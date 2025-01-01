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內部新聞通訊軟體簡化了組織內新聞通訊的創建、分發和管理。這些時事通訊專為員工和外部利害關係人等內部受眾設計，在提高員工敬業度和培養更強大的組織文化方面發揮著至關重要的作用。透過簡化重要資訊、更新、公告和其他相關內容的溝通，該軟體支援有效的內部溝通。 內部通訊軟體通常整合到綜合的員工通訊平台中，促進自上而下和自下而上的溝通，也可以用作獨立的解決方案。對於那些喜歡新聞通訊而不是其他內部溝通方式（例如面對面更新、內部網路或行動應用程式）的公司來說，這是理想的選擇。除了公司範圍內的新聞和公告之外，各個部門或團隊還可以客製化新聞通訊，以實現更有針對性和分段的溝通。它們還具有多功能性，能夠涵蓋辦公室員工、混合員工、遠端員工和第一線員工。
提議新的應用程式
Guru
getguru.com
Guru是一個綜合企業AI搜索、內部網和維基的平台，幫助團隊管理和共享知識，無縫整合現有工具。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。
Fellow
fellow.app
Fellow 是一款 AI 驅動的會議記錄與管理軟體，幫助遠端與混合團隊自動化會議筆記及任務管理，提供多語言轉錄及整合功能。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款內部通信軟體，透過郵件或簡訊向員工發送更新，幫助提升員工參與度和生產力。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ是一個由AI驅動的內部通信平台，利用智能簡潔公式提升內部通信效率，幫助組織創建清晰且吸引人的消息。
Poppulo
poppulo.com
Poppulo是一款移動工作場所應用程序，幫助企業管理辦公室和提高員工參與度，包括桌面預訂等功能，簡化混合工作體驗。
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms是一款內部通訊軟體，提供多種工具幫助組織與員工有效溝通，提升信息傳遞效率，支援各種通訊方式。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble是一款內部溝通和員工倡導平台，提供內容分享、互動問卷及管理工具，幫助企業提升員工參與度和品牌可見性。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl是一個綜合的員工通信平台，提供多渠道訊息傳遞、自動化和分析工具，以改善內部交流和參與度。
Publicate
publicate.it
Publicate是一個SaaS應用程式，幫助內容行銷人員快速創建精選內容資產，並在其中添加引導捕獲表單，以促進潛在客戶生成。
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