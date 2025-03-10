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國際PEO服務 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

國際專業雇主組織 (PEO) 為尋求全球擴張的公司提供服務。這些服務使公司能夠在國外市場建立合法存在，而無需組建自己的法人實體並承擔隨之而來的風險。透過與國際 PEO 供應商合作，公司可以獲得對其全球營運各個方面的支持，包括招聘、人力資源、福利管理、薪資管理、稅務合規和其他相關要求。

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Dabble

Dabble

dabblewriter.com

Dabble是一款雲端寫作工具，幫助作者組織、創作故事，支持設置字數目標和多種寫作格式。

Easy-Peasy.AI

Easy-Peasy.AI

easy-peasy.ai

Easy-Peasy.AI是一個AI內容助手，提供80多種模板，幫助用戶創作文章、電子郵件、招聘描述、音頻轉錄和生成圖像。

WordAI

WordAI

wordai.com

WordAI是一款簡單易用的內容重寫工具，能夠智能地重組並增強文本，同時保持原意和風格，以生成獨特的內容版本。

NexMind

NexMind

nexmind.ai

NexMind是一個由AI驅動的內容生成和SEO自動化平台，可快速生成多語言的優化內容，幫助企業提升網站排名和可見性。

INS Global

INS Global

ins-globalconsulting.com

INS Global 提供專業知識來幫助您的業務拓展到新市場。我們提供全面的服務，包括 PEO、招聘和薪資外包，使您的公司能夠無縫地進入新市場，同時我們負責您的所有管理義務。

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent 是一種全球 EOR 解決方案，可讓您專注於發展世界一流的業務和團隊。作為您的合作夥伴，我們讓您能夠靈活地聘用最優秀的國際人才，而無需建立昂貴的本地實體。作為您的記錄雇主，我們讓您在世界任何地方都可以輕鬆進行遠端招聘。我們負責 160 個國家的所有就業管理和合規職責，同時為您的員工提供所需的工具和支持，讓他們感受到自己是您團隊的一部分。我們知道您的時間很寶貴，您需要一個值得信賴的合作夥伴來讓事情盡可能簡單，以便您可以繼續經營您的業務。 ‍隨時隨地就業。無所不在。

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