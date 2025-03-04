求職板軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 坦尚尼亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
求職板軟體允許用戶創建和管理將雇主與求職者聯繫起來的線上平台。企業家經常使用該軟體建立求職網站，透過向尋求填補職缺的公司出售招聘廣告來獲利。專業協會利用職位公告板軟體為其會員建立職業中心，並透過職位發布費賺取收入。招募人員和企業主使用這些招聘網站發布招聘廣告並與潛在候選人建立聯繫。雖然這些客製化的工作地點通常針對特定行業或地點，但它們也可以設計為適應廣泛的工作機會。
提議新的應用程式
Prosple
prosple.com
Prosple’s 為亞太地區超過 400 萬名學生和應屆畢業生提供協助。我們與亞太地區 180 多個職業服務團隊合作，為學生提供數千個本地和國際機會，並幫助提供高品質的職業準備內容，幫助學生找到第一份工作。
Jobboom
jobboom.com
Jobboom 是魁北克省最大的求職清單網站。在 Jobboom 的幫助下找到您夢想的工作。 16 個活動領域的數千個工作機會。
Applyflow
applyflow.com
Applyflow 將您的招聘網站、求職板、自動化和申請人追蹤整合為專為招聘人員設計的無縫體驗。
Job Boardly
jobboardly.com
Job Boardly 可讓您在幾分鐘內啟動功能齊全、SEO 友善的工作板。使用我們簡單易用的無程式碼工作板軟體輕鬆啟動和自訂您的工作板。客製化您的董事會以滿足您的利基或行業的需求。
Coodesh
coodesh.com
Coodesh 是一個基於 SaaS B2B2C 技能的評估平台，有助於發現開發人員的實際編碼技能並將其與就業市場聯繫起來。我們從2020 年開始推出了一個模型，幫助公司使用我們的評估工具僱用遠端開發人員，目前我們正在擴展以測試來自其他候選人來源（學校、教育技術人員、ats）的專業人士，以追蹤開發人員被雇用後技能提升的演變。
JBoard
jboard.io
JBoard 是一款一體化解決方案，無需任何技術技能即可建立和啟動求職板。立即開始 14 天免費試用！
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一個由人工智慧支援的公司和個人招募平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 軟體充分尋找就業或簽約人才，該軟體與世界上最大的不斷發展的專業社群之一相連。人們和求職者可以加入 SupportFinity 來尋找工作或項目，並與同事和朋友建立聯繫。 SupportFinity 社群提供工作和專案的存取權限以及許多其他免費福利，例如獎金、部落格和存取僅限社群的功能。
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft 提供了一種經濟實惠、用戶友好的一體化招聘解決方案，專為滿足成長型公司的需求而量身定制。我們的綜合軟體簡化了整個招募流程，以直覺的功能取代了耗時的手動任務，使招募人員和招募經理能夠更快、更有效率地尋找、評估和聘用頂尖人才。
Zelos Team Management
getzelos.com
最易於使用的團隊管理應用程序，具有簡單的日程安排、任務和聊天功能。非常適合在桌面和行動裝置上自行安排無辦公桌員工、志工或自由工作者！ - 簡單的時間表 - 任務調度和追蹤 - 即時聊天 - 內部 wiki - Gamification Zelos 對於會員來說使用起來超級簡單，對於管理員來說仍然很強大。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問https://www.veritone。
Queros
app.qureos.com
我們的職位描述產生器可讓您建立精心設計的職位描述，準確反映該職位的職責和要求。 使用我們的工具，您可以自訂職位描述以符合您公司的語氣，幫助您吸引適合您組織的合適候選人。 使用我們的職位描述產生器創建專業、詳細的職位發布，在競爭激烈的就業市場中脫穎而出，從而節省時間和精力。
Niceboard
niceboard.co
Niceboard 是一款現代且易於使用的求職板軟體。 Niceboard 具有成本效益，具有漂亮的可自訂主題和強大的管理介面，讓您在幾分鐘內設定自己的工作板。註冊我們的 7 天免費試用並嘗試魔法！
Jobcase
jobcase.com
加入 Jobcase，這是一個線上社區，數百萬員工在這裡相互聯繫，共同尋找機會。與其他員工聯繫，尋找工作、獲得幫助以及工作生活各個方面的建議。
Instahyre
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搜尋並申請 10000 多家頂級公司的職位。尋找 IT、軟體、銷售、行銷、營運、財務等領域的高薪工作。聘請頂尖人才。
Cutshort
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Cutshort 是現代專業人士的職涯發展平台。它帶來了超過 300 萬優質專業人士和先進人工智慧的網絡，幫助 20K 招聘人員僱用或推薦合適的人才、尋找職業機會並分享經驗，而無需遇到通常的麻煩。
Snaphunt
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Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億專業人士的採購範圍中快速招募現場、混合或遠端職位。該平台自動產生自訂職位描述、一鍵候選人回覆管理、預先錄製的視訊面試、面試安排、面試問題產生器、自動回饋收集、自動背景檢查等。每一步招募的洞察力：招募是否適合文化？ Snaphunt 的專有評估「Snapsych」是基於適合現代工作場所的既定心理測量模型。該平台還分享有關薪資和通知期的見解，以便您從一開始就可以找到最優秀的人才。若要了解 Snaphunt 如何協助您實現招募目標，請造訪：https://snaphunt.com/employers
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