面試安排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞

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候選人面試安排軟體，也稱為面試安排軟體，可以自動安排候選人面試的過程。它透過簡化面試流程和增強候選人體驗來提高人力資源人員和招募人員的效率。這些工具取代了長時間的電子郵件交流和耗時的電話，使人力資源團隊、招募經理和招募人員能夠即時監控即將到來的面試。他們利用招募經理和麵試官的日曆來確定安排電話面試、現場小組面試和視訊面試的最佳時間。主要功能通常包括與電子郵件和日曆的整合、預先填入的電子郵件範本、重新安排選項以及透過電子郵件或文字自動提醒面試官和候選人。面試安排軟體通常與申請人追蹤系統 (ATS) 無縫集成，並且通常與視訊面試平台一起使用。
提議新的應用程式
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly....
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
Picktime
picktime.com
Picktime 是一個預約安排平台，讓企業能夠輕鬆管理預約、員工和服務。對於需要任何類型的調度的企業來說，它是一站式解決方案。無論是房間管理、設備租賃、課程預訂、活動管理或課程管理，我們都會為您提供支援。免費註冊並看到您的業務收入突飛猛進
Setmore
setmore.com
Setmore 是一款線上預約安排軟體，可協助您在線上安排預約、管理預約、日程安排和客戶，所有這些都透過易於使用的 Web 應用程式完成。
YouCanBook.me
youcanbook.me
為您的客戶提供更好的預訂體驗 透過完全客製化且簡單易用的預約體驗從競爭對手中脫穎而出。預訂是您的事。 YouCanBookMe 讓您為您的客戶和您的企業創造最佳的預訂體驗。自訂您的預訂頁面以適合您的工作方式。透過多種顯示選項和可自訂的通知，為您的企業打造獨特的行程體驗，讓您的客戶獲得最佳的行程體驗。無摩擦的日程安排可以節省您的時間。不再需要來回尋找見面時間。讓客戶在適合的時候透過預訂網站為您預訂，該預訂網站 24/7 全天候值班，可安排、取消和重新安排。消除手動任務。透過自動視訊連結、CRM 更新、提醒、跟進和缺席跟踪，將日程安排交給我們。無縫融入您的工作方式 YCBM 提供許多集成，以節省您...
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Workstream
workstream.us
Workstream 是領先的小時工人力資源、薪資和招募平台。其智慧技術簡化了人力資源任務，使特許經營者和企業主可以快速行動、降低勞動力成本並簡化營運——所有這些都在一個地方完成。前 50 名的快餐店品牌中有 46 個（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 僱用、留住團隊並為其支付工資。請造訪 workstream.us 以了解更多資訊。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 讓人才團隊能夠透過可行的分析、內建最佳實踐以及消除附加元件的一體化解決方案來運行世界一流的招募流程。其影響在於即時可靠的數據、始終如一的優秀候選人和招募人員體驗以及單一事實來源。毫不妥協地整合，無限擴展。整合的一體化解決方案 Ashby 將您的 ATS、CRM、調度和分析整合到一個具有同類最佳功能的可擴展解決方案中。消除附加元件並降低招募軟體成本。培訓您的團隊僅使用一種工具來實施世界一流的招募營運流程。強大的招募分析為您的團隊獲取即時可靠的數據和可行的見解，以改善工作流程、與利害關係人無縫溝通並大規模推動流程改善。利用 Ashby 分析成為策略數據講述者、預測招募能力並追蹤和優化招...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
HigherMe
higherme.com
HighMe 讓您可以隨時隨地透過任何裝置輕鬆找到、篩選、面試和入職員工。利用工具和技術來快速審查申請人、安排面試、管理所有招聘委員會帖子以及完成新員工的文書工作，從而減少招聘時間和成本。 HighMe 專為僱用小時工的企業（例如餐廳和零售店）而設計。透過自動求職板重新發布、行動優先申請人追蹤系統、文字到應用技術、一鍵式面試安排、視訊求職信、品牌職業頁面、自訂應用程式和基於雲端的文書工作，隨時隨地進行招募。立即註冊，每次招聘可節省 6 小時，面試缺席率減少 67%，每年最多可節省 3,600 美元。
Cronofy
cronofy.com
公司依靠 Cronofy 使用面試安排工具、嵌入式組件和 API 來支援他們的安排。對招募人員來說，招募就是關係。這不是管理行政部門來支持你的關係。這也不是與日曆和無休止的日記管理搏鬥。透過 Cronofy 強大的日程安排軟體，告別重複預訂和日程安排衝突。迎接面試官和候選人喜愛的更順暢的日程安排。更快安排面試 – 快 12 倍。直接從 ATS 中利用這些節省時間的功能。我們與 80 多個 ATS 整合。 - 我們的面試安排程序可以讓您告別來回的電子郵件。產生一次性會議請求鏈接，其中可以包含多人的可用性和自訂設定。您的團隊在為候選人和招募經理提供預約、會議或面試時間時，可以與他們分享即時空閒情況...
Pinpoint
pinpointhq.com
工作流程、漂亮的報告和更簡單的招募流程——不僅適合您的候選人，也適合您自己的團隊。使用 Pinpoint 更快做出更好的招募決策。
Lyssna
lyssna.com
Lyssna（原名 UsabilityHub）是一個遠端使用者研究平台，可讓公司招募、研究、訪談和了解受眾，以便創造更好的體驗。最好的團隊使用 Lyssna，以便他們能夠深入了解受眾並更快地朝著正確的方向前進。
Emi
emilabs.ai
消除一線招募中的摩擦。 Emi 是一線招募自動化平台，可協助招募人員和招募經理快速填補大量職位，並提供快速回應的候選人體驗。
candidate.fyi
candidate.fyi
歡迎來到candidate.fyi，這是一個終極候選人體驗平台，徹底改變了您與人才互動的方式。我們的平台與您的 ATS 無縫集成，自動化並簡化了候選人溝通的各個方面，從個人化訊息到錄取通知、入職前、入職和即時候選人體驗調查。透過我們的客製化和品牌門戶，候選人可以進入一個充滿資訊和賦權的世界。他們可以毫不費力地追蹤自己的進度，隨時了解即將採取的步驟，發現他們將在何時會見誰，並深入了解沉浸式雇主品牌內容。從面試準備到探索公司文化，我們的候選人入口網站提供全面的體驗，給人留下持久的印象。透過candidate.fyi，您可以在面試過程的每個階段收集候選人的情緒回饋，並在整個面試過程中追蹤候選人的參與...
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 透過以人為本的 AI 提升整個招募體驗，同時將 90% 的面試管理任務自動化。我們的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才團隊的信賴，不僅可以自動安排面試時間，還可以讓候選人和麵試官在整個招聘過程中保持深度參與。獲得強大的見解和人工智慧驅動的建議，以簡化流程並確保每位面試官始終做好充分準備。結果呢？卓越的候選人體驗將持續為您帶來頂尖人才。憑藉自動多日面試安排、簡訊和 WhatsApp 通訊、工作流程自動化、智慧面試官選擇以及強大的數據和基準報告等先進功能，我們正在幫助企業公司將招募時間縮短一半。請造訪 Goodtime.i...
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop 透過面試安排、面試官培訓操作和綜合分析幫助提高招募操作的效率。該解決方案與電子郵件、日曆、Slack、Zoom/Google Meets 和您的申請人追蹤系統集成，可幫助您為您的團隊提供最佳的候選人體驗和內部招聘體驗。我們的平台幫助招募團隊、小型團隊和時間有限的團隊更有效地參與。您將能夠： - 找到完美的面試時間表，並立即交付 - 提供一流的候選人體驗 - 更快地培訓內部面試官 - 定制您的面試官需求 - 使用招聘績效指標做出數據驅動的決策 查看我們在Modernloop.io
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire 是 Trakstar 的申請人追蹤系統 (ATS)。輕鬆管理履歷，吸引來自各種來源的候選人，管理您的職業網站，與您的招募團隊協作，並產生有關您的招募工作的報告 - 所有這些都只需一個解決方案。 Hire 協助公司實現從發布職位到選擇理想候選人的端到端招募流程自動化。管理每一份履歷。履歷流入 Hire 並被解析為格式一致的候選人資料。與招募團隊合作。招募經理和麵試官可以直接從電子郵件和日曆中提供候選人回饋並接受面試請求。衡量您的招募成功：在 Trakstar Insights 中產生包含基準測試的報告，幫助您識別招募流程中的瓶頸以及您與類似同業群體的比較情況。產品說明 Hire 是 T...
Rolebot
rolebot.io
Rolebot 是用於外部招募工作的即插即用框架。在人工智慧的驅動下，Rolebot 讓您和您的 TA 團隊能夠擴展外向採購和參與工作，無需手動提升或浪費時間，並衡量每日回報。告別繁瑣的逐個個人資料搜尋。每天 10 次/分鐘以內即可達到相同的生產力甚至更高。 Rolebot 的客戶包括：Snowflake、Sandvik 和 USC
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
myInterview
myinterview.com
一個影片勝過一千份履歷。 myInterview 已處理超過 7,000,000 份面試，為小型企業、大型公司和企業提供直覺、協作且可靠的招聘平台。了解簡歷背後的個性，並在候選人走進大門之前與他們會面！借助可自訂的品牌、ATS 整合和智慧候選名單，尋找下一個明星員工的道路變得更加容易。只需幾分鐘即可設定並開始面試。今天開始免費。
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire 是一款由人工智慧驅動的招募助手，可在幾分鐘內自動參與、篩選和安排與頂尖候選人的面試，從而顯著減少招募時間（和成本）。
Sense
sensehq.com
Sense 是領先的人工智慧人才參與平台，透過將個人化全通路候選人體驗與提高的招募人員效率無縫整合，重新定義了招募流程。 Sense 受到 1,000 多個組織的信賴，提供一整套功能，包括招募自動化、人才 CRM、行銷活動、候選人評分和配對、AI 聊天機器人、簡訊、面試安排和推薦。透過 Sense，尖端技術與直覺功能的整合，優化人才招募過程中的每一步。
Evie
evie.ai
Evie 是世界上最好的人工智慧招募協調員，協助招募人員接手耗時的面試安排工作，同時保持人性化。西門子人才招募顧問 Marta Brockwell 如此評價 Evie：「我每個月安排近一百次面試，有了 Evie，我節省了 30% 的時間！這使我能夠專注於真正重要的任務，例如尋找候選人，並投入更多時間篩選最優秀的人才加入我們公司。我還使用 Evie 自動向候選人和招募經理發送正確的訊息（附件、說明等），從而節省了我更多的時間，並確保為所有候選人和麵試官提供一致的體驗。 Evie 也與我們的候選人進行了良好的互動，提供了順暢的候選人體驗。 Evie 團隊反應敏捷，合作愉快。即使有了自動化，今天的招...
Rakuna
rakuna.co
Rakuna 是一個重新定義頂級雇主招募年輕人方式的招募平台。 Rakuna 平台包括 Rakuna Recruit（招募線下活動的最簡單的行動應用程式）和 Rakuna Recruit Dashboard（用於校園/活動招募的活動管理和候選人關係管理儀表板）。我們正在繼續擴展我們的產品套件，包括有助於簡化招聘操作並擴大公司招聘行銷工作的招聘工具，例如面試安排、簡訊招聘、招聘CRM 等。 /www.rakuna .co/