物聯網分析平台 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

Datadog

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Datadog 是雲端時代為開發人員、IT 營運團隊、安全工程師和業務用戶提供的監控、安全和分析平台。 SaaS 平台整合並自動化基礎設施監控、應用程式效能監控和日誌管理，為客戶的整個技術堆疊提供統一、即時的可觀察性。 Datadog 被各種規模和跨行業的組織使用，以實現數位轉型和雲端遷移，推動開發、營運、安全和業務團隊之間的協作，加快應用程式的上市時間，縮短解決問題的時間，保護應用程式的安全和基礎設施，了解用戶行為並追蹤關鍵業務指標。