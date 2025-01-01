面試安排軟體 - 最受歡迎的應用程式

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候選人面試安排軟體，也稱為面試安排軟體，可以自動安排候選人面試的過程。它透過簡化面試流程和增強候選人體驗來提高人力資源人員和招募人員的效率。這些工具取代了長時間的電子郵件交流和耗時的電話，使人力資源團隊、招募經理和招募人員能夠即時監控即將到來的面試。他們利用招募經理和麵試官的日曆來確定安排電話面試、現場小組面試和視訊面試的最佳時間。主要功能通常包括與電子郵件和日曆的整合、預先填入的電子郵件範本、重新安排選項以及透過電子郵件或文字自動提醒面試官和候選人。面試安排軟體通常與申請人追蹤系統 (ATS) 無縫集成，並且通常與視訊面試平台一起使用。
提議新的應用程式
Calendly
calendly.com
Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
Picktime
picktime.com
Picktime是一個預約管理平台，幫助企業輕鬆安排約會、管理員工和服務，並支持多種付款及日曆整合。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。
Workstream
workstream.us
Workstream 是一款專注於時薪勞動力的 HR、工資和招聘平台，幫助企業主簡化人力資源管理和招聘流程。
Setmore
setmore.com
Setmore是一款在線約會調度工具，幫助用戶安排和管理約會，支持自定義預訂頁、員工日曆及在線支付，並提供自動提醒功能。
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe是一個預約調度平台，幫助用戶管理預約，簡化流程並整合日曆，提升客戶與團隊協調的效率。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款直觀的申請人跟踪系統，簡化招聘過程，提供分析、可自定義工作流程，與其他HR工具整合，提高效率。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。
Evie
evie.ai
Evie 是一款 AI 招聘協調工具，幫助招聘人員自動安排面試，節省時間並保持人性化互動。
HigherMe
higherme.com
HigherMe 是一款招聘管理工具，簡化企業的招聘過程，包括篩選、面試和入職。適用於小時工招聘，如餐廳和零售業。
Emi
emilabs.ai
Emi 是一個前線招聘自動化平台，幫助招聘人員快速填補大量職位，並提供良好的候選人體驗。
Lyssna
lyssna.com
Lyssna是一個遠程用戶研究平台，幫助企業招募和研究用戶，以改善產品設計和用戶體驗，包括調查和可用性測試功能。
Cronofy
cronofy.com
Cronofy是一款自動化調度工具，幫助招聘團隊簡化面試安排流程，與其他應用程序集成，提高招聘效率並改善候選人體驗。
Sense
sensehq.com
Sense 是一個AI驅動的人才互動平台，提供招聘自動化、人才CRM、候選人評分等功能，優化招聘流程並提升招聘效率。
Longlist
longlist.io
Longlist是一個招聘CRM和ATS，專為快速成長的招聘和人員配置公司設計。
candidate.fyi
candidate.fyi
candidate.fyi 是一個候選人體驗平台，整合 ATS，自動化候選人溝通，包括進度追蹤、面試準備及公司文化介紹。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 是一款以人為本的 AI 招聘管理平台，自動化面試安排，提升候選人和面試官的參與度，幫助企業縮短招聘時間。
Rolebot
rolebot.io
角色機器人是一款利用AI技術的招聘自動化工具，幫助團隊高效地進行候選人採購和互動，減少手動任務，提高招聘效率。
myInterview
myinterview.com
myInterview是一個視頻招聘平台，提供單向視頻訪談和AI篩選功能，幫助企業靈活和高效地評估候選人。
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop是一款招聘工具，通過面試安排、培訓及分析提升招聘效率，並與郵件、日曆、Slack等工具整合，改善候選人及內部體驗。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire是一款在線申請人跟踪系統，簡化招聘流程，提供簡歷管理、職位發布、團隊協作及報告功能。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint應用程式提供流暢的招聘流程、美觀的報告，幫助團隊和候選人更輕鬆地進行招聘決策。
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire是一款AI招聘助手，自動化候選人互動、篩選及面試安排，顯著縮短招聘時間與成本。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna是一個招聘平台，簡化校園和活動招聘，提供候選關係管理、面試安排和短信招聘等功能，幫助雇主高效識別人才。