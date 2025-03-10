SnapComms

snapcomms.com

SnapComms是內部通信軟件的領先提供商。它可以通過一系列充滿活力的工具來繞過電子郵件，從而幫助組織引起員工的關注。 高度視覺上的多用途通信工具直接向員工交付，無論他們身在何處，並在整個溝通範圍內執行（從侵入性的全屏緊急警報到更具被動渠道以提高普遍意識）。 新鮮，引人入勝的格式包括： *桌面（和移動）提醒緊急或重要的員工通信 *滾動消息（股票）傳遞到台式機，並帶有鏈接到更多信息和Fuller Message Windows *包裝策劃內容的新聞通訊將其包裝成高質量，優美且引人入勝的格式 *交互式數字標牌和消息傳遞給屏幕保護程序 *員工遊戲化和反饋的測驗和調查工具 *緊急情況的恐慌按鈕通知 通信，人力資源，安全性，合規性和其他業務功能在全球範圍內使用了多功能軟件。 Snapcomms成立於2007年，在75個國家 /地區擁有數百萬個付費用戶。這些客戶跨越了每個行業，包括多家財富500強公司和經銷商，分佈在北美，歐洲，東南亞，大氣，中東，非洲，加勒比海和南美。 該公司總部位於新西蘭奧克蘭，在美國，英國和全球的數據中心設有辦事處。 Snapcomms是一家Everbridge公司，它是世界上唯一的端到端關鍵事件管理和員工溝通解決方案。