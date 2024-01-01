國際PEO服務 - 最受歡迎的應用程式 - 孟加拉

Web 應用程式的專屬商店
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國際專業雇主組織 (PEO) 為尋求全球擴張的公司提供服務。這些服務使公司能夠在國外市場建立合法存在，而無需組建自己的法人實體並承擔隨之而來的風險。透過與國際 PEO 供應商合作，公司可以獲得對其全球營運各個方面的支持，包括招聘、人力資源、福利管理、薪資管理、稅務合規和其他相關要求。
提議新的應用程式
Dabble
dabblewriter.com
Dabble 是一款易於使用的線上寫作工具，具有許多有用的功能，可以讓小說新手和出版作家創作出精彩的故事。
Easy-Peasy.AI
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Easy-Peasy.AI 是 AI 內容產生器，可協助您和您的團隊突破創意障礙，以 10 倍的速度創建令人驚嘆的原創內容。
WordAI
wordai.com
透過 AI 將內容輸出提高 10 倍。 使用人工智慧來縮短週轉時間、延長預算並創建更多 Google 和讀者喜愛的高品質內容。
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一個基於人工智慧的內容產生器和 SEO 自動化平台。它使用 NLP 和語義推薦在一分鐘內創建優化的長格式和短格式內容。為目標受眾提供個人化內容，提高網站流量並超越競爭對手。 NexMind 不僅是企業主的完美解決方案，也是想要快速產生和優化高品質內容的行銷代理商和文案撰稿人的完美解決方案。我們的目標是創建更聰明的搜尋機器人（稱為 SEO 自動化軟體），以簡化 SEO 流程。我們提供企業SEO平台，幫助品牌提升網站排名並提高知名度。
INS Global
ins-globalconsulting.com
INS Global 提供專業知識來幫助您的業務拓展到新市場。我們提供全面的服務，包括 PEO、招聘和薪資外包，使您的公司能夠無縫地進入新市場，同時我們負責您的所有管理義務。
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Omnipresent 是一種全球 EOR 解決方案，可讓您專注於發展世界一流的業務和團隊。作為您的合作夥伴，我們讓您能夠靈活地聘用最優秀的國際人才，而無需建立昂貴的本地實體。作為您的記錄雇主，我們讓您在世界任何地方都可以輕鬆進行遠端招聘。我們處理 160 個國家的所有就業管理和合規職責，同時為您的員工提供所需的工具和支持，讓他們感受到自己是您團隊的一部分。我們知道您的時間很寶貴，您需要一個值得信賴的合作夥伴來讓事情盡可能簡單，以便您可以繼續經營您的業務。 隨時隨地就業。無所不在。