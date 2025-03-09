Evie

evie.ai

Evie 是世界上最好的人工智慧招募協調員，協助招募人員接手耗時的面試安排工作，同時保持人性化。西門子人才招募顧問 Marta Brockwell 如此評價 Evie：「我每個月安排近一百次面試，有了 Evie，我節省了 30% 的時間！這使我能夠專注於真正重要的任務，例如尋找候選人，並投入更多時間篩選最優秀的人才加入我們公司。我還使用 Evie 自動向候選人和招募經理發送正確的訊息（附件、說明等），從而節省了我更多的時間，並確保為所有候選人和麵試官提供一致的體驗。 Evie 也與我們的候選人進行了良好的互動，提供了順暢的候選人體驗。 Evie 團隊反應敏捷，合作愉快。即使有了自動化，今天的招募人員仍然很難兼顧面試、讓候選人驚嘆並贏得人才爭奪戰。 54% 的招募人員希望面試安排自動化。 Evie 是由AI 提供支援的同類最佳面試安排方案，可讓招募人員擺脫面試安排的痛苦，在面試官和候選人之間提供協作體驗，並實現： • 面試安排速度提高10 倍• 重新安排時間減少2 倍• 面試時間節省30%招聘人員日聯繫 [email protected] 安排演示和免費試用。