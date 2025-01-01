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庫存控制軟體透過提供對產品可用性的即時洞察來幫助企業管理其實際庫存。它支援各種功能，包括採購、供應商評估、需求預測和訂單最佳化。 該軟體對於以生產為導向的企業至關重要，擁有廣泛的功能，例如庫存預測、資產追蹤、綜合資料庫和庫存歷史記錄，所有這些功能都有助於高效運作。
提議新的應用程式
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。
Xero
xero.com
Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho庫存是一款專為中小型企業設計的庫存管理軟件，提供實時庫存追蹤、訂單履行和倉庫管理功能。
ShipBob
shipbob.com
ShipBob是一個全球履行平台，提供庫存管理、訂單處理和運輸服務，幫助電子商務品牌簡化物流流程。
Webgility
webgility.com
Webgility 是一款電子商務自動化軟體，可將多個銷售渠道的數據與會計系統連接，簡化庫存管理和財務報告。
Kintone
kintone.com
Kintone是一個無代碼商業應用平台，使用者可輕鬆創建應用程序以自動化流程、協作項目並管理數據。
Veeqo
veeqo.com
Veeqo是一款免費的運輸管理軟體，提供訂單處理、庫存管理及多通道銷售支持，並自動選擇最佳運費。
Flexport
flexport.com
Flexport 是一個全球物流平台，提供航空、海運、鐵路和卡車貨運服務，幫助企業管理供應鏈和降低成本。
inFlow Inventory
inflowinventory.com
流入庫存是一款庫存管理軟件，幫助中小型企業追蹤和管理庫存，支持條形碼掃描、多站點、銷售與報告功能。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks是一款友好的會計軟體，幫助小型企業和自由工作者簡化帳單及財務管理，提供自定義發票範本和在線付款收款功能。
Cin7
cin7.com
Cin7是一款綜合庫存管理軟件，幫助企業進行庫存、製造、銷售和報告的管理和自動化，支持多渠道整合。
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy是一款雲端自助生產計劃軟件，適用於小型製造商，涵蓋生產計劃、CRM、採購等模組。
Turvo
turvo.com
Turvo是一個基於雲的運輸管理系統，專為供應鏈設計，連接托運人和物流服務商，提高運營效率和可見性。
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero是一款庫存管理應用程序，幫助用戶有效追蹤和管理庫存，提供低庫存警報及條形碼掃描功能，以提高庫存監控效率。
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder是一款網頁庫存管理軟件，幫助企業實時管理客戶賬戶、採購訂單及發票，並支持與第三方系統整合。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks是一個綜合平台，幫助零售商管理訂單、庫存和銷售渠道，並提供自動化和分析功能以提升運作效率。
Angaza
angaza.com
Angaza是一個供應鏈解決方案，用於分銷太陽能系統、水泵和清潔爐具等產品，支援按使用付費模式和數據分析。
easySales
easy-sales.com
easySales是一個雲端SaaS平台，自動化線上商店的電子商務活動，支援多渠道銷售，簡化產品上架和訂單管理，並實現實時庫存同步。
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA是一個雲端SaaS平台，幫助製造商減少庫存、預防短缺，並優化供應鏈操作。
GeekSeller
geekseller.com
GeekSeller是一個多渠道庫存和訂單管理平台，支持在Walmart、eBay、Amazon等多個電商平台上進行銷售，簡化電子商務運營。
Epicor
epicor.com
Epicor是一套模組化的企業資源計劃（ERP）軟件，專為管理財務、人力資源、供應鏈等業務流程而設計，支持多個行業。
Finale Inventory
finaleinventory.com
結局庫存是一款雲端庫存管理軟體，適用於多渠道電商和倉庫管理，提供實時庫存更新和條形碼掃描功能。
SKULabs
skulabs.com
SKULabs是一個綜合庫存和倉庫管理系統，幫助電子商務品牌簡化運營、準確履行訂單並提高效率。
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker是一款庫存管理應用，支持多渠道同步庫存，管理各平臺的庫存更新、採購訂單及報告功能，適用於電子商務商家。
RestockPro
ecomengine.com
RestockPro是一款庫存管理工具，可幫助亞馬遜賣家管理庫存、創建採購訂單、打印標籤和計算成本，優化運營效率。
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce是一款電子商務管理平台，支持訂單處理、庫存管理和物流，幫助企業簡化運營效率。
SoStocked
sostocked.com
SoStocked是一款可自定義的亞馬遜庫存管理軟體，幫助賣家進行庫存預測、跟踪和自動重新訂貨，避免缺貨和過量訂貨。
Stock Konnect
stockkonnect.co
Stock Konnect 是一個多渠道商品管理系統，能讓您在單一平台上同步管理商品資訊、庫存和訂單，簡化購物流程。
Selldone
selldone.com
Selldone是一個無代碼平台，幫助用戶輕鬆創建和管理在線商店以及移動應用，並集成多通道銷售和支付功能。
Unleashed Software
unleashedsoftware.com
釋放軟件是一款雲端庫存管理平台，提供實時庫存檢視、準確的庫存追蹤及多通道整合，適用於中小型企業。
Flowspace
flow.space
Flowspace 是一個雲端軟體，提供即時庫存、訂單和履行活動的可視化，整合多個履行中心，提升品牌履行效率。
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud是一個電子商務管理平台，幫助在線零售商管理多渠道銷售的庫存、訂單與產品，提升運營效率。
Stock Sync
stock-sync.com
Stock Sync 是一個庫存管理工具，自動同步多個電子商務平台的庫存數據，幫助企業維持準確的庫存水平。
RetailOps
retailops.com
RetailOps是一款多功能的零售操作管理應用，提供庫存管理、供應鏈監督及移動訪問，幫助零售商優化業務流程。
Prodio
getprodio.com
Prodio 是一款在線生產管理軟件，幫助企業跟踪生產進度、管理訂單、記錄工時和操作，並優化庫存管理。
Ordoro
ordoro.com
Ordoro是一款庫存管理和運輸解決方案，幫助企業簡化訂單管理、運輸及庫存控制，適用於各種電子商務平台。
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk是一個專注於電子商務的訂單履行解決方案，提供物流、庫存管理及運輸跟踪服務，幫助企業提升運營效率。
ZenAdmin
zenadmin.ai
ZenAdmin 是一個平台，幫助企業管理設備、人員、應用程式和工作流程，減少手動行政工作，提升運營效率。
Zenventory
zenventory.com
Zenventory是一款庫存管理應用，支持訂單履行、運輸管理及自動化規則，並可與電子商務平台整合，適合多地點業務。
Appward
appward.com
Appward 提供超過80個應用的集中管理工具，幫助用戶在一個平台上提高組織的各項功能效率。
Launchmetrics
launchmetrics.com
Launchmetrics是一個AI驅動的品牌績效雲平台，幫助企業管理營銷活動、分析數據和追蹤品牌效能。
Faturify
faturify.com
Faturify是一款簡化發票和財務管理的應用程序，允許用戶迅速生成發票、管理庫存及人力資源數據。
StockTrim
stocktrim.com
StockTrim是一款雲端需求預測和庫存規劃軟體，幫助中小企業通過分析銷售數據優化庫存，降低過剩風險與成本。
Inventoro
inventoro.com
Inventoro 是一款基於 AI 的銷售預測和庫存管理工具，幫助商家預測未來銷售和庫存水平。提供銷售預測和產品細分分析功能。
Hofy
hofy.com
Hofy是一款IT設備管理工具，幫助企業追蹤、管理和維護員工設備，特別適合遠程工作團隊。
ChannelApe
channelape.com
ChannelApe是一款庫存管理軟體，幫助電子商務企業通過集成平台監控庫存、訂單實現及數據分析，提高運營效率。
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io是一個專為電子商務設計的雲端ERP解決方案，提供實時庫存管理、多渠道訂單處理和自動化工具以提高運營效率。
Peak
peak.ai
Peak 是一個 AI 平台，幫助企業利用人工智能增長收入、提高利潤和效率，提供應用程式和管理工具。
Conative AI
conative.ai
Conative 是一款智能規劃工具，讓電子商務團隊可以在一個地方即時連接庫存系統和行銷渠道，簡化決策過程，提升收入。
Zangerine
zangerine.com
Zangerine 是一款庫存和電子商務管理應用程序，幫助企業整理業務、提高效率及滿足銷售需求。
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