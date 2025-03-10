Coodesh

coodesh.com

Coodesh 是一個基於 SaaS B2B2C 技能的評估平台，有助於發現開發人員的實際編碼技能並將其與就業市場聯繫起來。我們從2020 年開始推出了一個模型，幫助公司使用我們的評估工具僱用遠端開發人員，目前我們正在擴展以測試來自其他候選人來源（學校、教育技術人員、ats）的專業人士，以追蹤開發人員被雇用後技能提升的演變。