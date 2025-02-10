內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞內加爾

SnapComms

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SnapComms 是 Everbridge 旗下公司 - 世界上唯一的端到端關鍵活動管理和員工溝通解決方案。我們的軟體在設計時考慮到了所有工作場所，繞過電子郵件來通知並吸引每位員工。無論員工是在家中還是在工作場所工作，動態的視覺化工具都可以透過桌面、數位顯示器和行動裝置獲得 100% 的訊息閱讀率。可自訂的功能確保員工每次都能在正確的時間看到您的訊息。 SnapComms 平台包括一系列可以組合起來滿足各種內部通訊需求的管道——從緊急通知到意識和行為改變。我們幫助您透過高影響力的警報和股票行情、被動但功能強大的螢幕保護程式和桌布以及互動式調查和測驗來通知和吸引員工。 SnapComms 可協助像您這樣的內部通訊專業人員吸引員工的注意。 SnapComms 提供了其他方式來通知和吸引員工，緩解電子郵件過載並消除工作場所的噪音。事實證明，多通路活動更為有效。我們的平台確保您的優先訊息不會被錯過，文化和意識活動取得成功，並提高員工敬業度。定價從 100 名以上員工起。