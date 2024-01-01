投資公司 - 最受歡迎的應用程式
投資公司作為金融機構，為公司提供資金以促進其擴張。他們向具有長期成長前景的新興企業注入成長股權資本。透過投資，這些公司通常會獲得公司的股權或所有權，而接受者則可以獲得用於成長的財務資源。 此外，投資公司作為企業的財務導師發揮著至關重要的作用，指導他們做出有助於其發展的審慎財務決策。投資公司的參與為企業帶來了各種優勢，其中最重要的是能夠在不嚴重依賴銀行貸款的情況下成長。 此外，投資者可以利用先進的投資組合管理軟體來建立和監督其投資組合，從而優化其投資策略。
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Lighter Capital
lightercapital.com
我們的資金幫助科技創業家在不放棄股權、董事會席位或個人擔保的情況下更上一層樓。
Leapfunder
leapfunder.com
使用 Leapfunder 的工具，企業家可以與投資者聯繫，以獲取經過測試的法律文件，並在尋求種子融資或後續幾輪融資時尋求指導。
Jenfi
jenfi.com
Jenfi 由 Jeffrey Liu 和 Justin Louie 創立，是一家面向東南亞數位原生企業和新創公司的另類收入型融資公司。此資產類別稱為成長資本即服務 (GCaaS)，為企業提供高達 50 萬美元的非稀釋性資本，以便透過行銷、庫存和成長活動來擴大規模。