機會。