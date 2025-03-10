面試安排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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候選人面試安排軟體，也稱為面試安排軟體，可以自動安排候選人面試的過程。它透過簡化面試流程和增強候選人體驗來提高人力資源人員和招募人員的效率。這些工具取代了長時間的電子郵件交流和耗時的電話，使人力資源團隊、招募經理和招募人員能夠即時監控即將到來的面試。他們利用招募經理和麵試官的日曆來確定安排電話面試、現場小組面試和視訊面試的最佳時間。主要功能通常包括與電子郵件和日曆的整合、預先填入的電子郵件範本、重新安排選項以及透過電子郵件或文字自動提醒面試官和候選人。面試安排軟體通常與申請人追蹤系統 (ATS) 無縫集成，並且通常與視訊面試平台一起使用。
提議新的應用程式
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
用於無憂和協作招聘的在線申請人跟踪軟件。包括一鍵式職位發佈到最佳工作委員會，可自定義的招聘工作流程，合規性報告等。 僱用是Trakstar的申請人跟踪系統（ATS）。輕鬆管理簡歷，吸引來自各種來源的候選人，管理您的職業網站，與您的招聘團隊合作，並為您的招聘工作生成報告 - 所有這些都可以通過一種解決方案。僱用可以幫助公司自動化端到端的招聘過程，從發布工作到選擇理想的候選人。 管理每個簡歷。簡歷流入僱用狀態，並被解析為一貫成型的候選人資料。 與招聘團隊合作。招聘經理和麵試官可以提供候選反饋，並直接從其電子郵件和日曆中接受面試請求。 衡量您的招聘成功：在Trakstar Insights中生成報告，並通過基準測試，可幫助您在招聘過程中識別瓶頸以及如何與類似的同行組堆積。 產品描述 Hire是Trakstar的申請人跟踪系統。管理招聘過程的每個步驟，從招聘人才到選擇合適的候選人。
Rolebot
rolebot.io
Rolebot 是用於外部招募工作的即插即用框架。在人工智慧的驅動下，Rolebot 讓您和您的 TA 團隊能夠擴展外向採購和參與工作，無需手動提升或浪費時間，並衡量每日回報。告別繁瑣的逐個個人資料搜尋。每天 10 次/分鐘以內即可達到相同的生產力甚至更高。 Rolebot 的客戶包括：Snowflake、Sandvik 和 USC
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
candidate.fyi
candidate.fyi
歡迎來到candidate.fyi，這是一個終極候選人體驗平台，徹底改變了您與人才互動的方式。我們的平台與您的 ATS 無縫集成，自動化並簡化了候選人溝通的各個方面，從個人化訊息到錄取通知、入職前、入職和即時候選人體驗調查。透過我們的客製化和品牌門戶，候選人可以進入一個充滿資訊和賦權的世界。他們可以毫不費力地追蹤自己的進度，隨時了解即將採取的步驟，發現他們將在何時會見誰，並深入了解沉浸式雇主品牌內容。從面試準備到探索公司文化，我們的候選人入口網站提供全面的體驗，給人留下持久的印象。透過candidate.fyi，您可以在面試過程的每個階段收集候選人的情緒回饋，並在整個面試過程中追蹤候選人的參與度。在candidate.fyi，我們相信將面試過程變成令人難忘的事情。我們致力於讓每位候選人的旅程變得非凡，讓他們感到受到重視、支持並對未來的可能性感到興奮。
myInterview
myinterview.com
一個影片勝過一千份履歷。 myInterview 已處理超過 7,000,000 份面試，為小型企業、大型公司和企業提供直覺、協作且可靠的招聘平台。了解簡歷背後的個性，並在候選人走進大門之前與他們會面！借助可自訂的品牌、ATS 整合和智慧候選名單，尋找下一個明星員工的道路變得更加容易。只需幾分鐘即可設定並開始面試。今天開始免費。
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire 是一款由人工智慧驅動的招募助手，可在幾分鐘內自動參與、篩選和安排與頂尖候選人的面試，從而顯著減少招募時間（和成本）。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 透過以人為本的 AI 提升整個招募體驗，同時將 90% 的面試管理任務自動化。我們的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才團隊的信賴，不僅可以自動安排面試時間，還可以讓候選人和麵試官在整個招聘過程中保持深度參與。獲得強大的見解和人工智慧驅動的建議，以簡化流程並確保每位面試官始終做好充分準備。結果呢？卓越的候選人體驗將持續為您帶來頂尖人才。憑藉自動多日面試安排、簡訊和 WhatsApp 通訊、工作流程自動化、智慧面試官選擇以及強大的數據和基準報告等先進功能，我們正在幫助企業公司將招募時間縮短一半。請造訪 Goodtime.io 以了解更多信息
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。
Emi
emilabs.ai
消除一線招募中的摩擦。 Emi 是一線招募自動化平台，可協助招募人員和招募經理快速填補大量職位，並提供快速回應的候選人體驗。
Sense
sensehq.com
Sense 是領先的人工智慧人才參與平台，透過將個人化全通路候選人體驗與提高的招募人員效率無縫整合，重新定義了招募流程。 Sense 受到 1,000 多個組織的信賴，提供一整套功能，包括招募自動化、人才 CRM、行銷活動、候選人評分和配對、AI 聊天機器人、簡訊、面試安排和推薦。透過 Sense，尖端技術與直覺功能的整合，優化人才招募過程中的每一步。
Evie
evie.ai
Evie 是一款 AI 招聘協調工具，幫助招聘人員自動安排面試，節省時間並保持人性化互動。
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop 透過面試安排、面試官培訓操作和綜合分析幫助提高招募操作的效率。該解決方案與電子郵件、日曆、Slack、Zoom/Google Meets 和您的申請人追蹤系統集成，可幫助您為您的團隊提供最佳的候選人體驗和內部招聘體驗。我們的平台幫助招募團隊、小型團隊和時間有限的團隊更有效地參與。您將能夠： - 找到完美的面試時間表，並立即交付 - 提供一流的候選人體驗 - 更快地培訓內部面試官 - 定制您的面試官需求 - 使用招聘績效指標做出數據驅動的決策 查看我們在Modernloop.io
Lyssna
lyssna.com
Lyssna是一個遠程用戶研究平台，幫助企業招募和研究用戶，以改善產品設計和用戶體驗，包括調查和可用性測試功能。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款針對中東市場的人力資源管理軟件，提供工資、出勤、保險等功能，簡化HR流程以遵守當地法規。
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe是一個預約調度平台，幫助用戶管理預約，簡化流程並整合日曆，提升客戶與團隊協調的效率。
Workstream
workstream.us
Workstream 是一款專注於時薪勞動力的 HR、工資和招聘平台，幫助企業主簡化人力資源管理和招聘流程。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一個視頻訪談平台，提供預錄和實時視頻面試，可定制招聘流程，支持多語言和自動化功能。
Setmore
setmore.com
Setmore是一款在線約會調度工具，幫助用戶安排和管理約會，支持自定義預訂頁、員工日曆及在線支付，並提供自動提醒功能。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna 是一個重新定義頂級雇主招募年輕人方式的招募平台。 Rakuna 平台包括 Rakuna Recruit（招募線下活動的最簡單的行動應用程式）和 Rakuna Recruit Dashboard（用於校園/活動招募的活動管理和候選人關係管理儀表板）。我們正在繼續擴展我們的產品套件，包括有助於簡化招聘操作並擴大公司招聘行銷工作的招聘工具，例如面試安排、簡訊招聘、招聘CRM 等。 /www.rakuna .co/
Pinpoint
pinpointhq.com
工作流程、漂亮的報告和更簡單的招募流程——不僅適合您的候選人，也適合您自己的團隊。使用 Pinpoint 更快做出更好的招募決策。
Picktime
picktime.com
Picktime是一個預約管理平台，幫助企業輕鬆安排約會、管理員工和服務，並支持多種付款及日曆整合。
HigherMe
higherme.com
HigherMe 是一款招聘管理工具，簡化企業的招聘過程，包括篩選、面試和入職。適用於小時工招聘，如餐廳和零售業。
Cronofy
cronofy.com
Cronofy是一款自動化調度工具，幫助招聘團隊簡化面試安排流程，與其他應用程序集成，提高招聘效率並改善候選人體驗。
Calendly
calendly.com
Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款直觀的申請人跟踪系統，簡化招聘過程，提供分析、可自定義工作流程，與其他HR工具整合，提高效率。