Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 面試安排軟體 - 最受歡迎的應用程式

候選人面試安排軟體，也稱為面試安排軟體，可以自動安排候選人面試的過程。它透過簡化面試流程和增強候選人體驗來提高人力資源人員和招募人員的效率。這些工具取代了長時間的電子郵件交流和耗時的電話，使人力資源團隊、招募經理和招募人員能夠即時監控即將到來的面試。他們利用招募經理和麵試官的日曆來確定安排電話面試、現場小組面試和視訊面試的最佳時間。主要功能通常包括與電子郵件和日曆的整合、預先填入的電子郵件範本、重新安排選項以及透過電子郵件或文字自動提醒面試官和候選人。面試安排軟體通常與申請人追蹤系統 (ATS) 無縫集成，並且通常與視訊面試平台一起使用。