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最受歡迎 最近新增 物聯網分析平台 - 最受歡迎的應用程式

物聯網分析平台使企業能夠分析和視覺化來自互聯網連接設備的數據。這些平台有助於解釋這些設備產生的結構化、非結構化和時間序列資料的連續流，使企業能夠了解歷史趨勢並預測未來結果。公司可以使用物聯網分析解決方案來監控機械性能，提供預測性維護建議，並深入了解溫度、運動和聲音等特定數據。數據分析師可以使用物聯網分析平台來準備、過濾、轉換和探索感測器數據，就像使用商業智慧平台分析結構化數據一樣。