內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏拉圭

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部新聞通訊軟體簡化了組織內新聞通訊的創建、分發和管理。這些時事通訊專為員工和外部利害關係人等內部受眾設計，在提高員工敬業度和培養更強大的組織文化方面發揮著至關重要的作用。透過簡化重要資訊、更新、公告和其他相關內容的溝通，該軟體支援有效的內部溝通。 內部通訊軟體通常整合到綜合的員工通訊平台中，促進自上而下和自下而上的溝通，也可以用作獨立的解決方案。對於那些喜歡新聞通訊而不是其他內部溝通方式（例如面對面更新、內部網路或行動應用程式）的公司來說，這是理想的選擇。除了公司範圍內的新聞和公告之外，各個部門或團隊還可以客製化新聞通訊，以實現更有針對性和分段的溝通。它們還具有多功能性，能夠涵蓋辦公室員工、混合員工、遠端員工和第一線員工。
提議新的應用程式
Fellow
fellow.app
Fellow 是唯一適用於遠端和混合團隊的一體式人工智慧會議轉錄和管理軟體。透過人工智慧、行為驅動功能和無縫集成，減少會議和一對一會議的效率，提高效率。 Fellow 透過整合、瀏覽器擴充功能和桌面應用程式無縫融入您團隊現有的日常流程，因此您在會議之前、期間和之後所需的一切都可以在您需要時隨時隨地提供。 Shopify、Aledade、Vidyard 和 GoCardless 等具有前瞻性思維的公司相信 Fellow 能夠徹底改變他們的會議方式，從而節省團隊的時間和金錢。
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是現代的Intranet，可以改變所有員工的工作經驗，無論他們在哪里工作。 Simpplr是唯一一個統一員工參與，支持和服務的平台，利用最先進的AI模型來提供無縫，凝聚力和個性化的員工體驗。 SIMPPLR客戶受到700多個全球品牌的信任，包括Moderna，Snowflake，Splunk，Penske，Penske，Eurostar和AAA，可在員工的生產率，保留率和整體滿意度上取得顯著提高。
Poppulo
poppulo.com
想像一下，傳達每個人需要的確切信息 - 目前是如何，何時和在哪裡對他們最重要的信息。當消息相關，個性化和可衡量時，消息更有效。 Poppulo使它變得容易。 Poppulo Harmony平台通過Omnichannell員工通信，數字標牌和工作場所管理來毫不費力地連接員工，客戶和工作場所，從而幫助企業組織實現了更大的成就。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast是最重要的，具有前瞻性的員工通信套件。 與現有的僅通過電子郵件或以平台為中心的移動解決方案不同，廣播您現有的員工通訊頻道將現代員工體驗統一。 員工可以收到其電子郵件，SharePoint，Teams，Broadcast Mobile App等的目標通訊。 廣播的跨渠道經驗鼓勵員工在其首選平台上消費內容。 與您的團隊和領導者分享實時的跨渠道分析，以跟踪您的組織通訊目標。 廣播功能將使您的員工更快樂，簡化流程並幫助您達到Rockstar身份。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了內部交流，員工倡導和員工敬業度的頂級，移動優先解決方案。作為服務（SaaS）的軟件，該平台匯總了來自官方公司渠道（社交網絡，公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶（UGC）和管理員建議的內容。 內容是個性化的，並將其組織到主題渠道中，可以在移動設備，台式機，Intranet，企業社交網絡和顯示屏上查看。授權內容可以單擊與用戶的社交媒體配置文件共享。除了內容消耗之外，員工還可以參與內置的測驗和調查。 Features include: * Notifications for new content and internal company news * One-click sharing to all your favourite social media platforms * Internal content “like” and “comment” features * Create your own messages and content * Participate in, and check out the latest challenges and prizes * Leader board accessibility to see how you and your colleagues rank * Create and respond to quizzes and polls Sociabble employs user activation, rewards, and recognition across various levels of the user experience to maximize engagement.它獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得容易，快速和引人入勝。員工可以更好地了解公司新聞，更新及其工作場所，從而導致更具參與和有影響力的員工隊伍。 公司可以將Sociabble的用途擴展到其合作夥伴，外部影響者或品牌迷。 Sociabble於2014年由一支經驗豐富的數字資產管理技術，社交媒體和內容營銷的經驗豐富的企業家團隊啟動，目前在80多個國家 /地區使用，並收購了一些世界上最負盛名的客戶，包括Microsoft，BNP Paribas，L'Oréal和PWC。 Sociabble的總部位於法國巴黎，還在紐約市，倫敦和孟買開展業務。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支援的內部通訊平台，Smart Brevity® 是更好溝通的公式。如今，超過 600 個組織使用 HQ 來規劃、撰寫、發送和衡量更有效的溝通。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonKey是一種強大的內部通信軟件，使您可以通過電子郵件客戶端（Outlook和gmail）或SMS發送及時的更新給員工。 ContactMonKey正在現代化世界頂級組織的聯繫，交流和與員工互動的方式。在一個快速變化的工作世界中，我們的工具使公司更容易通過一個平台吸引遠程，混合和無桌子的工人。我們幫助內部溝通團隊創建，發送和跟踪員工新聞通訊，SMS更新和危機通信，以提高員工參與度和生產力。借助ContactMonKey，您可以通過短信發送精美的HTML電子郵件新聞通訊或危機通信，收集員工反饋，並測量員工電子郵件分析（開放率，點擊率，讀取費率，ENPS），以了解真正吸引員工的內容。
Publicate
publicate.it
Publicate 是一個 SaaS 應用程序，可協助內容行銷人員利用精選內容來推動新的銷售線索和真正的行銷成果。在幾分鐘內創建精選的內容資產，例如電子郵件通訊、綜述部落格文章、資源中心和品牌社交分享 - 然後向任何內容添加潛在客戶捕獲表單。很簡單：策劃內容，產生潛在客戶。
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms是內部通信軟件的領先提供商。它可以通過一系列充滿活力的工具來繞過電子郵件，從而幫助組織引起員工的關注。 高度視覺上的多用途通信工具直接向員工交付，無論他們身在何處，並在整個溝通範圍內執行（從侵入性的全屏緊急警報到更具被動渠道以提高普遍意識）。 新鮮，引人入勝的格式包括： *桌面（和移動）提醒緊急或重要的員工通信 *滾動消息（股票）傳遞到台式機，並帶有鏈接到更多信息和Fuller Message Windows *包裝策劃內容的新聞通訊將其包裝成高質量，優美且引人入勝的格式 *交互式數字標牌和消息傳遞給屏幕保護程序 *員工遊戲化和反饋的測驗和調查工具 *緊急情況的恐慌按鈕通知 通信，人力資源，安全性，合規性和其他業務功能在全球範圍內使用了多功能軟件。 Snapcomms成立於2007年，在75個國家 /地區擁有數百萬個付費用戶。這些客戶跨越了每個行業，包括多家財富500強公司和經銷商，分佈在北美，歐洲，東南亞，大氣，中東，非洲，加勒比海和南美。 該公司總部位於新西蘭奧克蘭，在美國，英國和全球的數據中心設有辦事處。 Snapcomms是一家Everbridge公司，它是世界上唯一的端到端關鍵事件管理和員工溝通解決方案。