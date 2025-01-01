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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
物聯網分析平台使企業能夠分析和視覺化來自互聯網連接設備的數據。這些平台有助於解釋這些設備產生的結構化、非結構化和時間序列資料的連續流，使企業能夠了解歷史趨勢並預測未來結果。公司可以使用物聯網分析解決方案來監控機械性能，提供預測性維護建議，並深入了解溫度、運動和聲音等特定數據。數據分析師可以使用物聯網分析平台來準備、過濾、轉換和探索感測器數據，就像使用商業智慧平台分析結構化數據一樣。
提議新的應用程式
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Airthings
airthings.com
Airthings應用程序提供室內空氣質量監控，顯示實時和歷史數據，幫助用戶管理通風和改善環境。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica是一個專為時間和空間數據而設的資料庫，能快速處理和分析大量IoT數據及其他數據集，支持SQL查詢和即時分析。
Tractian
tractian.com
Tractian應用程序整合實時資產監控與維護管理，透過IoT收集數據並進行分析，以優化維護策略並提高資產可靠性。
Knowi
knowi.com
Knowi是一款商業智能平台，能快速整合多種數據來源，提供可視化分析及AI/機器學習功能，適用於各種規模的企業。
Blue Bite
bluebite.com
Blue Bite是一個數字平台，通過NFC、QR碼和地理圍欄技術，將實體物品與互動內容連接，提升用戶參與度和互動體驗。
Initial State
initialstate.com
初始狀態是一個物聯網平台，能夠實時流式傳輸數據並進行可視化，幫助用戶理解和管理數據。
Metrikus
metrikus.io
Metrikus是一個數據整合平台，提供工作場所管理見解，幫助優化空間利用率和運營效率，提高生產力。
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