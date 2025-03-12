找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
國際專業雇主組織 (PEO) 為尋求全球擴張的公司提供服務。這些服務使公司能夠在國外市場建立合法存在，而無需組建自己的法人實體並承擔隨之而來的風險。透過與國際 PEO 供應商合作，公司可以獲得對其全球營運各個方面的支持，包括招聘、人力資源、福利管理、薪資管理、稅務合規和其他相關要求。
提議新的應用程式
Dabble
dabblewriter.com
Dabble是一款雲端寫作工具，幫助作者組織、創作故事，支持設置字數目標和多種寫作格式。
WordAI
wordai.com
WordAI是一款簡單易用的內容重寫工具，能夠智能地重組並增強文本，同時保持原意和風格，以生成獨特的內容版本。
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI是一個AI內容助手，提供80多種模板，幫助用戶創作文章、電子郵件、招聘描述、音頻轉錄和生成圖像。
NexMind
nexmind.ai
NexMind是一個由AI驅動的內容生成和SEO自動化平台，可快速生成多語言的優化內容，幫助企業提升網站排名和可見性。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一個全球EOR解決方案，簡化國際招聘及薪資管理，支持在160多個國家雇用員工，無需建立當地實體。
INS Global
ins-globalconsulting.com
INS Global應用程式提供國際擴張所需的人力資源、招聘及薪資外包服務，旨在簡化企業進入新市場的行政管理流程。
© 2025 WebCatalog, Inc.