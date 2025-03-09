物聯網分析平台 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
物聯網分析平台使企業能夠分析和視覺化來自互聯網連接設備的數據。這些平台有助於解釋這些設備產生的結構化、非結構化和時間序列資料的連續流，使企業能夠了解歷史趨勢並預測未來結果。公司可以使用物聯網分析解決方案來監控機械性能，提供預測性維護建議，並深入了解溫度、運動和聲音等特定數據。數據分析師可以使用物聯網分析平台來準備、過濾、轉換和探索感測器數據，就像使用商業智慧平台分析結構化數據一樣。
提議新的應用程式
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Cisco
cisco.com
思科空間是一個雲平台，將人們和事物與空間聯繫起來，將建築物轉換為智能空間。該平台利用思科設備作為傳感器（Catalyst，Meraki，Webex）和空間生態系統的力量，旨在使建築物安全，聰明，可持續和無縫。思科空間利用思科硬件和傳感器（Catalyst，Meraki，Webex）的力量，使建築物具有無縫的人的安全，聰明和可持續的經驗。
Blue Bite
bluebite.com
我們的專利平台使創作者能夠建立動態數位體驗，並使用 NFC、QR 和地理圍欄等技術透過實體物品引導他們。由於實體事物變得更加智能，用戶只需點擊或掃描智慧型手機即可存取有價值的內容。
Knowi
knowi.com
Knowi 是一個專為當今現代數據而構建的現代商業智慧平台，使各種規模的企業能夠大大縮短從原始數據到預見到行動的距離。透過與幾乎任何資料來源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基於檔案和 API 的本機整合），Knowi 消除了對 ETL、ODBC 驅動程式或替代解決方案所需的資料轉換過程的需求。資料工程師可以加入結構化和非結構化資料來源來建立混合資料集並立即視覺化結果、應用機器學習演算法、將結果嵌入資料應用程式、與業務使用者共享儀表板或觸發其他下游應用程式或通知系統的操作。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是時間和空間的資料庫。 Kinetica 可以輕鬆快速地： - 攝取大量物聯網資料和其他上下文資料集 - 使用空間和時間連接融合資料集 - 使用基於 SQL 的空間、圖形和時間序列分析或運行容器化 ML 分析資料型號
Tractian
tractian.com
TRACTIAN 為產業和製造工廠的第一線人員（維修技術人員和工業決策者）提供簡化的硬體軟體解決方案。除了從機器遠端自動收集行動優先的即時數據外，管理人員還可以對其營運進行全面監督。我們的技術還擁有美國專利商標局 (USPTO) 的故障檢測專利，以及作為 SAP 銀牌合作夥伴的 SAP 認證。
Airthings
airthings.com
Airthings for Business 解決方案為您提供所需的空氣品質數據，以便您儘早採取行動。透過按需存取當前和歷史數據，您可以優化建築物內的通風和空氣質量，確保為所有使用者提供健康且高效的環境。
Metrikus
metrikus.io
無論您是使用建築數據進行分析、視覺化還是構建，這些數據的混亂狀態都會浪費您的時間、金錢和其他資源。我們的解決方案透過聚合和標準化來自一系列可信賴來源的數據，將混亂轉化為清晰，並讓您能夠準確地獲取所需的數據。透過我們的網頁應用程式或 API，您將獲得有意義的見解，幫助您和您的利害關係人做出更好的決策並專注於重大挑戰。
Initial State
initialstate.com
Initial State 是一個用於資料視覺化的物聯網平台。將資料從您的裝置和服務串流傳輸到基於雲端的精美資料視覺化。