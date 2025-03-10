找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
求職板軟體允許用戶創建和管理將雇主與求職者聯繫起來的線上平台。企業家經常使用該軟體建立求職網站，透過向尋求填補職缺的公司出售招聘廣告來獲利。專業協會利用職位公告板軟體為其會員建立職業中心，並透過職位發布費賺取收入。招募人員和企業主使用這些招聘網站發布招聘廣告並與潛在候選人建立聯繫。雖然這些客製化的工作地點通常針對特定行業或地點，但它們也可以設計為適應廣泛的工作機會。
提議新的應用程式
Prosple
prosple.com
Prosple是連接求職者與職位機會的平台，提供工作和實習清單，幫助學生和畢業生準備職業生涯。
Jobboom
jobboom.com
Jobboom 是魁北克省最大的求職清單網站。在 Jobboom 的幫助下找到您夢想的工作。 16 個活動領域的數千個工作機會。
Applyflow
applyflow.com
Applyflow 將您的招聘網站、求職板、自動化和申請人追蹤整合為專為招聘人員設計的無縫體驗。
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly 可讓您在幾分鐘內啟動功能齊全、SEO 友善的工作板。使用我們簡單易用的無程式碼工作板軟體輕鬆啟動和自訂您的工作板。客製化您的董事會以滿足您的利基或行業的需求。
Coodesh
coodesh.com
Coodesh 是一個基於 SaaS B2B2C 技能的評估平台，有助於發現開發人員的實際編碼技能並將其與就業市場聯繫起來。我們從2020 年開始推出了一個模型，幫助公司使用我們的評估工具僱用遠端開發人員，目前我們正在擴展以測試來自其他候選人來源（學校、教育技術人員、ats）的專業人士，以追蹤開發人員被雇用後技能提升的演變。
JBoard
jboard.io
JBoard 是一款一體化解決方案，無需任何技術技能即可建立和啟動求職板。立即開始 14 天免費試用！
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一個由人工智慧支援的公司和個人招募平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 軟體充分尋找就業或簽約人才，該軟體與世界上最大的不斷發展的專業社群之一相連。人們和求職者可以加入 SupportFinity 來尋找工作或項目，並與同事和朋友建立聯繫。 SupportFinity 社群提供工作和專案的存取權限以及許多其他免費福利，例如獎金、部落格和存取僅限社群的功能。
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft 提供了一種經濟實惠、用戶友好的一體化招聘解決方案，專為滿足成長型公司的需求而量身定制。我們的綜合軟體簡化了整個招募流程，以直覺的功能取代了耗時的手動任務，使招募人員和招募經理能夠更快、更有效率地尋找、評估和聘用頂尖人才。
Zelos Team Management
getzelos.com
最容易使用的團隊管理應用程序，具有簡單的調度，任務和聊天。非常適合自我安排的無桌面員工，志願者或自由職業者 - 在桌面和手機上！ - 簡單的時間表 - 任務調度和跟踪 - 實時聊天 - 內部Wiki -Gamificity Zelos非常簡單地使用會員，對於管理員來說仍然很強大。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問https://www.veritone。
Queros
app.qureos.com
Queros是一款工具，幫助用戶生成精確的職位描述，並根據公司風格自定義，旨在吸引適合的候選人。
Niceboard
niceboard.co
Niceboard是一個簡便的工作板應用，旨在幫助用戶創建和管理工作清單，支持多平台集成，適合各類企業使用。
Jobcase
jobcase.com
Jobcase是一個支持求職者的社群平台，提供簡歷優化工具及求職資源，幫助用戶尋找工作機會和職業發展建議。
Instahyre
instahyre.com
Instahyre是一個求職和招聘平台，用戶可以搜索來自10000多家公司的高薪職位，涵蓋IT、營銷、財務等多個領域。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是一個為現代專業人士提供職業成長的平台，連結超過 300 萬專業人士，協助求職者找到職位和分享經驗。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt是一個全球招聘平台，幫助企業找到合適的人才，簡化招聘流程，並自動化多個招聘階段。
Getro
getro.com
幫助您的人脈更快招募。 Getro 的自動化求職板和私人人才網路消除了連接網路中的人員和公司的手動工作。
© 2025 WebCatalog, Inc.