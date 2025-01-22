面試安排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

Cronofy

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公司依靠 Cronofy 使用面試安排工具、嵌入式組件和 API 來支援他們的安排。對招募人員來說，招募就是關係。這不是管理行政部門來支持你的關係。這也不是與日曆和無休止的日記管理搏鬥。透過 Cronofy 強大的日程安排軟體，告別重複預訂和日程安排衝突。迎接面試官和候選人喜愛的更順暢的日程安排。更快安排面試 – 快 12 倍。直接從 ATS 中利用這些節省時間的功能。我們與 80 多個 ATS 整合。 - 我們的面試安排程序可以讓您告別來回的電子郵件。產生一次性會議請求鏈接，其中可以包含多人的可用性和自訂設定。您的團隊在為候選人和招募經理提供預約、會議或面試時間時，可以與他們分享即時空閒情況。您還可以使用我們的擴充功能在網路上的任何位置、在您最喜歡的瀏覽器、應用程式和電子郵件中進行安排。 - 我們的 API 為軟體供應商提供了整合複雜的日程安排功能的機會，與所有主要日曆連接並基於即時可用性。在 Cronofy，我們非常重視安全、隱私和資料合規性。您所在的多個資料中心，以便您的資料可以安全地託管在您選擇的區域。我們不斷努力滿足行業和地理標準 - 確保我們的營運超越最低限度的合規性。我們不斷改進我們的營運和實踐，並自豪地遵守 GDPR、SOC2、ISO27001、ISO2701、HIPAA 和 CCPA。在此處了解有關我們政策的更多資訊：https://www.cronofy.com/privacy