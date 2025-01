面試安排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 卡達

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建,具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息,還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且,隨著您的成長,您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持,為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化:一個可設定的人力資源平台,可在單一資料庫中有效管理所有人員管理功能(薪資、人力資源、時間、人才和福利)。 • 可靠的合規性:我們領先業界的安全性可確保您的資料安全,同時我們深厚的合規性專業知識和解決方案可協助您保護您的業務。 • 易於使用:觸手可及的創新、易於使用的功能,讓您能夠輕鬆地以符合您需求的方式工作,同時還為您的員工提供更好的體驗• 洞察工作流程:充滿信心地做出決策,來自業內最豐富、最強大的勞動力資料庫的見解。 • 整合且互聯的生態系統:利用最大的人力資源生態系統擴展您的人員管理能力,該生態系統可輕鬆、安全地與領先的第三方解決方案整合。輕鬆與會計師、經紀人和金融提供者等重要合作夥伴建立聯繫。工資單。利用專為幫助您經營業務並滿足合規性需求而建造的一體化套件,節省時間並減少錯誤。